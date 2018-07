Humor: “The Washington Bost”

Una semana movida tuvimos. Comenzando por el hecho que la gobernadora María Eugenia Vidal lanzará a las calles bonaerenses los vehículos de alta gama que fueron secuestrados durante operativos contra el narcotráfico. Desde la redacción de Extra pudimos saber que uno de esos vehículossería destinado a nuestra ciudad. “Se nos va a complicar con los conitos de seguridad, porque es un auto muy bajito y toca abajo, pero lo vamos a probar y lo aceptaremos” aseveró el supersecretario Paolo Barbieri al momento de referirse a una de estaspoderosas máquinas. “El tránsito es un serio problema en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires, no en la nuestra, así que usaremos el Audi TT para patrullar la vuelta al perro los domingos por la tarde, para que el vecino pasee tranquilo” aseguró firmemente Barbieri mostrando signos de satisfacción en cuanto al ordenamiento del tránsito. Nuestro cronista, experto en farmacias y accidentes, consultó al funcionario acerca de cuál fue la exitosa recetaque utilizó el ejecutivo municipal para solucionar en un ciento por ciento el problema del tránsito en 9 de julio. Barbieri, con la humildad que lo caracteriza, aseguró que “No hicimos nada, dejamos que se choquen entre todos los vecinos, entonces de a poco se fue extinguiendo el parque automotor de la ciudad, ahora hay menos autos, por ende, menos choques… elemental” finalizó orgulloso el viceintendente.

Pasando a temas que realmente importan a los nuevejulienses, días atrás el intendente Mariano Barroso, con el respaldo del Concejo Delirante, tomaron una trascendental medida de Gobierno, que podría cambiar el rumbo del futuro de la ciudad, una medida histórica que no tiene precedentes, única en la zona: Distinguieron al ombú de la plaza Italia.

Se declaró mediante una ordenanza “árbol de la ciudad”. El intendente municipal se emocionó al dirigir su discurso mirando fijamente el mencionado árbol, quien, según testigos presentes en el lugar, agitaba las ramitas como síntoma de alegría y agradecimiento.“Se podía ver a simple vista que a ese ombú, Cambiemos le mejoró la vida, nada que ver con nosotros, los humanos” finalizó el testigo mientras grababa su nombre con una navaja en el centenario árbol. Por su parte, Barroso aseguró que “Están resueltos todos los temas importantes en 9 de Julio, por eso ahora me dedico a este tipo de cosas, que son parte de la vida, porque un árbol es vida” manifestó, casi a punto de quebrarse emocionalmente.

Por otra parte, desde el Consejo Delirante aseguraron que ya está en comisión la reforma de la ordenanza de declaración de “Árbol de la ciudad”. “Es que nos olvidamos de poner un artículo que prohíba a los perros mearlo” aseguró algo contrariado el presidente del bloque de Cambiemos mientras charlaba con un farmacéutico amigo.

Continuando en el seno del HCD, algo que parece no tener remedio es el conflicto de Farmacity. “El intendente Barroso debería firmar un decreto prohibiendo el ingreso de las farmacias shopping” aseguraron los bloques justicialistas. También esos mismos bloques manifestaron que “ahora sí que estamos preocupados, cuando se comenzó a llenar de supermercados chinos y tiendas bolivianas no hicimos nada porque no nos interesó mucho el tema debido a que la campaña para el 2019 estaba lejos, pero ahora falta un año, los tiempos políticos son así, muy exigentes” aseguró enérgicamente la edil Julia Crespo proyectándose de cara a las próximas elecciones.

Ya para finalizar, y pasando al ámbito comercial, el Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense reclamó contra la venta ilegal de diferentes productos que creció en casas particulares. “Es que al éxito económico del segundo semestre no lo estamos visualizando, o leerramos con el año” aseguraron consternados desde la cámara empresarial mientras revisaban un almanaque.