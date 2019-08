Levantar el “voto campo”

El “voto campo” será determinante en las elecciones generales de octubre. Al menos así parecen verlo desde el Gobierno, por lo que parte de la estrategia oficialista estaría orientada hacia ese sector con el objetivo de ganar en la provincia de Buenos Aires.

La sorpresa que dio Axel Kicillof en las PASO del 11 de agosto tiene diversas explicaciones. Una de ellas está vinculada a la mejora sustancial del peronismo en el interior de la provincia, donde Juntos por el Cambio perdió terreno.

El exministro de Economía se impuso en varios distritos rurales pesar de la tensa relación del campo con el kirchnerismo. Entre otros, ganó en Chivilcoy, Chacabuco, Junín, Bragado, Tapalqué, Las Flores, Rauch, General Pinto, Colón, Guaminí, Coronel Suárez, Laprida, Benito Juárez y Tres Arroyos.

El dato para el oficialismo no es menor. De hecho, en las últimas horas algunos altos funcionarios han dejado entrever lo que será una estrategia de cara a octubre: la reconquista del voto perdido en el interior bonaerense.

“El escenario está abierto, y todo es posible. Se puede dar pelea en la provincia de Buenos Aires. Hay algunos resultados muy significativos. Juntos por el Cambio perdió votos en el espacio más vital de la provincia: en la región agropecuaria”, evaluó el candidato a vicepresidente por el oficialismo, Miguel Ángel Pichetto.

El senador sostuvo que el oficialismo perdió apoyos “en ciudades como Bahía Blanca, donde está el corazón del polo petroquímico, del desarrollo agropecuario”. Y consideró: “Ahí hay que trabajar más fuerte”.

“Me parece que La Plata también es otro escenario para trabajar y recuperar. La zona centro: Olavarría, Trenque Lauquen, también. El campo no respondió con el compromiso que el Gobierno nacional tuvo con ese sector”, agregó Pichetto, entrevistado por Perfil.

El otro que salió a la reconquista del voto campo fue el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, quien acusó al candidato del Frente de Todos de tener propuestas “intervencionistas”.

“Todavía no sabemos nada de lo que propone la oposición. No hay ninguna propuesta sobre temas agroindustriales. Las conversaciones que escuchamos todos no son muy alentadores, tienen que ver con cuestiones intervencionistas”, sostuvo el vidalista, quien criticó en este sentido al exgobernador peronista Felipe Solá por proponer “volver a un sistema similar a la Junta Nacional de Granos”.

Sarquís se mostró ilusionado con una posible remontada de la gobernadora María Eugenia Vidal de cara a las elecciones generales de octubre. “Nosotros podemos dar vuelta el resultado”, señaló.

Del otro lado, se da por descartado que Kicillof continuará con recorridas por el interior algo que, con los números de las PASO a la vista, parece haberle dado buenos resultados.

De cualquier manera, el exministro sigue siendo resistido por algunos sectores agropecuarios. De hecho, tras las primarias, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco, avisó: “El campo en su mayoría votó a Cambiemos, tiene temor a lo que vivió con el kirchnerismo”. (DIB) MT