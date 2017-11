Hockey del Club San Martín

Celebra los logros y el buen momento de la disciplina.

Más de 300 personas pasan a diario por Club San Martín para practicar Hockey. La disciplina que fue de menor a mayor y como caracteriza al Club, dar el espacio a todos aquellos que se acercan a practicar un deporte con el fin de beneficiar a la comunidad, el Hockey ha dado creces de cumplir ese objetivo sanmartiniano.

El hockey en San Martín lo practican desde Infantes hasta las Mamis Hockey, a lo que se suman varones. Los logros han ido fortaleciendo el trabajo de cada año y este en particular donde tal como mencionáramos en otras ocasiones, las cuatro categorías competitivas, 6ta. 7ma, 5ta, y 1era. clasificaron a los Play Offs de la Asociación de Hockey del Centro de Buenos Aires, donde este último sábado y domingo, las categorías de 7ma y 5ta. llegaron a la instancia final, con un 4to. puesto para las Sub 14 y Sub Campeón para el equipo Sub 18.

Uno de sus profesores Marcelo Basile, celebro junto a sus pares lo alcanzado, es fruto de un arduo trabajo durante el año. En estas dos categorías nos hemos ubicados en los primeros lugares entre los 16 equipos que integran la Liga de AHCBA, resalto.

Por su parte Florencia Fernández analizó que desde inicio de año se veía complicado, más en cómo estaban los equipos de Bolívar y Junín con superficies de sintético pero evidentemente el esfuerzo de nuestras jugadoras durante todo el año y el trabajo de los profesores en insistir, dió su fruto, resalto la entrenadora de San Martín.

Fernández planteó que las condiciones de entrenamiento no eran las mejores, pero nadie perdió las ganas de hacerlo, permitió llegar a este logro, expresó.

Los entrenamientos en San Martín son tres veces a la vez a la semana a la que sumaron en esta última etapa en superficies de sintético.

También quien aporta y mucho en el Hockey de San Martín, es Silvia Aramburu, quien reconoció que por cuestiones climáticas se retrasó la finalización del Sintético, “es había dicho que bajaran las expectativas, ya que las condiciones que se tenían no eran las mejores y desoyeron mis palabras, y lograron un escalón mas, aun cuando el lugar para entrenar no era el mejor y nadie voló en decir, de ir a otro lugar, esto es alto amor”, dijo.

Mamis Hockey

El año ha sido fructífero para las mayores ya que terminaron con cuatro equipos dos de Intermedias y dos de Iniciales, llegando hasta el final y ganando la mayoría de los torneos.

Baby Hockey

El próximo domingo 3 de diciembre, terminada las actividades de la Asociación, San Martín iniciara con el Baby Hockey en la cancha de césped sintético lindante al SUM “Francisco Pastor”, donde se jugara un torneo mixto de categoría mamis y mayores

Obras

Finalmente Florencia Fernández confirmo que esta semana se colocó la última camionada de tierra y si el clima lo permite para fines de años se está colocando la alfombra, anticipo.

Play Offs en Junín

Cabe destacar que este sábado 18 y domingo 19 se jugara en cancha de Sarmiento de Junín, los play offs de 6ta y 1era. división, donde el equipo de San Martin enfrentara en 4tos de final a Ciudad de Bolívar.