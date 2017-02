Las bancas se ocupan… siempre

(Por: Patricia Gorza)

La sesión extraordinaria convocada por el poder ejecutivo local este último miércoles dejó en evidencia al bloque de concejales del FpV PJ quienes, previa conferencia de prensa, no asistieron al Honorable Concejo Deliberante, aludiendo que no habían recibido en tiempo y forma la información necesaria para tratar un tema tan importante y sensible para la comunidad de 9 de Julio como el de la vivienda.

Que desde el FpV se escuchen expresiones que tilden de escribanía al recinto legislativo o se acuse de actitudes soberbias y autoritarias es realmente digno de una estatuilla al Oscar a la mejor actuación de los últimos tiempos en el escenario político. Sin lugar a dudas el FpV, tanto a nivel nacional como en los niveles locales, sufren todos del mismo mal: pérdida de memoria. Que saludable hubiese sido para todos nosotros si con la misma vehemencia que hoy estos representantes del pueblo se expiden sobre los modos, se hubiesen opuesto a las practicas que durante 12 años utilizaron mientras nos gobernaban… ah no! claro, en 9 de Julio nunca pudieron ganar una elección ejecutiva, ni siquiera en el 2011 cuando Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% de los votos, pero de esa autocrítica nadie dice ni pío.

Parece que hay una clara línea en la conducción del FpV que hace totalmente previsible a este sector político, y es la de sostener esa forma de hacer política que ya no queremos más. Oposiciones destructivas que no priorizan el bienestar de la comunidad si no que solo piensan en cómo sacar ventajas electorales trabando la posibilidad de dar soluciones concretas.

Ya que estamos podemos hacer una refrescada de memoria, tal vez sea necesaria. Hace apenas 14 meses en el traspaso de mando presidencial, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se negó a ponerle la banda presidencial a Mauricio Macri, no recuerdo haber escuchado declaraciones de ningún edil repudiando la falta de respeto institucional que significó, no para el nuevo presidente, si no para todos los argentinos la actitud soberbia e infantil de quien sigue siendo la máxima referente del espacio. El FpV hoy está sin encontrar un norte, plagado de causas de corrupción y con una clara estrategia de choque y enfrentamiento al mejor estilo de ¨la mejor defensa es el ataque¨.

Volviendo a la sesión del miércoles pasado, a ver muchachos… acá nos conocemos todos y somos apenas uno de los tantos pueblos de este país con mucho menos de 100 mil habitantes. Conseguir cualquier obra y gestión nos cuesta siempre el doble que a cualquiera de nuestros hermanos del conurbano, donde los votos pesan y en serio. Somos apenas un puñado de habitantes que necesita y desea que 9 de Julio crezca y se desarrolle, porque acá es donde vivimos, acá es donde criamos a nuestros hijos, acá es donde estamos y donde elegimos estar. En algún momento fuimos la Perla del Oeste, y hoy apenas si somos la ciudad de las rotonditas y la única forma en la que podemos hacer brillar otra vez esa Perla es trabajando todos juntos sin mezquindades ni chicanas políticas tribuneras que solo alimentan divisiones. Se puede no estar de acuerdo con lo que proponga el ejecutivo y para eso hay un ámbito de debate que está en el primer piso de nuestro Municipio, donde desde cada banca se defienden las ideas y los ideales, dejar esas bancas vacías es faltar a los principios de la política pero por sobre todo es faltar al compromiso de cada una de las personas que depositó su confianza a través del voto.

Ojalá este sea solo un hecho aislado y en este año que apenas comienza podamos tener una política a la altura de las circunstancias, donde sea la comunidad de 9 de Julio el principal objetivo y sus ciudadanos los únicos beneficiados de todas las acciones políticas.