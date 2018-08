Humor: “The Washington Bost”

(Por Máximo Payne – humormaxpayne@gmail.com )

“Yoyo se merecía esta película”. Así se refirió el intendente Barroso al consultarlo sobre la nueva película de Florencia Kirchner. El mandatario aclaró además que “Maldonado fue uno de los mejores corredores que tuvo el automovilismo nuevejuliense, y estoy orgulloso que sea de nuestra ciudad, lo único que lamento es que no pudieron filmar escenas en el autódromo, ya que está bastante destruido. Tampoco van a poder filmar en la fuente de la plaza Belgrano, porque no tiene agua” finalizó Barroso mientras buscaba en Netflix la mencionada película del director kirchnerista Tristán Bauer.

Por otra parte, desde el bloque del FPV y mediante un comunicado, alentaron la producción cinematográfica. “Es bueno que se sepa lo que pasó con Maldonado” aseguraba Julia Crespo que del tema sabe bastante ya que trabajó con cuestiones ligadas al agua antes de ser concejal. “Me siento capacitada para debatir acerca de Maldonado y del agua, esos dos asuntos los manejo como la palma de mi añeja mano” finalizó Crespo.

También otras voces se oyeron: “Maldonado es un icono del automovilismo, era hora que lo reconocieran en una película, lo que no recordaba es que tenía barba y que tiraba bombas molotov, siempre pensé que tenía solo bigote” aseguraba algo desconcertado el edil Horacio Baglieto que, debido a su corta edad, tal vez no vivía cuando Maldonado era top ten.

Cabe aclarar que, según pudo averiguar nuestro medio, además de la película de Maldonado, se estaría proyectando hacer una película sobre el crecimiento de 9 de Julio en estos últimos 3 años. “La idea está en carpeta” habría asegurado el supersecretario Paolo Barbieri, agregando que “nos está faltando financiamiento para filmarla, así que estamos en la búsqueda de dos o tres aportantes que puedan afrontar el gasto, como pasó con la campaña de Cambiemos” concluyó Barbieri guiñando el ojo derecho.

Por otra parte, la voz disidente se escuchó ni bien apareció el proyecto del film de Maldonado: “Que hagan una película de los conitos de seguridad, a ver si se atreven” manifestó muy alterado “Chachi” Malis. Es que en la semana salió a la luz un video realizado por el conocido conductor de TV, Rubén Daray, quien aseguró que los conitos destruyen el tren delantero de los automóviles. “Voy a presentar un proyecto para declararlos personas no gratas (a los conitos) y cada vez que la gente pase por ese sector, los podrá maldecir y/o escupir y/o pisotear con todas sus fuerzas” finalizó el edil demostrando así la importancia de los proyectos presentados desde su bloque unipersonal dentro del recinto del HCD.

Por otra parte, una sección de radicales en Cambiemos también tendría un proyecto para realizar una película. Javier Fernández, ex concejal por la UCR, aseguró que tiene en mente filmar “The walking dead”, ya que desde su nuevo espacio tendrían presupuesto para afrontar los gastos. Algunos correligionarios ya habrían puesto el grito en el cielo por esta saga. “Por más que sea una película de terror, no creo que sea taquillera, la gente no la va a mirar” aseguraba Rodolfo Menéndez, referente radical y experto en cine mudo.

También dentro del radicalismo, el ex intendente radical Walter Battistella tendría en carpeta el rodaje de un film titulado “Soy leyenda”, y ya habría comenzado a filmar algunas escenas. La película terminaría de rodarse en octubre del 2019, sin saber si tendrá éxito o no.

Otro que no se quedó atrás y estaría analizando la filmación de una película, sería el edil Guillermo Rodríguez. “Tengo en mis planes hacer un rodaje, ya tengo la gente para la escenografía y la puesta en escena” aseguró “Grillo”. La película en cuestión sería “Transformers”.

Por último Juan Pablo Parise, de Unidad Ciudadana, no quiso quedarse atrás. Mediante un comunicado presentado en forma de cuadernitos “Rivadavia” y “Gloria” similares a los hallados recientemente y que detallan la ruta del dinero K, el edil informó a la prensa que comienza el rodaje de una película coprotagonizada con Andrea Buceta, su compañera de bancada, que se llamaría “Bonnie and Clyde”. La trama se sintetiza conque es una pareja de políticos que no se sabe cómo llegó adonde llegó, pero que al final mueren en una contienda electoral sin arrastre de votos.