Los Toldos: presidente del Concejo pidió licencia tras denuncia de acoso a menores

El presidente del Concejo Deliberante de General Viamonte, Héctor Luberriaga, pidió licencia a su cargo luego de ser denunciado por acosar a dos adolescentes el sábado pasado, en las calles de ese distrito.

El edil de Cambiemos, quien además era el reemplazante del intendente Franco Flexas en su ausencia, fue denunciado por una joven de 14 años, quien se presentó ante la Comisaría de la Mujer junto a su madre.

La situación se viralizó a través de un mensaje de WhatsApp en el que una pareja relató que “íbamos caminando con mi novio a la madrugada, tipo 6:30, cuando nos dimos cuenta que un auto iba a la par de dos chicas (muy chicas) intentando levantarlas, a lo cual ellas dijeron que no”.

Según la denuncia, la pareja comenzó a seguir de cerca a las menores para no dejarlas solas, pero “el auto volvió a frenar en la esquina diciéndoles ?dale, para que no caminen?”. En ese momento, el hombre que venía siguiendo la situación “se acercó y le dijo que se vaya, que no querían y que eran menores”, a lo que el edil le habría respondido “no entendés nada”, y se alejó del lugar.

En su descargo, Luberriaga les habría dicho a sus allegados que conocía a las menores y que su intención era llevarlas a su casa. De todos modos, fuentes del municipio dijeron a DIB que “va a renunciar y se aleja de la política”, ya que la denuncia avanzó y se encuentra en la Justicia de Paz local.

El Concejo Deliberante, en tanto, aceptó el pedido de licencia pero seguirá atento a la evolución de la denuncia, para eventualmente iniciar un proceso de expulsión. La presidencia del cuerpo será ocupada interinamente por Pablo Castellanos, aunque en las próximas semanas se renovarán las autoridades.

Un antecedente similar

En enero pasado, el entonces presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Fernando Ponce (Cambiemos), pidió licencia a su cargoluego de ser denunciado por “abuso sexual” y maltrato por una joven de 19 años.

La denuncia de Annabella Beltrachini, la joven de 19 años, fue radicada en la Justicia y publicada a través de las redes sociales. En la misma, la chica advertía que Ponce la convocó una vez a su oficina, se bajó los pantalones y la quiso obligar a que le practique sexo oral.

La chica también acusó al concejal oficialista de haberla amedrentado para que no haga público el supuesto abuso. “Un día me llamó otra vez a su oficina, me dijo que si yo decía algo iba a pasar algo terrible. Callé por miedo de que un político tenga más poder que yo”, expresó. (DIB) JG