La Defensoría del Pueblo rechazó el aumento del agua

Fue en el marco de la audiencia pública que se desarrolló en el Pasaje Dardo Rocha para debatir el aumento propuesto por la empresa proveedora de agua.

La Defensoría del Pueblo bonaerense participó de la audiencia pública por el aumento de la tarifa del servicio de agua para la zona de concesión de ABSA, donde cuestionó la nueva suba y apuntó contra la empresa por la deficiente prestación del servicio y la falta de información respecto a las obras realizadas.

“Nos oponemos a la decisión de que se habilite un nuevo aumento, teniendo en cuenta que no se puede aplicar en este contexto social y económico, por lo que le pedimos al gobierno provincial que no homologue el nuevo cuadro tarifario”, sostuvo Jorge Ruesga, el secretario de Servicios Públicos del organismo que conduce Guido Lorenzino.

Durante el encuentro que tuvo lugar en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, el funcionario indicó que “aún hay zonas donde el agua no es potable, y la empresa no hizo las inversiones pertinentes, por lo que la suba sólo es razonable para la empresa, y no para los usuarios”.

Finalmente, Ruesga volvió a poner de manifiesto la postura de la Defensoría frente a los aumentos, al considerar que “afectan directamente a los usuarios, ya que carecen de razonabilidad y proporcionalidad”.

Cabe recordar que la empresa tiene previsto un aumento del 38% para este nuevo año.

(InfoGEI)