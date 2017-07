Sin vacaciones:

Cuatro mil escuelas de la provincia deberán abrir sus puertas durante la primera semana de vacaciones de invierno, para recuperar los días de clase perdidos por los paros. “Este gobierno es una dictadura, así no se puede seguir, esto termina mal” amenazaba Martincito, alumno de primerito indignado con la medida. También desde el aula de primer grado, pero el “B”, alzaron la voz al grito de “Que estudie magoya en las vacaciones”, se podía escuchar a los imberbes de 6 o 7 años mientras prendían fuego los canastos de basura llenos de papel y pintaban las paredes del colegio con aerosol.

Por otra parte, algunos docentes también se mostraron indignados con la medida ya que “con el paro una se acostumbra a matear 3 o 4 horas en la escuela, nos están cortando esa hermosa costumbre argentina” aseveraba una docente totalmente en desacuerdo con la medida del gobierno Provincial.

Desde el Ministerio de Educación insistieron que “Estas vacaciones van a ser distintas, la gente no se va a poder ir a esquiar a Las Leñas ya que los pequeños deberán asistir a clases” finalizaron desde el Ministerio prohibiendo indirectamente a docentes y alumnos de esquiar en invierno o vacacionar en un 5 estrellas del verano caribeño. In-dig-nan-te.

La fiesta del chorizo seco:

En pleno invierno y durante tres fines de semana consecutivos, se realiza una gran carneada de cerdos y allí surgen los exquisitos chorizos secos de Comodoro Py. Nuestro cronista, amante del chorizo, realizó un relevamiento de los alimentos consumidos por los políticos locales y varios de ellos aseguraron comer chorizos, ya que “mientras venga del estado, agarro lo que sea” aseguraba un concejal del PJ relamiéndose.

También desde el municipio local aseguraron que “la fiesta del chorizo seco de Comodoro Py es un evento al cual quisiéramos concurrir todos, pero por desgracia debemos trasladarnos unos 30 kilómetros y con el precio que está la nafta preferimos entrarle al pan con matecocido que preparan en la muni” aseguraba algo impotente un funcionario con alta llegada al intendente.

Por otra parte, desde Cambiemos aseguraron que ellos prefieren comerse las radichetas en vez de los chorizos, ya que son “como unos vegetales, sin gusto, no hacen mal y siempre están” aseguraba Paolo Barbieri refiriéndose claramente al vegetal en cuestión.

A internas:

El espacio político que tiene como máxima referente y candidata a senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires a la hotelera Cristina Fernández de Kirchner, competirá en la citada instancia electoral con otros dos sectores internos identificados con el kirchnerismo. Usted se preguntará querido lector ¿Cristina no es de Santa Cruz? ¿Acaso El Calafate no era “su” lugar en el mundo? ¿Por qué compite en la provincia de Maru? Estas preguntas tienen una sola respuesta: Cristina es federal y popular, y las 3 listas que van a internas en 9 de Julio demuestran la amplitud de pensamiento de un sector vapuleado por la opinión pública, un sector político bastardeado por haberse llevado algunos millones a un lugar seguro y garantizar la tranquilidad económica de hijos, nietos y bisnietos. ¿Quién no lo haría?

Las tres listas locales comenzarán a tirarse algunos dardos entre ellos para saber quién tendrá la chance de competir en las generales y apoyar a Cristina en esta nueva etapa… la etapa de cosechar lo sembrado…

En campaña:

Si señor lector. Lamentablemente comienza la campaña para las P.A.S.O. Le acompaño el sentimiento.

De todas maneras, podemos buscarle el lado positivo a la cosa, ya que tendremos gente tocando timbre con una amplia sonrisa y mostrándose consternados porque aumentó la nafta o debido a que en su barrio aun no llegaron las cloacas. No va a faltar la famosísima frase “Quédese tranquilo que esto lo vamos a resolver… si gano” osea que si el político en cuestión no gana usted seguirá tirando los desechos del baño al pozo ciego … suponemos.

También veremos spots en el noticiero local, escucharemos propuestas por radio, veremos grandes publicidades de página completa en el semanario Extra (al menos, eso esperamos…ejem) y también comenzaremos a ver las listas tiradas por debajo de la puerta de nuestras casas. Época de campaña, aguante querido lector. Esto en agosto se termina … porque después comienza la campaña para las elecciones generales de octubre. Hay ofertas de soga en la ferretería de la esquina…