LA UNIVERSIDAD POPULAR ENTREGO CERTIFICADOS A 409 VECINOS

Como estaba previsto, la Universidad Popular “Arturo Illia”, llevó adelante ayer, miércoles 6, a las 19,00 hs. y en el Salón Blanco del Palacio Municipal, el acto de entrega de certificados a los 409 egresados de los distintos cursos dictados a lo largo del añoen la ciudad y el distrito, instancia que se complementará con una muestra y exposición de trabajos en el salón de las Américas, abierta a toda la comunidad.

El acto fue encabezado por el Intendente Municipal, Mariano Barroso, a quien acompañaron la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Julia Cereigido; la Directora General de Educación, Nadia Mirabelli, junto a integrantes del Gabinete Municipal, talleristas y alumnos.

Tras la presentación protocolar y la proyección de un video que resumió las actividades del año (16 cursos en planta urbana y 26 en las localidades del interior del distrito), se dirigió a los presentes la Directora de educación, Nadia Mirabelli, quien puso de manifiesto la satisfacción que significa poder haber concluido otro año de trabajo, “con alumnos que tienen ganas de capacitarse, compartir y llevar adelante prácticas solidarias”.

Asimismo, agradeció a los docentes por su predisposición, así como al Intendente Municipal, “por valorar y apoyar este proyecto”.

Por su parte, el Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, adhirió a las palabras de la Directora de Educación, poniendo de manifiesto la importancia del programa “que abarca desde personas muy jóvenes que se inician en el mundo laboral, hasta a personas mayores que sentían como asignatura pendiente aprender alguna de estas actividades”.

“El mundo del conocimiento no sólo no ocupa lugar, sino que además no tiene edad”, subrayó especialmente, marcando el objetivo fijado para 2018, como es el de trasladar las actividades al Polo Educativo proyectado en el ex edificio de Supermercado San Cayetano.