Lincoln: El Ex Intendente sigue detenido

Según informaron fuentes judiciales que tienen acceso a la causa que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción UFIyJ Nº 2, el acusado de asociación ilícita y fraude en perjuicio de la administración pública “dio su versión de los hechos, negó las acusaciones y la causa sigue su curso”.

Por su parte, los abogados defensores apelaron la prisión preventiva.

Fernández continuará detenido en la Comisaría de General Pinto por las 39 acusaciones que pesan en su contra, incluyendo presunta corrupción.

La investigación

Según la investigación que lleva a cabo el fiscal, “las maniobras consistían en la utilización de falsos proveedores, a los cuales mediante la falsedad ideológica de instrumentos públicos (órdenes de compra, órdenes de pago, falsificación de endosos, entre otros) se les adjudicaba una inexistente provisión de bienes y con ello se desviaba la contraprestación, la cual era percibida por empleados y funcionarios municipales. Jorge Fernández, Walter Daniel Fernández y Mario Ruiz se encuentran imputados en treinta y nueve hechos, y los restantes en un número menor, siendo el encuadre legal para todos ellos el de asociación ilícita, falsificación de instrumento público, uso de instrumento público ideológicamente falso, y defraudación contra la administración pública, todos ellos en concurso real, en los términos de los artículos 210, 292, 296, 174, inc. 5to, 45 y 55 del Código Penal”.

La detención

Recodemos que el ex intendente kirchnerista de Lincoln Jorge Fernández fue detenido a raíz de una denuncia por presunta defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

También fueron detenidos por orden del fiscal los ex funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario de Hacienda) y Marcelo Roberto Porto. Cabe destacar que Silvia Mazaitez (ex empleada de Tesorería) quedó en libertad.

Fernández se convirtió en el primer ex jefe comunal bonaerense que quedó detenido por una denuncia de corrupción a partir de la asunción de Cambiemos.

Fuente: Diario Democracia