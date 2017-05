La colina Hockey club

Sin prisa y sin pausa.

Queremos hacer conocer nuestro proyecto. Desde principio de año estamos trabajando para crecer en uno de los deportes que mas auge ha tenido en el ultimo tiempo, “El Hockey”. De la mano de Jorgelina Faure, entrenadora y coordinadora de la actividad, hemos dado pequeños pasos para otros, pero grandes para nosotros. Decidimos entrar en la liga del centro de la pcia de bs as. para poder tener competitividad, ya que a grandes y chicos la competencia los motiva a superarse cada día, a partir de ofrecerles un esquema de trabajo y partidos, nuestro número de alumnas incrementó notablemente en el último periodo, si bien sabemos que es un camino difícil , no sera imposible perdurar ya que tenemos un equipo de trabajo que ante las vicisitudes no baja los brazos y se aferra a este proyecto.

A partir de este fin de semana, la colina entrenara en su cancha de sintético, que si bien es de seven es un gran avance ya que el hockey en cancha de sintético es otro juego y cuando te enfrentas a equipos que ya practican la disciplina en esa superficie , es muy difícil superarlos.

Pronto tendremos un torneo inaugural para nuestra cancha y probablemente los torneos bonaerenses de hockey tendran cita en la colina , ya que bonaerenses se juega en modalidad seven.

Hemos avanzado, en esta primera parte del año muchisimo aunque los resultados deportivos no acompañen, somos un club en formacion, por lo tanto nuestros equipos tambien lo estan.

Invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a nuestro club serán bienvenidos, estamos ubicados en Dorrego y Vucetich, a pocos metros de ruta 5.