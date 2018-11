Juan Manuel Urtubey: “Proponemos una alternativa superadora a la polarización”

El Gobernador de Salta estuvo en Radio Con Vos y destacó: “Quiero que hagamos algo más grande que lo que hay, por eso proponemos una alternativa superadora a la polarización”.

“Hay que animarse a mirar para adelante y a construir futuro. Argentina necesita construir desde una identidad referenciada en nosotros y no estar mirando modelos de afuera”, afirmó.

Urtubey señaló que “los políticos nos enganchamos con los que gritan fuerte y la mayor parte de la sociedad se cansó de ellos, de las peleas y de los gritos”.

“El problema es que, en la sociedad argentina hoy el ordenador no es peronismo o no peronismo. Tenés dos polos de poder: Cambiemos y el Kirchnerismo y el rechazo a ambos es más grande que la aceptación que tienen”, dijo el Gobernador.

Urtubey agregó que “lo primero que hay que hacer es romper el cuento de la grieta. Hay que construir un verdadero gobierno de unidad nacional. Nos podemos sentar todos en una mesa a construir una Argentina mejor. Lo tenemos que hacer sin prejuicios, y entendiendo que tu verdad mide hasta la de quien está al lado”.

“El sistema político occidental no canaliza las expectativas de la sociedad. Está claro que, hoy, el sistema político argentino no está canalizando las necesidades de la sociedad. Nuestra estructura quedó muy barroca, la de la política en particular. El peronismo no es la excepción. Nos quedamos con lo estético y no profundizamos”.

Consultado por su acompañamiento al Gobierno nacional en la ley de Presupuesto y pactos entre provincias y Nación, Juan Manuel Urtubey expresó que “por más ayuda que dimos, con todo lo que los acompañamos para respaldar la institucionalidad y para que nuestro país salga adelante, las cosas no están bien”.

“El peronismo es hijo del constitucionalismo social. De ahí que uno ayude a que a un gobierno no le vaya mal. El problema es que nos quedamos con la anécdota y lo estético. El rumbo elegido es incorrecto, y está ejecutado de una manera incorrecta también. Técnicamente, enfriar la economía e ir con esta lógica monetaria está en las antípodas de lo que nosotros planteamos”.

Así, Urtubey reiteró sus diferencias con la política económica del gobierno de Macri agregando que “hay alternativas para que no haya mayor deterioro. Falta un año de gestión y esperamos que no se profundice el mismo”, manifestó antes de dar detalles de medidas y políticas que, “evidentemente, no sirvieron”.

El salteño indicó que “hay que invertir para garantizar competitividad sistémica y no hacerlo a través de devaluaciones”, resaltando que “no se puede destruir a los sectores productivos de la Argentina”.

“El gradualismo es un cuento”, puntualizó Urtubey y se refirió al esfuerzo enorme de todos los argentinos que no sirvió por la mala implementación de políticas.