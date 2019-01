Jorge Silvestre: “El camino de la violencia no conduce a nada”

El diputado provincial Jorge Silvestre se manifestó en contra de los hechos de violencia sufridos por el jefe comunal chacabuquense, Víctor Aiola, luego de que su casa particular fuera blanco de piedrazos por parte de manifestantes. “Todos buscamos justicia, pero el camino de la violencia no nos conduce a nada”, aseveró. También lamentó que “ciertos espacios apelen a fomentar la confusión entre la gente frente a un hecho tan lamentable para sacar rédito político”.

El legislador bonaerense, Jorge Silvestre, pidió mesura luego de los hechos de violencia que sufrió ayer el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, cuando su casa fue blanco de piedrazos por parte de manifestantes que exigían justicia por el crimen de Silvia Pereyra.

“Todos buscamos justicia, pero el camino de la violencia no nos conduce a nada, quienes hayan hecho esto sólo buscan venganza”, aseveró Silvestre al tiempo que se solidarizó con la familia Pereyra a quien le expresó su acompañamiento frente al doloroso momento que están pasando.

Dentro de este contexto, además, el diputado lamentó que “ciertos espacios apelen a fomentar la confusión entre la gente frente a un hecho tan lamentable para sacar rédito político”.

En ese sentido, apuntó: “Quiero creer que este hecho lamentable que sufrió el Intendente Aiola va a ser repudiado por todos los sectores políticos de Chacabuco porque si el oportunismo partidario está por encima de la capacidad de distinguir que la justicia por mano propia no nos lleva a ningún lado, estamos dando un mensaje equivocado a la sociedad”.