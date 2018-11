Lincoln: El exintendente a juicio

El fiscal de Junín Javier Ochoaizpuro firmó este lunes por la mañana la elevación a juicio del ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, acusado de los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, uso de documentos adulterados y adulteración de documentos.

La titular del Juzgado de Garantías N° 2, Marisa Muñoz Saggese, tiene ahora que analizar el pedido, y correr traslado a las partes. Durante el proceso, la fiscalía contó con la colaboración de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (UIDE) de La Plata, que trabajó en la labor pericial de cada uno de los hechos denunciados.

En la causa, además de Fernández, están involucrados, el ex contador municipal, Walter Fernández, el ex tesorero, Marcelo Porto, el exsecretario de Hacienda, Mario Ruiz y el exjefe de Compras, Pablo Gauna. Desde septiembre, Fernández y varios de los acusados cumplen prisión domiciliaria.

Todos los detenidos tuvieron una multa del Tribunal de Cuentas del 2016 sobre el ejercicio del 2011 por 8 millones de pesos.

El Tribunal de Cuentas había observado la adquisición de bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio, además de facturas cobradas por funcionarios; firmas que no coinciden entre los cheques y los Recibos de Pago; y contribuyentes que no están registrados en la AFIP.

Según el organismo de control, la maniobra se caracterizaba por “la utilización de falsos proveedores, a los cuales mediante la falsedad ideológica de instrumentos públicos (órdenes de compra, órdenes de pago, falsificación de endosos, entre otros), se les adjudicaba una inexistente provisión de bienes y con ello, se desviaba la contraprestación, la cual era percibida por empleados y funcionarios municipales”.

(Cuarto político)