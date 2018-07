La influencia Tucumana

Por Mónica Gómez

Si alguien, alguna vez en mi niñez, me hubiera dicho lo que iba a ser de grande, ¡no lo hubiera podido creer!

Los lugares que conocería, las personas que amaría, los sueños que se cumplirían, nada de eso estaba en mis planes, pero creo que si en mi destino. Ese mismo que de un golpe me llevo a vivir en muchas ciudades, increíblemente para mí, me asentó a mis 25 años a en Tucumán. Lugar que nunca estuvo en mis deseos, ni en mi imaginación.

Mi querido Tucumán, bajo mi ignorancia decidí descubrir lo que el destino me ponía enfrente y sacar el precepto de que Tucumán es solo caña de azúcar, empanadas y la casita de la independencia. Conocí la provincia y ella me descubrió a mí. Hallarsepor 5 años en un lugar no es lo mismo que pasar de visita, convivir con su gente, su idiosincrasia, te hace un poco lugareño, sin importar de donde seas, te adopta como hijo y se muestra tal como es.

Tuve la dicha de conocer lo lindo y lo feo, su historia, su gente, pero lo que me dejo con gran admiración fue el variado clima que posee, aun siendo la provincia más chica de una gran argentina. Desde sus jardines con vegetación tupida de una San Miguel, hasta el árido de las calles de la hermosa Amaicha del Valle. E igual cada rincón tiene su identidad gastronómica, una rica cultura gastronómica heredada de los pueblos originarios que atesoran porque los representan antes cada visitante.

De la misma forma que los pueblos originarios dejaron su huella en su comida diaria bajo el precepto de los cultivos que genera la tierra en la zona, también su comida se presenta con la influencia Árabe que la caracteriza, la mezcla de sabores y productos la hacen autentica Argentina, sus cultivos que son de exportación asía el mundo, los limones, arándanos y otros son de unacalidad con sello de trabajo y dedicación.

El Limón tucumano que aflora por las calles juntos con los arboles de naranjas sanguíneas son el ingrediente fundamental de las empanadas tan características, y, Aunque sé que dije que Tucumán no es solo empanadas, creo que su presentación se amerita por la fecha patria, esta gran receta:

La famosa Empanada Tucumana

Ingredientes:

Para la masa

½ kilo de harina 0000

100 gr. De grasa vacuna

200 cc de agua tibia

25 gr de sal

Para el recado (relleno)

1 kg Matambre de vaca

200gr de cebolla blanca

½ morrón rojo

6 huevos duros

2 un. De cebolla de verdeo

Limones para degustar con la empanada

Procedimiento

Para la masa, coloca la harina en un bol, agregarle la grasa blanda y el agua junto con la sal en forma de salmuera, amasar bien hasta lograr una masa lisa, dejarla descansar por 20 minutos tapada con film. Luego de ese descanso cortar la masa en 4, luego cada cuarto cortarla en 8 trozos del mismo tamaño y bollarlos. Estirar cada bollito y formar los discos. Mantenerlos en bolsitas separados para que no se sequen ni se peguen.

Para el relleno: hervir el matambre desgrasado junto con un ajo algunas verduras y una hoja de laurel (ojo ese es mi secreto) un puñado de sal para que tenga un poco de gusto. Guardar dos tazas de ese caldo. Retirarlo y cortar en cubitos,Reservar.

Rehogar la cebolla blanca junto con el morrón rojo (otro agregado mío) en aceite, yo use oliva, pero vos el que tengas y condimentar con comino, ají molido y pimentón dulce. Agrega la carne cortada en cubos, déjala dorar un poco y por último volca el caldo que reservaste del hervor de la carne. Déjalo enfriar y agrega los huevos picados junto con las cebollas de verdeo cortadas en rueditas.

¡Con el relleno y las tapas listos procedemos al armado, parte importante en la empanada Tucumana ya que el numero de repulgues es marca característica de este plato tan típico!

¡Tiene que tener 13 ni mas ni menos! Ojo con eso. Después del complicado repulgue, en el que no soy muy hábil las disponemos en una placa las pincelamos con huevo batido con un toque de pimentón (otro de mis agregados), y cocinamos a fuego fuerte por 25 minutos.

Listas las empanadas a disfrutarlas. La mejor forma es comerlas con limón, es el mejor maridaje. Se las súper recomiendo. No duden en hacerlas espero les guste, y no se olviden que por algo son las famosas Empanadas Tucumanas.