Insaurralde reafirma su precandidatura a gobernador y sale de gira por la Provincia

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, refirmó su condición de precandidato a la gobernación bonaerense por el peronismo con un acto en Hurlingham que marcó el punto de partida de una serie de visitas de corte electoral que realizarán a partir de los próximos días por distritos de la provincia.

“Yo quiero que los vecinos y vecinas de la Provincia tengan esperanza y sepan que hay otro camino y lo estamos construyendo desde Lomas y el Conurbano hacia toda la Provincia y el país”, dijo Insaurralde durante el acto realizado en el salón del Sindicato de Ferroviarios, de Hurlingham, en el que estuvo acompañado por le intendente local, Juan Zabaleta.

La presentación de Insaurralde marca una suerte de reaparición en el escenario público en calidad de precandidato a gobernador y se convertirá, según indicaron desde su entorno, en el primer paso de una serie de visitas que realizará por distritos bonaerenses para llevar su mensaje proselitista, aunque no confirme explícitamente aún su postulación.

“Hablo permanentemente con los y las bonaerenses, que me cuentan su preocupación porque no llegan a fin de mes, porque los comerciantes tienen que bajar las persianas, porque a los trabajadores les cuesta cada día más el transporte, porque no llegan a pagar el tarifazo de los servicios esenciales como el agua, la luz, el gas”, dijo Insaurralde en Hurlingham, en un adelanto del tono que tendrá su discurso.