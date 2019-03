Hacer viable lo inviable…

(por Hugo Merlo)

Uno de los temas que preocupa localmente es el manejo de la basura, y así lo manifestó el Intendente el día de apertura de ordinarias. Como no soy un especialista y muchos de los que opinan tampoco lo deben ser, medije para adentro, la ventaja es que yo tengo un amigo que de esto sabe mucho y le puedo preguntar. Mi amigo en cuestión es el Dr. Alberto Luis D’Andrea, un maestro en estas cuestiones.

Siempre discutimos, porque desde mi punto de vista de Economista hay temas que desde lo práctico nos son viables. Por ejemplo, si una zona no tiene disponibilidad de energía, es imposible la radicación de industrias, entonces no se generan puestos de trabajo, los jóvenes emigran, se emplean en trabajos de baja productividad etc. y él me retruca y dice – Hugo que corta mirada tienes… La visión proveniente de la economía de las nuevas tecnologías, NBIC (Nano, Bio, Info y Cognotecnología), inicialmente denominada Bioeconomía y en la actualidad Nanobioeconomía, es que lo inviable lo pueden hacer viable. Agrega, porque sabe un montón y es un apasionado incontinente verbal, – Te voy a decir todo lo que se puede hacer, obviamentedespués cada territorio hará según sus características, pero todo está disponible: “La producción abundante de energía se basa en la instalación de paneles solares, en la generación de biogás a partir de residuos, centrales termoeléctricas alimentadas por biomasa obtenida a partir de cultivos, microorganismos y microalgas modificados genéticamente, de los cuales también se puede obtener bioetanol, biopetróleo y biodiesel. El dióxido de carbono proveniente de las centrales termoeléctricas y de la generación de biogás se lo puede utilizar para obtener grafeno y para alimentar cultivos de microalgas capaces de producir desde medicamentos hasta ácidos grasos omega 3. Una vez busqué lo que es el Grafeno, hágame caso, vaya y mire… se va sorprender.

Pero para ir al quid de la cuestión, y ver las posibilidades de una ciudad como 9 de Julio, fuimos con nuestra ignorancia a cuestas y le preguntamos.

Extra: ¿Que puede hacer una ciudad de 50.000 habitantes con la basura orgánica y reciclable?

AD: La basura puede utilizarla para producir biogás y con el residuo del digestor fertilizantes. El dióxido de carbono generado se lo puede utilizar para alimentar microalgas y producir omega 3 y/o grafeno y/o nanotubos de carbono y/o etanol y/o hielo seco.

Extra:¿Las soluciones,o sea los biodigestores,son muy caros?

AD: Los biodigestores para producir biogás no requieren nuevos desarrollos. Se los puede comprar llave en mano en el mercado. Hay que hacer un estudio de la composición de la basura y hasta se puede complementar la carga con otros residuos no domiciliarios. Los hay muy económicos y relativamente costosos. La relación beneficio-costo es favorable. Varias ciudades de la Provincia de Buenos Aires están implementando el sistema. Muchos utilizan además bosta de ganado, residuos de cereales, etc.

Extra: ¿Que se necesita desde infraestructura y capacidad técnica?

AD: El proceso puede ser implementado y manejado con un profesional y 1 o 2 técnicos y operarios. Se debe hacer un estudio de la capacidad del biodigestor necesaria en función de la generación diaria de residuos orgánicos. El biodigestor tarda un tiempo en comenzar a producir, pero luego la producción es continua.

Extra: ¿Hay alguna experiencia al respecto?

AD: Esta estudiado el potencial para producir biogás en cada partido de la Provincia de Buenos Aires, el caso de 9 de julio el potencial de Biogás en m3 utilizando residuos de producción primaria intensiva es de 3 a 6 millones de metros cúbicos. Esto equivale a un potencial de 750 a 1.500 kW.

Plantas existen varias, ejemplo: en la ciudad de Carlos Tejedor y en el partido de 25 de mayo, Villarino, etc.

Extra: ¿Cuáles serían los inconvenientes que habría que prever?

AD: Ninguno en especial. Existen iniciativas de la Provincia de Buenos Aires que pueden ser de mucha ayuda para comenzar. Se debe realizar un estudio de la materia prima, los recursos necesarios, etc. En la Argentina hay más de 60 plantas de biogás funcionando (entre 60 y 80). Alemania tiene más de 8000. Puede ser muy importante para el proyecto la Cámara Argentina de Energías Renovables.

Los especialistas en estos temas dirán, mejor que nosotros seguramente, que todas las soluciones deben ser analizadas y puestas en perspectiva, a lo mejor hay que poner a nuestras EETT a ver estos temas.

Y se lo digo:¡El Doctor se muere por venir a comer un asado en el 9!

Lic. Hugo E Merlo ghs