Lordén: “el uso del preservativo no permite el paso del VIH”

La diputada provincial Alejandra Lordén, se expresó respecto de la polémica generada en los últimos días a raíz de las declaraciones del Dr Abel Albino.

Cabe recordar que Lordén preside la Comisión de Salud de la Cámara baja y es médica especialista en ginecología.

La diputada, recordó que la OMS avala estudios que ya demostraron que el preservativo de látex no permite el paso del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), ni partículas del tamaño del esperma y tampoco de otras células que provocan enfermedades de transmisión sexual; que la Sociedad Internacional AIDS, una asociación de profesionales que trabajan con el VIH-SIDA en más de 180 países, concluyó que la utilización del preservativo para la no transmisión del virus, aunque no tiene una eficiencia del 100%, es muy cercana a ello.

“Ante la intervención del Dr. Albino en el Senado, y sus erróneas declaraciones, no podemos dejar que llegue a la sociedad un mensaje incorrecto y que puede generar peligrosas contradicciones” aseguró Lordén y dijo que la difusión del uso del preservativo debe seguir siendo una política pública en la prevención de infecciones de transmisión sexual, como así también prevención de embarazos no deseados.