Leandro N. Alem: Vidal respaldará proyecto para producir Bioetanol

Consultada respecto al encuentro con el jefe comunal de Unidad Ciudadana, Vidal detalló que hablaron “de todo” y que “primero repasamos las obras. Le pregunté al Intendente cómo había funcionado la ruta 50 y me dijo que fue un alivio para la comunidad. Repasamos lo que se hizo con el Fondo de infraestructura Municipal. La obra de Terapia es hecha con fondos provinciales, más todas las que se hicieron de iluminación, de asfalto y el Hogar de Anciano que está en ejecución. Ver que Alem crece nos pone contentos. Es mi tercer vez acá, esto tiene que ver con el propósito de que me puse de recorrer los 135 municipios más de una vez porque todos son importantes. Me alegra ver que logramos más actividad productiva”.

Respecto a las obras en el Hospital, Conocchiari expresó que “nos sentimos orgullosos de nuestro hospital. Es el primero municipal, lo abrimos en el 2003. Pusimos el cuerpo y el alma con la comunidad y no paró de crecer. En esta ciudad no había guardia activa. Arrancamos de cero y ahora hay terapia, una flota de ambulancia importante, estamos sumando especialidades. Nos da mucho orgullo y todo el acompañamiento que se reciba es bienvenido”.

(Cuarto político)