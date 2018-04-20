Inferiores al día

Resultados y fixture de las inferiores de la Liga Nuevejuliense de fútbol
5TA DIVISIÓN
FRENCH 2 – ONCE TIGRES 0
Goles: VILA, Alejo
LIBERTAD 0 – AG. ALVAREZ 5
Goles: AVILA, Juan; GONZALEZ, Tomas; RIVAS, Braian; QUINTANA, Laureano; PRIMIANI, Tomas (AA)
QUIROGA 5 – SAN AGUSTIN 0
Goles: MOLINA, Juan P.; TOLEDO, Thiago; FERRERAS, Francisco (2); TOLEDO, Francisco (Q)
Exp: ZARATE, Octavio (SA)
6TA DIVISION
FRENCH 1 – ONCE TIGRES 0
Goles: RODRIGUEZ, Alejo (F)
DUDIGNAC 6 – SAN MARTIN “C” 0
Goles: MONTIEL, Enzo; BENITEZ, Facundo; BENITEZ, Juan (3); LORENZO, Lautaro (D)
LIBERTAD 3 – AG. ALVAREZ 1
Goles: PROFUMO, Emiliano; NICOLA, Maicol; VOLUZI, Nicolas (L) RAMIREZ, Nicanor (AA)
ATL. 9 DE JULIO “B” 0 – SAN MARTIN 2
Goles: LAPORTA, Valentin (2) (SM)
QUIROGA 3 – SAN AGUSTIN 2
Goles: CUERVO, Matias (3) (Q) SEGOVIA, Emiliano (2) (SA)
7MA DIVISION
FRENCH 0 – ONCE TIGRES 0
LIBERTAD 0 – AG. ALVAREZ 4
Goles: GALO, Juan; TEVEZ, Lautaro (2); BEZEK, Thomas (AA)
ATL. 9 DE JULIO “B” 1 – SAN MARTIN 1
Goles: SOBRAL, Tobias (SM) VAZQUEZ, Miguel (A9JB)
SAN MARTIN “B” 2 – ATL. 9 DE JULIO 3
Goles: ALMEIRA, Axel; FERREYRA, Alejo (SMB) BAZZETA, Thomas (2); SCARACCINO, Francisco (A9J)
- ALVAREZ “B” 10 – EL FORTIN 1
Goles: CELIZM Ulises (2); PEDULA, Augusto; MATEOM Jeremias (3); PERROTA, Tiziano (2); JORGE, Stefano; VILLAVICENCIO, Joel (AAB) RODRIGUEZ, Pedro (EF)
QUIROGA 1 – SAN AGUSTIN 2
Goles: MOLINA, Yaco (Q) ADAMO, Benjamin; BAI, Matias (SA)
Exp: RODRIGUEZ, Javier (Q)
9NA DIVISION
FRENCH 0 – ONCE TIGRES 0
LIBERTAD 2 – AG. ALVAREZ 1
Goles: MATOS, Thiago; PAVEDA, Pedro (L) HERRERA, Lautaro (AA)
SAN MARTIN “B” 0 – ATL. 9 DE JULIO 0
- ALVAREZ “B” 2 – EL FORTIN 0
Goles: TAPIA, Valentino (2) (AAB)
QUIROGA 3 – SAN AGUSTIN 1
Goles: MOLINA, Federico; CUCCARESSE, Alexis; BRUSSA, Alvaro (Q) TARANTINO, Franco (SA)
Fixture
ATL. ONCE TIGRES
DEP. SAN AGUSTIN
ATL. EL FORTIN
ATL. 9 DE JULIO
ATL. SAN MARTIN
- ALVAREZ
ATL. SAN MARTIN “C”
ATL. QUIROGA
- ALVAREZ “B”
ATL. SAN MARIN “B”
ATL. 9 DE JULIO “B”
- C. LIBERTAD
ATL. DUDIGNAC
ATL. FRENCH