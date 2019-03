La Aurora, una experiencia de 25 años

Producción Agroecológica de cereales y carne Bovina en un Establecimiento Agropecuario Extensivo (650Has) en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

El establecimiento “LaAurora” se en cuentra al sudeste de la provincia de Buenos Airesa 400Km. de la capital Federal de la República Argentina, en una zona de producción mixta de ganadería y agricultura.Es de tipo familiar, con 650Has, de las cuales 300 son de suelo agrícola, 186 has de suelos bajos y 152has de cerros con piedra.Es una zona de clima templado, conun régimen de lluvia promedio de 800mm y con probabilidades de heladas de mayo a noviembre.

Lalógica mercantilista, cortoplacista predominante en toda esta región en los últimos años,provocó una marca daagriculturización en la región. Se abandonaron actividades como la ganadería, por considerarlas poco rentables y competidoras y no complementarias de la agricultura.El aumento en el uso de agroquímicos se tradujo en una umento de costos y una serie de externalidades que, junto al aumento de la superficie destinada solo apocos cultivos, puso en situación de fragilidad a los recursos naturales de esta región (Cerdá&Sarandon,2011).

Desde el año 1997, en el establecimiento La Aurora se comienza a trabajar con un enfoque agroecológico, con el fin de satisfacer una serie de objetivos planteados por el propio productor:a) Tener estabilidad productiva y económica: “tranquilidad” (disminuir los sobresaltos),b) Bajar los costos, disminuir el uso de insumos,c) Evitar el uso y la manipulación de productos tóxicos, por el riesgo que tienen tanto para su familia y la gente que trabaja con él, como para el ambiente d)Estabilizar la producción, lograr un ingreso que le permita mantener el nivel de vida de su familia y empleado, e)Mantener el campo igual o mejor de lo que le dejaron sus padres.

La Agroecología surgió como el enfoque y el marco teórico adecuado para desarrollar estrategias que permitieran dar respuestasa los objetivos planteados por el productor. El empleo de enfoque holístico y sistémico permitió entender el funcionamiento del sistema y visualizar las entradas al sistema, y la interrelación entre componentes, así como las pérdidas y las salidas. Brindóideas, que se fueron charlando con el productor, ajustándo las a la realidad sociocultural y agroecológica del establecimiento.

Estudio de caso producido por Productor Agropecuario JuanE.Kiehr, Ing.Agr. Eduardo Cerdá, Ing.Agr. SantiagoJ. Sarandón. Contacto: Eduardo Cerda[paseodelarroyo@yahoo.com.ar]

Tabla1. Objetivos, principios agroecológicos y estrategias llevadasa caboparael manejo agroecológico del Establecimiento “La Aurora”, B. Juárez, Argentina

Resultado sEconómicos

El reemplazo de insumos por procesos ecológicos permitió disminuir sustancialmente el uso de insumos y con el lo bajar los costo sy mejorar el margen bruto,respecto almo de lo convencional de la zona (Figura 4),al tener rendimientos por hectárea similares.

El enfoque y marco teórico de la Agroecología permitió en tenderlos principios ecológicos generales presentes en el establecimiento y, adecuándolos a las características locales (sociocultural y ambiental), generarlas estrategias necesarias par aencontrar las soluciones a las inquietudes planteadas por el productor.

Disminuyendo los riesgos económicos y ambientales. La ganadería recuperó su importante ro complementario de las actividades agrícolas. El productor ha podidod esarrollar sua ctividad y la de suf amilia sin tener que tomar créditos ni depender de políticas de fomento. El mejoramiento de las propiedades del suelo, a través de una mejor cobertura en cantidad y diversidad, un aumento de los procesos de fijaciones biológicas (nitrógenoycarbono), y el aumento de características de etapas más avanzadas de la sucesión con incorporación de especies a través de la siembra directae incorporación de policultivos, se tradujeron en una tendencia permanente a mantener y mejorar los rendimientos. El aumento delos niveles de diversidad funcional permitió fortalecer los mecanismos de regulación biótica de plagas animales y malezas. Esto se tradujo en una menor dependencia de insumos, menores costos, menor inversión de capital, mejorando el margen de ganancia.

Esta experiencia sirvió para desarrollar y validar los conceptos teóricos y experiencias realizadas en ámbitos de investigación científica como la Facultad de Agronomía de la UNLP, la chacra Experimental de Barrow. Ha servido también como un faro agroecológico visitado en el último año por más de 300 personas en treellos estudiantes universitarios, profesionales y productores. Fue fundamentalmente un motivador para grupos de productores que tomaron como referencia estas experiencias para su sestablecimientos y para

Municipios quea compañaron la iniciativa de realizar experiencias agroecológicas que posibiliten la disminución en el impacto ambiental de sus comunidad es como el Municipio de Guamini, provincia de Buenos Aires. Y, por sobre todo, demostró que es posible aplicar los conceptos y principios de la Agroecologíaa sistemas extensivos de clima templado.

Todos estos avances, se han logrado en un contexto no siempre adecuado, ya que no se contaba con experiencias extensivas, ni locales, ni investigacionesacordes, ni con materiales adecuados (semillas, maquinas, etc.). Esto confirma el enorme potencial que tiene la Agroecología para el rediseño y manejo de agroecosistemas extensivos de clima templado.

“Trabajar en focado en los principios agroecológicos me permitió proyectar el trabajo en mi campo, basado en una ciencia que considero como la mejor herramienta para lograr una sustentabilidad verdadera.”

— Juan Kiehr,Productor Agropecuario