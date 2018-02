Lincoln: 10 casas “de arriba”

La causa por presuntos hechos de corrupción durante la gestión del ex intendente Jorge Fernández (2003-2015) apuntó a investigar las propiedades que tendría en distintos puntos de la ciudad. En este sentido se conocieron datos únicamente de lugares ubicados en Lincoln.

Según publicó los matutinos “Democracia” y “La Posta del Noroeste”, los inmuebles estarían situados en “avenida Leandro N. Alem al 300; Alem y calle Caseros; avenida 25 de Mayo al 800; calle Mitre al 400; calle Sarmiento al 1.000; calles Monseñor Surce y Pellegrini; calles Tiseyra y Ameghino; y en la avenida San Lorenzo, además de otras dos propiedades sobre calles Almirante Brown y San Martín”.

Cabe destacar que Fernández, está acusado por los presuntos delitos de asociación ilícita, malversación de fondos públicos, adulteración de documentos y uso de documentos adulterados en treinta y nueve hechos.

El último jueves, la jueza de Garantías, Marisa Muñoz Saggese, había desestimado los pedidos de excarcelación de Jorge Fernández; del ex contador Walter Fernández; del ex tesorero municipal, Marcelo Porto; y del ex secretario de Hacienda, Mario Ruiz.