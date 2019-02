FR: Malis presente en el acto de Alternativa Federal

El acto,precedido por mesas de trabajo que se realizaron en el complejo La Normandía,en plena Playa Grande de Mar del Plata, contó con la presencia de cinco gobernadores(dos enviaron a sus representantes) legisladores e intendentes de Alternativa Federal(AF).En el escenario central se destacaron Sergio Massa,el senador nacional Miguel Ángel Pichetto y los gobernadores Juan Schiaretti(Córdoba),Mariano Ancioni(Chubut),Gerardo Zamora(Santiago del Estero),Hugo Passalacqua(Misiones)’y Sergio Casas( La Rioja). El salteño Juan Manuel Urtubey debió dejar la ciudad balnearia antes del acto por inundaciones que afectan a parte de su provincia.El encuentro también contó con la presencia “virtual” de exministro Roberto Lavagna.

El cónclave, que arrancó pasadas las 16 horas en Mar del Plata, se pensó con un formato similar al de las charlas TED en el que se debatieron distintos temas, se compartieron propuestas en una mesa digital y luego los gobernadores y legisladores propusieron diferentes “alternativas” para salir de la crisis.

En el encuentro quedó claro que la principal preocupación del espacio es la provincia de Buenos Aires y Massa les pidió comprometerse a seguir recorriendo los municipios para evaluar de acá a 60 días cuál será la nueva estrategia.

El líder del Frente Renovador fue contundente al remarcar su distanciamiento de Cristina Kirchner: dijo que para derrotar a Cambiemos se precisa de dirigentes que estén en condiciones de “ganar la segunda vuelta”. “Le quiero hablar al electorado de Unidad Ciudadana. No alcanza con pensar en candidatos de culto, no alcanza con la nostalgia”, aseguró en un tramo importante de su discurso.

En cuanto a la situación del país, Massa describió un escenario con fuertes críticas al Gobierno nacional. “Necesitamos nueva mayoría que le dé a la Argentina políticas de Estado que le den certidumbre a largo plazo, certeza a la gente. Necesitamos ponernos de pie ante un gobierno que nos pone de rodillas. El 10 de diciembre tenemos que terminar con el gobierno del ajuste”, dijo. Y agregó: “Animémonos a que la educación tenga la informática en la currícula, a que los jueces no tengan estabilidad permanente, que rindan examen cada cinco años, a construir la Argentina donde incluimos por igual a hombres y mujeres”.