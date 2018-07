Humor: “The Washington Bost”

“Yo aporté a la campaña de Cambiemos” asegurabaarrepentido Horacio Delgado refiriéndose al tema de los aportantes truchos. “Lo hice de buena fe, asíganaba Mariano Barroso la intendencia y yo podía seguir dividiendo al peronismo” finalizó el ex edil ya sin poder contener las lágrimas. Más tarde supimos que el aporte fue de apenas 150 pesos, pero lo que vale fue la intención.

Es que causó un gran revuelo el listado de los aportantes truchos nuevejulienses. “Para que no digan que no colaboramos con el cambio, yo puse 400 pesos todos en billetes de 10 y de 5, si eso no es aportar cambio entonces que es” aseguraba ofuscada una actual funcionaria mientras se limaba las uñas.Y agregó que “La campaña de Cambiemos fue muy limpia, y si hubo algún que otro desliz económico seguramente fueron los kirchneristas o los Battistelistas” finalizó, ya comenzando a limarse la yema de los dedos de forma algo nerviosa.

También supimos de algunas personalidades políticas locales que habrían aportado a la campaña local de Cambiemos, como el ex intendente Tomas West, Nicolás Robbio, Ramón N. Poratti y el general Julio de Vedia entre otros. “Cada uno aportó su granito de arena para que hayamos ganado la elecciones, esto es algo que logramos todos juntos, porque somos un equipo… porque ¡Sí se puede!” señalaban orgullosos desde el comando electoral de Cambiemos.

Pasando al ámbito del Concejo Delirante, duro fue el debate por el proyecto de Extinción de Dominio. “Lo que se robó en el pasado, que quede en el pasado, es lo mismo que lo que pasa en Las Vegas queda en las Vegas, ¿o acaso vamos a ponernos a buscar por ejemplo quién se robó el alambrado perimetral del parque General San Martín?” aseguró firmemente Juan Pablo Parise al momento de plantear su posición y recordando, de a ratos, que tuvo una secretaria con doble sueldo del estado. Lo mismo pasó con el concejal Rodríguez, que luego de plantear su postura, se retiró del recinto deliberativo sin dar lugar a que continúe el debate. “El HCD no es el ámbito para debatir, el que quiera debate que me acompañe a la cafetería de Fraga y ahí debatimos café mediante” aseguró “Grillo” mientras bajaba las escalinatas del HCD en un soplo, demostrando su buena condición física y un timing perfecto, que le sirvieron para despegarse del FPV a tiempo.

Pasando al ámbito estrictamente político, la agrupación “Apertura Radical” ha decidido la candidatura del joven Concejal Horacio Baglietto para presidir el Comité de Distrito de Nueve de Julio. “Es que necesitamos sangre nueva, con ganas de potenciar a la UCR y con mucho empuje, creemos que Horacio con su juventud logrará objetivos a 10, 15 y 20 años dentro del partido” aseguraron en un comunicado desde la secretaría del radicalismo.

Pasando al rubro salud, es posible que el SAME no llegue a nuestra ciudad. Esto es a causa de que el presupuesto destinado a la implementación de ese sistema se utilizó para la construcción de cientos de casas por parte del municipio. “Estamos viendo si les instalamos jacuzzi o calefacción por loza radiante a las viviendas, algunas tendrán quincho y otra tal vez no, en eso andan los arquitectos” manifestaron desde el ejecutivo demostrando preocupación por la estructura edilicia de las casas próximas a edificarse con créditos blandos a 300,400 y 500 años.

Ya para finalizar, pudimos acudir al multitudinario encuentro del líder radical Ricardo Alfonsín quien, junto al ex intendente Walter Battistella, andan con la idea de revolucionar la Unión Cívica Radical y “adoctrinar” a los radicales insertados en Cambiemos. “Si lo que buscan es la conveniencia política está bien, los comprendemos, que se queden tranquilos, pero después que no vengan con la cola entre las piernas” aseguró enérgicamente Alfonsín saludando con los dedos en V y olvidando el tradicional saludo con las manos apretadas arriba.