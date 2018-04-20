Publicado 20/04/2018 15:47 / Deportes

Inferiores al día

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Resultados y fixture de las inferiores de la Liga Nuevejuliense de fútbol

 

5TA DIVISIÓN

FRENCH 2 – ONCE TIGRES 0

Goles: VILA, Alejo

LIBERTAD 0 – AG. ALVAREZ 5

Goles: AVILA, Juan; GONZALEZ, Tomas; RIVAS, Braian; QUINTANA, Laureano; PRIMIANI, Tomas (AA)

QUIROGA 5 – SAN AGUSTIN 0

Goles: MOLINA, Juan P.; TOLEDO, Thiago; FERRERAS, Francisco (2); TOLEDO, Francisco (Q)

Exp: ZARATE, Octavio (SA)

6TA DIVISION

FRENCH 1 – ONCE TIGRES 0

Goles: RODRIGUEZ, Alejo (F)

DUDIGNAC 6 – SAN MARTIN “C” 0

Goles: MONTIEL, Enzo; BENITEZ, Facundo; BENITEZ, Juan (3); LORENZO, Lautaro (D)

LIBERTAD 3 – AG. ALVAREZ 1

Goles: PROFUMO, Emiliano; NICOLA, Maicol; VOLUZI, Nicolas (L) RAMIREZ, Nicanor (AA)

ATL. 9 DE JULIO “B” 0 – SAN MARTIN 2

Goles: LAPORTA, Valentin (2) (SM)

QUIROGA 3 – SAN AGUSTIN 2

Goles: CUERVO, Matias (3) (Q) SEGOVIA, Emiliano (2) (SA)

7MA DIVISION

FRENCH 0 – ONCE TIGRES 0

LIBERTAD 0 – AG. ALVAREZ 4

Goles: GALO, Juan; TEVEZ, Lautaro (2); BEZEK, Thomas (AA)

ATL. 9 DE JULIO “B” 1 – SAN MARTIN 1

Goles: SOBRAL, Tobias (SM) VAZQUEZ, Miguel (A9JB)

SAN MARTIN “B” 2 – ATL. 9 DE JULIO 3

Goles: ALMEIRA, Axel; FERREYRA, Alejo (SMB) BAZZETA, Thomas (2); SCARACCINO, Francisco (A9J)

  1. ALVAREZ “B” 10 – EL FORTIN 1

Goles: CELIZM Ulises (2); PEDULA, Augusto; MATEOM Jeremias (3); PERROTA, Tiziano (2); JORGE, Stefano; VILLAVICENCIO, Joel (AAB) RODRIGUEZ, Pedro (EF)

QUIROGA 1 – SAN AGUSTIN 2

Goles: MOLINA, Yaco (Q) ADAMO, Benjamin; BAI, Matias (SA)

Exp: RODRIGUEZ, Javier (Q)

9NA DIVISION

FRENCH 0 – ONCE TIGRES 0

LIBERTAD 2 – AG. ALVAREZ 1

Goles: MATOS, Thiago; PAVEDA, Pedro (L) HERRERA, Lautaro (AA)

SAN MARTIN “B” 0 – ATL. 9 DE JULIO 0

  1. ALVAREZ “B” 2 – EL FORTIN 0

Goles: TAPIA, Valentino (2) (AAB)

QUIROGA 3 – SAN AGUSTIN 1

Goles: MOLINA, Federico; CUCCARESSE, Alexis; BRUSSA, Alvaro (Q) TARANTINO, Franco (SA)

 

 

Fixture

ATL. ONCE TIGRES

DEP. SAN AGUSTIN

ATL. EL FORTIN

ATL. 9 DE JULIO

ATL. SAN MARTIN

  1. ALVAREZ

ATL. SAN MARTIN “C”

ATL. QUIROGA

  1. ALVAREZ “B”

ATL. SAN MARIN “B”

ATL. 9 DE JULIO “B”

  1. C. LIBERTAD

ATL. DUDIGNAC

ATL. FRENCH

 

 

 

 

 

 

 

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