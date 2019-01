Junín: Piden al municipio que suspenda las intimaciones por deudas

El bloque de concejales de Unidad Ciudadana de Junín presentó esta semana un Proyecto de Ordenanza para que el municipio suspenda durante el primer semestre del período 2019 las intimaciones por falta de pago en las tasas municipales. Dicho proyecto fue presentado debido a numerosos reclamos de vecinos que se han acercado a los ediles preocupados por las notificaciones recibidas.

Desde el municipio han intimado a vecinos para que el pago de las tasas municipales adeudadas, más los intereses correspondientes a la mora en un plazo improrrogable de 72 horas.

El pedido de suspensión de los ediles, se suma a un reclamo univoco que han expresado vecinos, organizaciones gremiales, jubilados, comerciantes y agricultores de la ciudad, quienes han hecho público su descontento por el alza en las tasas municipales aprobada recientemente. Además, a esto se suma la escalada tarifaria de los servicios básicos y la enorme pérdida de poder adquisitivo por parte de los juninenses.

Desde Unidad Ciudadana sostienen que esta decisión del municipio de intimar y amedrentar a los vecinos “es una clara muestra de que el Intendente vive una realidad ajena a la de los vecinos, en un contexto de recesión, caída del consumo, pérdida de poder adquisitivo. Sumarle intimaciones por falta de pago, habla de una insensibilidad increíble. Si los vecinos no pagan las tasas municipales es porque están ahogados por la situación económica, no porque no tengan voluntad de pagar”, sentenciaron desde Unidad Ciudadana.