TRAFICO DE BOLSITAS

Han llegado a nuestra redacción ciertos rumores, de fuentes cercanas a la plaza, que habría algunas cajeras en algún supermercado de alguna zona, de alguna ciudad del noroeste bonaerense, que estarían traficando bolsitas camiseta. Desde el Gobierno Municipal local han declarado la alerta a la policía bonaerense, específicamente al sector de “Delitos peligrosos” y han implementado rigurosos controles. Sin escatimar en gastos, el mismísimo Intendente Barroso recorrió ciertos supermercados orientales, con el objetivo de ver por sus propios ojos el delito denunciado. “Esto es un delito grave, ya desarmamos el juego clandestino, ahora vamos por el tráfico de bolsas camiseta” aseguró muy ofuscado Mariano Barroso, mientras compraba sucarina para el café.

Por otra parte, los chinos agrupados en una organización, hicieron fuertes declaraciones negando cualquier tipo de tráfico de bolsas camiseta desde los supermercados que ellos regentean. Chao Ming aseguró que “Tlata de pelsonas puede sel, pelo bolsitas camiseta julo que no le damos a nadie” finalizó Ming entrecerrando los ojos.

OBLIGADO A CLASES

El comienzo de las clases está en duda, por lo que varios padres se encuentran preocupados por el destino de miles y miles de niños en el mes de marzo. “Yo el lunes lo llevo y lo dejo en la puerta de la escuela, si hay clases o no… es problema de mi hijo” aseguraba Elba Gallo, una mamá cuyo niño de 6 años comenzaría primerito. Por otra parte, Extra consultó algunos niños para conocer la opinión de ellos mismos, los damnificados, por lo que hablamos con Pedrito (no escribimos su apellido para preservar al menor), a punto de comenzar sala de 5, quien a la consulta de -¿El 18 por ciento de piso está bien? ¿O ese 18 debería ser el techo de las paritarias debido al coeficiente gradual económico? El niño pensó unos segundos y respondió en forma contundente: “ti”. Por lo que damos por sentado que los educandos estarían de acuerdo en forma total con Baradel y compañía. Justamente otro niño, de ya 8 años, fue consultado por este cronista acerca de su opinión del mencionado gremialista Baradel, a lo que el niño contestó en forma contundente que “Me gustaría poder estar varios días sin bañarme, como Roberto” aseguró el infante.

PUESTO VACANTE

Debido al archi-conocido caso del empleado municipal que se habría quedado con algunos cheques, es que desde la oficina de personal del municipio buscan cubrir la vacante generada por el mencionado individuo. Fuentes cercanas a la secretaría de gobierno, aseguraron a Extra que “el que entre en esa oficina de impuestos debe ser alguien inmaculado, cuyo apellido genere confianza, un apellido como Bergoglio, que uno lo escucha y le trae paz, aunque no sea del mismo palo político que nosotros” aseguró el secretario de Gobierno Della Roca guiñando el ojo izquierdo.

Por otra parte, el jefe de personal aseguró que “no es una tarea fácil reemplazar ese empleado, ya que ahora que se fue tenemos sobrante de caja todos los días, y entre ese sobrante y la enorme cantidad que manda la Gobernadora Maria Eugenia Vidal, la caja fuerte nos quedó chica…” finalizó con orgullo el funcionario.

“EL CEMENTERIO ESTA MUERTO”

Así lo remarcaron los ediles del FPV, quienes consternados elevaron un pedido de informes al ejecutivo para que “Se aviven de una vez por todas y lo acomoden, corten el pasto, arreglen las veredas y lo mantengan en condiciones… el cementerio está muriéndose…” sugirió un exaltado Martín Banchero.

Por otra parte, desde el ejecutivo aseguraron que no dan los tiempos. “Tenemos tanta caja ahora que no damos abasto con las obras, estamos trabajando con empresas locales y como no alcanzan estamos evaluando la posibilidad de contratar la empresa de Calcaterra, que opera en la provincia de Buenos Aires, como para acelerar los tiempos” aseguraba a Extra un funcionario de primera línea con llegada al intendente.

A su vez, el mismísimo intendente aseguró que este era un municipio de prioridades, y que “primero estaban los vivos y luego los muertos” quedando en la ambigüedad si se refería a los integrantes del bloque FPV-PJ que presentó el proyecto o a nuestros seres queridos enterrados en el cementerio local.