Luces y sombras

(Por Juan Manuel Jara)

Los famosos tres cheques de la CEyS que terminaron en la cueva de recaudación K siguen generando roces locales. Fuego cruzado entre Losinno y Battisttella. El aprovechamiento político de cara al año próximo. Una mirada más amplia sobre el tema.

Días turbulentos los que se viven en la Cooperativa Mariano Moreno. Siguen apareciendo derivaciones a raíz de las acciones que está llevando a cabo la nueva administración a cargo de Matías Losinno en relación a diversos temas conflictivos que vienen de la gestión de Omar Malondra. En especial los famosos tres cheques que ahora derivaron en el tema de los cuadernos de la corrupción del gobierno kirchnerista porque, aparentemente, terminaron en la recaudadora Centenario, sindicada como la “cueva” de los retornos.

La semana pasada entrevistamos en el programa Un Plan Perfecto (Fm Forty 106.9) al Presidente del Consejo de Administracion de la CEyS acerca de estas vinculaciones ya que había sido el mismo Losinno quien advirtió esa conexión…si se me permite el término.

“Esto está en las actas, que en noviembre de 2014 Omar Malondra gestionó una reunión con Julio De Vido, pero fue recibido por Roberto Baratta. En la “Memoria” de la Cooperativa consta que Baratta instó a la CEyS a implementar el plan “Mas Cerca””, relata Losinno quien además explica que “el subsidio estaba destinado al Municipio y en octubre de 2015 Battisttella recibe en dos pagos los 21 millones e inmediatamente lo gira a la CEyS. El Muncipio debió administrarlo y se supone que va pagando a medida que avanza la obra”.

Esa celeridad en el proceso de transferir esos mismos fondos a la Cooperativa es lo que llamó la atención. Si bien es cierto que el transitar de esa partida de dinero a través del Municipio y posterior transferencia hacia la CEyS, en principio, no presenta anomalías legales, si tendría algunas cuestiones o procedimientos cuestionables desde lo administrativo.

Según pudimos averiguar a través de fuentes confiables, el convenio no fue al Concejo Deliberante. La ordenanza, necesaria para ratificarlo, no existe. Y la ordenanza de ampliación de recursos se hizo una año después, con la administración Barroso, para justificar el ingreso de esa plata.

También en Un Plan Perfecto, el ex intendente Walter Battisttela explicó lo sucedido diciendo que “la plata se giró en su totalidad para compra de materiales, era un anticipo de obra. Por eso se puso completa. Para fijar precio para lámparas led que en ese entonces valían el triple de lo que valen hoy”.

En ese mismo mes de octubre se hacen los 5.598.000 pesos en 3 cheques que salieron de la CEyS hacia una empresa fantasma y terminaron en la financiera Centenario, lugar donde se hizo un allanamiento ordenado por el entonces Juez Oyarbide a raíz de llamados provenientes del gobierno de Cristina Kirchner.

Por hechos, pasados y actuales, y fechas, todo el asunto no deja de tener un halo de sombras que despierta la atención. Mas teniendo en cuenta el derrotero posterior de parte de ese dinero.

Además, Matías Losinno explica que Malondra pide “una administración por fuera de la Cooperativa para este proyecto”, palabras textuales de ex presidente destituido según afirma Losinno, y agregó que lo justificó “porque no podían tener esta obra en la vorágine del día a día de la Cooperativa. Propone dos contadores locales. Uno de esos contadores era el auditor externo de la CEyS, una incompatibilidad total. Porque es justamente el que controla los números de la Cooperativa y elabora los balances trimestrales y el balance anual”.

Todo esto fue puesto a disposición de la fiscalía. Si bien Losinno afirma categóricamente este modus operandi, sabe que será la Justicia la que diga si esto fue así: “Queremos que se definan las responsabilidades penales de cada uno y tratar de que ese dinero se devuelva”.

Esos cheques tuvieron que salir “no a la orden”. “Si Malondra no daba la orden de que esos cheques salieran así, no hubiese podido ser”, redobla la apuesta Losinno y deja flotando esta reflexión: “qué casualidad que la única vez que no se hicieron las cosas conforme al protocolo el dinero se esfumó”

La Fiscalía armará la lista de aquellas personas que deberán desfilar por los tribunales con sus declaraciones. Hay gente que no debe sentirse muy cómoda.

Visión panorámica

Pero hay que tratar de ver este tema en IMAX porque en una tele de tubo el encuadre es limitado. Pongamos la resolución en panorámico.

“Acá hay una acción armada políticamente, con medios no afines a mi persona, que ponen en duda a mi gobierno y mi honorabilidad”, dijo Battisttella en diálogo con Un Plan Perfecto. Y en parte no está mal rumbeado. El ex intendente no duda que en esto “hay un trasfondo político que aprovecha este tema para decir que yo soy parte de este entramado y esto lo adjudico a los dirigentes locales de Cambiemos relacionados con el poder provincial. El que quiera leer, que lea”.

UPP: ¿Los diputados provinciales?

WB: Y si.. son los dos diputados

UPP: ¿Vivani y Silvestre?

WB: Hagan sus cuentas.

¿Por qué sucede esto? Analicemos. Es sabido que la gestión Barroso no viene bien. En ediciones anteriores mencionamos que el pase de Paolo Barbieri al Ejecutivo Municipal (como lo titulamos, el Intendente virtual o paragolpe) obedeció a eso. Según pudimos saber, algunos sondeos de imagen estarían indicando una baja importante para Cambiemos de cara al año eleccionario que se avecina. Y eso genera incomodidad en el matrimonio municipal de globos y boinas blancas. Porque la figura que mejor se perfila para darle pelea al candidato oficial, sea quien sea, del año próximo es, justamente, Walter Battisttella, que si bien tiene que enfrentar la interna radical el próximo octubre, no duda de sus chances.

Una fuente de confianza explicó que la relación entre los diputados Vivani y Silvestre es de conveniencia, ninguno disfruta del otro, pero hoy tendrían el mismo adversario: Battisttella. Así, utilizaron a un medio local, Cadena Nueve (a propósito, simpáticos algunos titulares), cuyo responsable es sabido tiene un conflicto personal con el ex intendente (que incluso llegó a instancias judiciales) como una suerte de “Lee Harvey Oswald” para disparar contra la figura de Battisttella.

CEyS descontrolada

Una persona vinculada al actual gobierno municipal nos explicó lo siguiente: “La CEyS es una empresa a la que vos como Municipio tenés que controlar. Nunca se controló a la CEyS. Ejemplo: para pavimentar una cuadra recaudaba mensualmente los fondos para hacer esa obra a través de las boletas. Se hacía la obra y se terminaba. Tres meses después le mandaba un presupuesto a la Municipalidad y le decía que esa cuadra salió tanto. Nadie lo chequeaba. Salió tanto y punto. Cuando nosotros empezamos a indagar, dijimos que eran inoperantes. Y les invertimos los roles. Primero traen el presupuesto, lo chequeamos y comparamos. Si es muy caro lo vas a tener que bajar porque lo comparo con las obras que hago yo como Municipio. Con un desagüe que nos salía 100 millones, la CEyS me pasaba 400. Y tuvieron que empezar a afilar el lápiz. Eso habla de una administración que durante muchos años no controló a la Cooperativa. No significa que robaban plata sino que perdían plata. Eran inoperantes”.

Y esto implica varios años atrás, no únicamente en la última administración radical: ”Acá se descansaba en la CEyS para todo, lo hizo el mismo Blanco cuando se sacó de encima la recolección de basura y se la dio”.

Aristas de un tema con luces y sombras que mezcla la situación interna de la CEyS, con la ya iniciada puja política local de cara al año próximo. Recordemos que además de empresa, la Cooperativa es un espacio de Poder. Y la política también juega ahí. El que niegue esto está viendo la película a través del ojo de la cerradura.