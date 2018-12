Junín: el único municipio que no otorgó bono a sus trabajadores

El intendente Pablo Petrecca extorsionó al líder del sindicato de municipales, Gabriel Saudán, diciéndole que si no aceptaba el aumento que fue negociado en el marco de la cláusula de revisión, que era de un mísero 20 por ciento, sus representados no recibirían el bono de fin de año.

Pablo Petrecca, intendente de Junín, dejó desamparados en plena navidad a sus empleados, a quienes no les otorgó el bono con el cual extorsionó al líder del sindicato de municipales, Gabriel Saudán, para que cierre la paritaria. Según declaró el dirigente gremial en conferencia de prensa, el jefe comunal le expresó que si no cerraba la paritaria no habría premio y ante esta posición se cortó el dialogo.

“Solicitamos al ejecutivo que con el aumento que estamos pidiendo le ganemos en algún porcentaje a la inflación. Por ejemplo, este año nosotros podemos decir que a la inflación le ganamos en 1.500 pesos, un 15 por ciento más al menos, porque vamos a seguir cobrando sueldo miserables”, comenzó Saudán.

Y continuó: “Por ahí nos cuesta trabajo entender por qué mientras hay un aumento del 35 por ciento de tasas, eso no es contemplado para los trabajadores. La verdad es que no lo entendemos, más allá que este año haya habido un aumento salarial importante, más allá que entendamos que haya que subsidiar a los colectivos y otros compromisos que ha asumido el ejecutivo”.

Con una notable indignación ante la clara situación de apriete, el gremialista explicó que es difícil de entender qué no se midan todos los aumentos con la misma vara. “Si al ciudadano común se le van a cobrar sus impuestos un 47 por ciento más caros, ¿por qué nuestro sueldo no puede ser contemplado en esa cifra también? Rectifico que queremos una cláusula gatillo de aumento automático”, expresó el representante sindical.

Y agregó: “Esto sería lo más importante, más allá de otros pedidos que hemos llevado a conocimiento del ejecutivo. Por su parte, desde el gobierno nos han dicho que si no aceptábamos esta propuesta salarial, no se trataría el tema del bono. Consideramos que esto es un elemento de presión importante”.

A su vez, aseveró que ellos pensaban por dichos del intendente del día de martes que había posibilidades de hablar, pero de ninguna manera esperaban que se los presione de la forma que lo hicieron por el bono. “Hemos hablado con los delegados y lógicamente hemos rechazado el aumento salarial y con esta situación el bono lo damos por descontado”, se lamentó Saudán.

Asimismo, el referente de los municipales juninenses pidió no llegar a una situación crítica como la vivida a principios de este año con el cierre de paritarias. “Vamos a hacer todo lo posible para no llegar a esa situación pero nos están cerrando puertas”, refirió en cuanto a esto el líder gremial.

“Este gobierno siempre pide diálogo, pero el diálogo es imponiendo lo que ellos creen que corresponde. El 20 por ciento de aumento salarial y la cláusula de revisión es un ejemplo que la rechazamos, visto lo que ha pasado con los maestros, decidiendo el estado de alerta y movilización, más allá de otras medidas que estaremos informando”, finalizó en la conferencia

(REALPOLITIK)