Problema en aumento:

Los hoteles alojamiento se declararon en crisis. Así es, dentro de la Provincia de Buenos Aires varios ya cerraron sus puertas y otros estarían siguiendo el mismo camino. “Es una situación embarazosa, las parejas prefieren utilizar sus autos y no venir a nuestras habitaciones” aseguraba algo consternado Lalo Onganiza, uno de los dueños de un hotel alojamiento ubicado en los alrededores de nuestra ciudad. También desde la C.A.M.A. (Cámara Argentina de Moteles Ardientes) aseguraron a nuestro prestigioso semanario que “Esto no da para más, los telos se mueren, es una lenta agonía que acaba en un final infeliz” finalizaron desde la agrupación.

Por otra parte, varias parejas consultadas por nuestro experto cronista, aseguraron que “Las relaciones sexuales en el auto tienen más adrenalina, más acción. Mi novia está encantada de mi Fiat 600, hacer el amor allí adentro es toda una aventura” aseguraba uno de los entrevistados mientras limpiaba el asiento trasero del Fiat con una rejilla.

Ayer tres… hoy cuatro:

Así contabilizaban desde el área de tránsito municipal la cantidad de accidentes registrados por día en nuestra ciudad. “Estaríamos alcanzando el triste récord de tener más de cincuenta accidentes en el mes” aseguraba algo desconsolado el subsecretario de Seguridad Jorge Zotti mientras anotaba el registro de los accidentes en un cuaderno con hojas cuadriculadas.

“Le busco la vuelta pero no hay caso, no sé si es por la edad o qué pero me canso de llevar el registro de los accidentes” finalizaba al borde de las lágrimas el subsecretario.

También desde el mismísimo ejecutivo aseguraron que “deberíamos poner esos cositos amarillos (sic) en todas las esquinas de la ciudad, o mejor aún, en todas las cuadras e inclusive las veredas, porque hay gente que camina muy rápido, y eso puede provocar un desastre” finalizó un alto funcionario mientras pedía el presupuesto de los moderadores de velocidad a una empresa ubicada en Vicente López.

Por otra parte, algunos conductores aseguraron que “el centro es un descontrol, parecen los autitos chocadores del italpark” manifestaba un nuevejuliense ya entrado en años.

Imitando a los pichichos:

Luego de la exitosa iniciativa de la asociación protectora de animales de cubrir con una capa a los pichichos que necesitan de un hogar, desde el ámbito político ya han implementado la idea y cubrirán con una capa a los que desesperadamente necesiten votos para no quedar afuera en las próximas elecciones. Martin Banchero, primer candidato del justicialismo, aseguró a Extra que “Yo no necesito ninguna capa ni nada, renuevo seguro la banca” afirmaba contundente Martín, mirando de reojo a Noelia Gatti, la segunda en la lista quien “seguro que va a necesitar la capa, porque Noelia está un poco perdida” finalizaba Banchero un tanto irónico.

Por otra parte, desde Cambiemos, Paolo Barbieri aseguró que “Nosotros no necesitamos la capa esa, por ahí la gente de la UCR la necesita. De todos modos, si hay que adoptar algún radical nosotros lo adoptamos, mientras haga todo lo que le decimos como pasa hasta ahora no hay problemas” finalizó Paolo acomodándose el escote en V del Bremer azul.

Malestar en la redacción de Extra:

Profunda desazón causó en el seno de nuestra redacción la noticia que Leo Messi “se habría olvidado de invitar a los periodistas del semanario extra” según palabras de un allegado al primo del hermano del encargado de la parte de limpieza en el fastuoso hotel donde se desarrollará la boda.

Nuestros reporteros quedaron con las baterías de las cámaras cargadas y la angustia que los carcome minuto a minuto.

Desde la LNF (Liga Nuevejuliense de Futbol) se hicieron algunos intentos para que habilitaran a nuestros periodistas a asistir al mega evento, pero Eduardo Barucco, presidente de la liga, aseguró que “Hicimos todo lo que pudimos, de todas maneras los invitamos a la próxima edición de la fiesta del lechón en Morea” finalizó Barucco tratando de sobrellevar la angustiosa situación sufrida por nuestros reporteros.

Por otra parte, desde la redacción de nuestro prestigioso semanario, queremos hacer saber a nuestros lectores que no guardamos rencor contra Leo Messi, simplemente es una fiesta a la cual tampoco está invitado Diego Maradona… (El mejor jugador del mundo lejos, bien lejos de este enano infame).