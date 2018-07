Lincoln: Preocupa el retraso en las obras sobre el Puente

Tras la rotura en el Puente de Lincoln a fines de abril de 2017, Vialidad Nacional se comprometió a hacer los arreglos pertinentes a la brevedad. La obra, aprobada, presupuestada y adjudicada, iba a empezar ese año, pero aún no ha comenzado.

Si bien se trata de una obra del orden nacional, desde el municipio se intentó llevar tranquilidad a los productores, anticipando que la obra se iba a realizar en el corriente año. Sin embargo, el inicio se demora y la preocupación de los productores aumenta.

El productor Julio Melcon expresó a Junín Digital su preocupación por la demora en el inicio de la obra: “Todo está como entonces. No hay ninguna novedad, no se hizo nada. Sólo tiraron unas piedras que no sabemos cuál fue el fin de ellas”.

Cabe recordar que el reclamo por las obras habían sido exigidas por productores en una reunión celebrada a fines de marzo de este año con legisladores de la ciudad de todas las bancadas. Días después, en una reunión entre miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural y el Ingeniero José Alejandro Borchex, con la diputada Laura Ricchini, el senador Juan Fiorini y el presidente de la Comisión de Promoción, Desarrollo y Asuntos Agropecuarios del Concejo Deliberante de Junín, Manuel Llovet, se informó que la obra estaba pronta a comenzar.

“En una oportunidad había ido Laura Ricchini con Fiorini a la rural y dijeron que iban a tirar las piedras para la obra, pero las tiraron y la obra no está. No se cuál es el fin. El puente es un peligro, es una alcantarilla cada vez más chica. Hay cada vez más agua y se hace un cuello de botella que es incontrolable”, amplió Melcon.

El dirigente informó que también “fuimos a la Defensoría del Pueblo e incluso en una reunión también lo hablamos con Petrecca”, pero la obra aún no comenzó.

La obra

Las alcantarillas serán de hormigón armado y tendrán cinco metros de luz. Esto permitirá duplicar el paso de agua en los dos puentes existentes. Es una obra que durará varios meses.