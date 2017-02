Los correcaminos

El equipo nuevejuliense de Transporte El Sol se prepara para su cuarta Doble Bragado. La escudería que apadrina Luis Martínez va rumbo a las pistas.

Esta semana, el DT del Equipo Competición “Transporte El Sol” presentó el pelotón nuevejuliense que competirá en la Doble Bragado. Este sábado 4, a las 9 horas, la escudería de Transporte El Sol partirá desde la sede del Club Libertad, tal y como lo hicieron en años anteriores.

La competencia, que transita su 82º año consecutivo, llevará el nombre de Copa Banco Provincia. Esta tradicional competencia bonaerense llevada adelante por el Club Ciclista Nación y la empresa Imagen Deportiva se pondrá en marcha este sábado 4 con el denominado “Prólogo inicial”, que tendrá lugar en el circuito KDT de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de las 16 horas, y se desarrollará en 8 etapas.

Allí cada una de las 19 formaciones participantes será presentada y luego realizará una contrarreloj por equipos de 5 kilómetros.

Luis Martínez es quien desde hace 4 años acompaña a sus gladiadores en lo económico. El DT subrayó que “solamente pongo el granito de arena para que ellos puedan competir. El mérito es de los chicos”.

Este domingo, la “Clásica del Oeste”, como se la conoce en el pelotón, saldrá a rodar por las rutas bonaerenses desde la localidad de Caseros y retornará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 12 cuando finalice en Av. 9 de Julio y Av. De Mayo, donde completará los 1130 kilómetros previstos para este año.

En diálogo con este medio, los ciclistas de esta escudería Ezequiel y David Martínez analizaron y anticiparon su mejor apuesta por dejar a Nueve de Julio bien parada y más allá de los resultados obtenidos.

LOS PROTAGONISTAS

La escudería de Transporte El Sol está integrada por los ciclistas David Martínez, Ezequiel Martínez, Gastón Martínez, Maximiliano Navarrete, José Barrachina y Carlos Contreras. En tanto la coordinación del equipo estará a cargo de Gustavo Benítez quien junto a Darío Martínez, el papá de Gastón, ayudarán en esta travesía de siete días.

Ezequiel Martínez tiene 30 años y desde hace 20 que se subió a su gran pasión, la bicicleta. Hace 15 años que lo hace de manera competitiva y de elite.

En tanto, David Martínez tiene 27 años y lleva 20 sobre dos ruedas. “Mi viejo y mi tío corrían y me inculcaron esta pasión. De ir a verlos a ellos, me llevó a amar este deporte”, recuerda emocionado.

RECORRIDO DEL VIERNES 10

Entre las distintas etapas que completarán esta tradicional carrera, el viernes 10 pasará por nuestra ciudad, entre las 17 y las 18 hs.

El recorrido del pelotón –proveniente de Gral. Viamonte-, abarcará el ingreso a la ciudad por Av. Mitre, continuando por Av. Agustín Álvarez, hasta Av. Urquiza y de Urquiza por acceso Presidente Perón hasta Ruta 5, desde dónde continuará con rumbo a Bragado.

Cabe destacar que en oportunidad de la prueba, el tránsito en la zona afectada a la competencia se verá interrumpido, de acuerdo a un cronograma que se informará oportunamente.

A las 17,30 horas, el pelotón de la Doble Bragado llegará a nuestra ciudad por la Av. Mitre, pero a diferencia de otros años y debido a los moderadores de velocidad doblarán por la Av. Agustín Álvarez por mano derecha hacia la Av. Urquiza hasta el MetaSprint que estará ubicado en el Club Libertad, en Tomas Cosentino y Urquiza. Luego siguen por Primera Junta y de ahí por Ruta 5 hasta concluir esta etapa en Bragado.

EL ENTRENAMIENTO

Sin importar si llueve o truene o que haya un sol que raje la tierra, el entrenamiento de alto rendimiento de Ezequiel no cesa. En cuanto a la preparación para esta competencia, Ezequiel recordó que “fue de 9 meses y en el duro invierno metiéndonos a fondo en el gimnasio. Cuando empezó la temporada entrenamos muy duro y con vuelta al Valle y a La Pampa. El domingo recorrimos en Bragado la revancha a La Doble”.

LOS OBJETIVOS

Por otra parte y en cuanto a las metas propuestas, el corredor de Transporte señaló que “la principal sería la de ganar alguna etapa. Tenemos un corredor que viene de estar en la Selección Argentina y que es la carta fuerte que tenemos, como lo es Maximiliano Navarrete. Tampoco debemos olvidarnos de los sprinter Gastón y David Martínez. Si todo el equipo trabaja para dejarlos adelante, cualquiera de los tres podrían ganar”.

Y TODO A PULMON…

“Hace cuatro años que vinimos compitiendo a pulmón”, asegura Ezequiel con un dejo de reproche hacia las autoridades. “Luis Martínez invierte de manera privada por este equipo que representa a nuestra comunidad. Somos nuevejulienses y donde vamos tratamos de llevar en alto a la ciudad”.

En ese sentido, el ciclista explica “este año se nos complicó un poco más, pero gracias a la colaboración de la gente – a través del bono contribución – y de los sponsors pudimos solventar gran parte, aunque no se sustenta todo”.

Además explicó que “el resto de los equipos tienen mucha ayuda municipal, pero en nuestro caso no los vemos reflejado. Sin ir más lejos en Carlos Casares, Chivilcoy, Bragado y Pehuajó, el municipio invirtió en sus equipos y les dio dinero para el combustible, la ropa, la hidratación y la alimentación. Para que tengan una idea, solo el conjunto de ropa cuesta 30 mil pesos”.

LAS METAS DE DAVID

“Mi principal meta es obtener un mejor resultado que el año pasado, ya que me faltó la última etapa y no pude terminar la carrera. También me gustaría hacer una metasprint”, dijo el joven ciclista.

A LOS NUEVEJULIENSES

Finalmente y pensando en el metasprint que estará en la ciudad, los competidores pidieron “que la gente nos acompañe como todos los años porque desde la Doble Bragado el año pasado nos felicitaron porque 9 de Julio es la ciudad que más gente lleva”.

LAS ESCUDERIAS

Los equipos ya confirmados son: Bragado Cicles Club – SAP, Esco Agroplan – Los Cascos, Ciudad de Chivilcoy, Raleigh Nitro Bikes, Scott Nitro Bikes, Club Ciclista Bragado, Team Junín, Montanari Team Junín Pergamino, Leopard Candú Team, Giant Chivilcoy, Transporte El Sol de 9 de Julio, Sindicato Argentino de TV, Dos Ciudades, Citti Bikes Center, Municipalidad de Villa Cañas, Cycles Imperio, Por Siempre Calulo, JEA Construcciones y UATRE Indubike.

LAS ETAPAS

Prólogo (4 de Febrero): Contrarreloj por equipos circuito KDT

1ª Etapa (5 de Febrero): Caseros – San Andrés de Giles – Mercedes (133 km.)

2ª Etapa (6 de Febrero) Mercedes – Suipacha – Rivas – Chivilcoy (170 km.)

3ª Etapa (7 de Febrero) Chivilcoy – Salto – Pergamino (167 km.)

4ª Etapa (8 de Febrero) Circuito 4 Avenidas en Pergamino (133 km.)

5ª Etapa (9 de Febrero) Pergamino – Rojas – Junín y Contrarreloj por equipos en Junín (90 km. y 6 km.)

6ª Etapa (10 de Febrero) Junín – 9 de Julio – Bragado (168 km.)

7ª Etapa (11 de Febrero) Contrarreloj individual y Circuito urbano en Bragado (17 km. Y 102 km.)

8ª Etapa (12 de Febrero) Mercedes – Parque Manuel Belgrano (ex circuito KDT) CABA (135 km.).