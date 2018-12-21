Fiesta del deporte 2018  

Se conocen las ternas y distinciones. Recordamos que el jueves 27 del presente mes se realizará la 40ª edición y cierre de ciclo de esta tradicional fiesta deportiva, la cual se desarrollará desde las 21 horas frente al palacio municipal.
Los ternados que a continuación damos a conocer en cada disciplina quedan oficialmente invitados y convocados para participar de las distintas ternas y su premiación.
AJEDREZ—-PREMIO CLUB ESPAÑOL –TERNADOS—NÉSTOR GILES—DIEGO MUSANTI-
AGUSTÍN VERGARA –
NATACIÓN CLUB LIBERTAD—-PREMIO SILMAR DISTRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS-
TERNADOS—GUILLERMINA MARTINEZ—-VANINA MARTINEZ—-GERÓNIMO MACCARINO-
TERNA – PADLE—CLUB LIBERTAD—PREMIO “YO PADEL”- TERNADOS—FRANCISCO RODRIGUEZ—JUAN GRIGNOLI—FABIAN DIAZ-
TERNA –FUTBOL FEMENINO—PREMIO –PELUQUERIA Y BARBERÍA “SANTIAGO BRACCHI”
TERNADAS—ANDREA ANDREÓPULOS-CLUB LIBERTAD—–MAGALÍ CALIXTO-CLUB EL FORTÍN-
ORIONA PROVENZA—CLUB EL FORTÍN-
TERNA—ESCUELA DE ATLETISMO—-PREMIO—21K 9 DE JULIO—-TERNADOS—JUAN TOLEDO-
IÑAKI ARAMBURU—ALMA RODRIGUEZ –
TERNA CLUB CIUDAD —-HANDBALL—TERNADOS—FRANCO NIDERJAUS—-MALENA BEDATOU-
PAULA BUSSANA-
TERNA—CLUB CIUDAD—-VOLEY MASCULINO—–PREMIO COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS M. MORENO—TERNADOS—-FEDERICO YANIEZ—MAURO FRAU—GUSTAVO RESSIA-
TERNA—SOFTBOL CEF 101—PREMIO CRAYÓN PINTURAS Y REVESTIMIENTOS-
FERMÍN MORENO—JOSEFINA ÓNGARO—LUCAS MARTINEZ-
TERNA –CESTOBALL CEF 101—PREMIO—–REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR DE JUAN JOSÉ DE BERNARDO—TERNADAS—NATALIA LUQUÍN—ROCÍO LEZCANO—BELÉN VALIÑA-
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TERNA –VOLEY MASCULINO- CEF 101—PREMIO GRANJA SANTA LUCÍA-
VALENTIN LESPADE—FACUNDO SECRETO—MATEO LIZASO-
TERNA—GIMNASIA -CEF 101—PREMIO FLORERÍA EL ROSEDAL—
TERNADAS—CAMILA BARUCCO—JAZMIN YACOMET—GENOVEVA DIZEO –
TERNA BOXEO – FEMENINO—PREMIO –MAXWELL GROUP-
TERNADAS—ANDREA CORIA—YESICA CARBONARI—ROCÍO RODRIGUEZ –
TERNA BOXEO – MASCULINO—PREMIO SINDICATO DE LUZ Y FUERZA SECCIONAL 9 DE JULIO
TERNADOS—FRANCO ROSSI—FRANCO “PANTERITA” RODRIGUEZ—KEVÍN ZÁRATE-
TERNA-CANARICULTURA-PREMIO-MARMOLERÍA NICO –
TERNADOS—DANIEL OLIVERA—SEBASTIAN YAÑEZ—JORGE PUNTA-
TERNA—MONTANBAIKE—PREMIO MORENO ´¨S BIKE-
TERNADOS—LEOPOLDO AMERIO—ANDRÉS MALDONADO—LUCIANO ALCALÁ—MARCOS
LAMBERTUCCI-
TERNA—CICLISMO—PREMIO—MOTOTECNICA MORETTI-
TERNADOS—MARTÍN AMANTEGUI—WALTER PISANO—AGUSTÍN MARTINEZ –
TERNA—FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN – PREMIO LIGA NUEVEJULIENSE DE FÚTBOL-
TERNADOS—YAMIL AXIS—SAN MARTÍN—LUCAS DEL PAPA—QUIROGA—CRISTIÁN
DIAZ—ONCE TIGRES-
TERNA TÉCNICOS DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN—PREMIO LIGA NUEVEJULIENSE DE FÚTBOL—TERNADOS—-“NINO” PAOLTRONI—SAN MARTÍN—-MAURICIO DEL PINO-ATL.9
DE JULIO—FABRICIO NIETO—QUIROGA—
TERNA – ARBITROS DE FÚTBOL—PREMIO LIGA NUEVEJULIENSE DE FÚTBOL—
TERNADOS—LEONARDO BONELLO—ENRIQUE MARQUEZ—OSCAR FIGUEROA-
TERNA—FÚTBOL ASCENSO—PREMIO EMPRESA “ARCOR”-
TERNADOS—-MIGUEL SANCHOLUZ—SAN AGUSTÍN—EMILIANO MIRAGLIA—CLUB LIBERTAD-
OSCAR “CARRETA” GONZALEZ—COMPAÑÍA DE PATRICIOS-
TERNA TÉCNICOS DE ASCENSO—PREMIO— J.L.C. REGALOS-
TERNADOS—-DOMINGO PÉDULA—COMPAÑÍA DE PATRICIOS—GUSTAVO LAXAGUEBORDE-EL FORTÍN—GUILLERMO ARANDA – CLUB LIBERTAD-
TERNA EQUITACIÓN —-PREMIO-VETERINARIA DR. ZOO- AVDA. MITRE 2174.-
TERNADOS—ROMINA PUEBLA—VALENTINA GIUSSI—-GERÓNIMO GUASTELLI
TERNAS – ATLETISMO “9 AVENTURAS”—PREMIO CATEGORÍA DAMAS—JUAN VALINOTTI
TERNADAS—GISELA SILIUNAS—STELLA AMADO—JIMENA COREA-
ATLETISMO “ 9 AVENTURAS”—PREMIO CATEGORÍA CABALLEROS VINOTECA ALTA GAMA-
TERNADOS—-JOSÉ RAMIREZ—HERNÁN VIDAL—LEANDRO MORETTI—
TERNA VOLEY FEMENINO—CLUB SAN MARTÍN—PREMIO OLEOHIDRAULICA R.U. DE JAVIER ALBANO-
TERNADAS—-MARÍA SOL IRUSTA—IRENE LARRAGA—IVANA ZORRILLA-
TERNA HOCKEY CLUB SAN MARTÍN—PREMIO NEREIDAS VIAJES-
TERNADAS—EMMA SAINZ—-MARIANELA FERNANDEZ—MARTINA INSARRALDE –
TERNA –TENIS CLUB SAN MARTÍN—PREMIO JULIO INDUMENTARIA-
TERNADOS—LEONEL ZABALA—VALENTINO ROSSI—TOMÁS BENITEZ –
TERNA- PATÍN CLUB SAN MARTÍN—PREMIO SUB – COMISIÓN
TERNADAS—ABRIL ARAMBURU—AGUSTINA MENA—-JORGELINA MAESTROLIBERTI-
TERNA TAEKWONDO—-PREMIO FÁBRICA DE ABERTURAS DE ALUMINIO SHOFAR-
TERNADOS—-CAMILA ALMONACID—ROMÁN FRANCISCO—JAVIER ORTIZ-
TERNA MOTOCICLISMO—PREMIO BRESCIA MOTOS
TERNADOS—FRANCISCO CARRO—NICOLÁS GENTILE—-MARCOS MANRIQUE –
TERNA HOCKEY FEMENINO – LA COLINA—PREMIO ELECTRO-MACH – TERNADAS-
MARIANA GALLO—FIORELLA CABRERA —CARINA VIDELA –
TERNA HOCKEY MASCULINO—LA COLINA—PREMIO MAFERETTI-
TERNADOS—OCTAVIO MASSI ELIZALDE—PEDRO VADILLO—LUCAS GIUSTI-
TERNA HOCKEY – VARONES— LA COLINA – PREMIO COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS M- MORENO-
TERNA HOCKEY—VARONES—LA COLINA—PREMIO COOPPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS M. MORENO-
TERNADOS—MARCELO BASILE—DIEGO COSTA—MARCOS ASENJO-
TERNA—NATACIÓN- CLUB ATL. 9 DE JULIO—PREMIO CENTRO DEPORTIVO OLIMPO
TERNADOS—CATALINA MALIS—TOMÁS LANFRANCO—GENOVEVA DIZEO-
TERNA BASQUETBOL – FEMENINO- ATL. 9 DE JULIO—PREMIO IMPRENTA MAGENTA
TERNADAS—PILAR CALLEGARO—CATALINA MALIS—MARTINA MASSI ELIZALDE –
TERNA BASQUETBOL MASCULINO—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO EL CIPRÉS 9 DE JULIO S.A.
TERNADOS—-PAULO FERRARI—ALFONSO DE SOGOS—RODRIGO ARTHUR—
TERNA—PATÍN – ATL. 9 DE JULIO—PREMIO UNIÓN OBRERA METALÚRGICA-
TERNADAS—-LUISANA VILLAR—MAGGIE CANTÚ—ANTONELLA ERBETTI –
TERNA—RUGBY—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO SABOREARTE DE MATACO PALACIOS-
TERNADOS—IGNACIO DORREGO—FEDERICO BANCHERO—-CARLOS MARÍN
TERNA—VOLEY FEMENINO – ATL. 9 DE JULIO—PREMIO SIWERT- CENTENARIO-
TERNADAS—-FERNANDA ARBELECHE—LUZ PICARDO—VALENTINA PESCE-
TERNA VOLEY MASCULINO—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO SMASCH DEPORTES-
TERNADOS—JUAN MANUEL ROSSI—HERNÁN ZEGA—JUAN PABLO TROFIMOVIC-
TERNA—GOLF—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO BARRICAS DON PEDRO-
TERNADOS—JUAN PEDRO FERRERE—ALEXANDRE PUGNALE—MIGUEL SANCHOLUZ (HIJO)
TERNA—YUDO- ATL. 9 DE JULIO- CATEGORÍA ADULTOS—PREMIO ESTUDIO FALCO-
TERNADOS—ANGEL CANDIA—- MARÍA MACARENA GARCIA GUTIERREZ—SANTIAGO GALLARDI-
TERNA-YUDO –ATL. 9 DE JULIO—CATEGORIA INFANTILES—PREMIO – 9 DE JULIO FRENOS
TERNA YUDO— ATL. 9 DE JULIO—CATEGORÍA INFANTILES—PREMIO —9 DE JULIO FRENOS-
TERNADOS—–CIRO BALLES—GONZALO BAQUET—ALMA FALCO-
TERNA HOCKEY—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO —DON BELIS ACCESORIOS-
TERNADAS—-MARTINA VENCHE—MORENA TAJÁN—AGUSTINA ROCCA-
TERNA—TENIS— ATL. 9 DE JULIO—PREMIO ASEGURADORA LA SEGUNDA DE JUAN CARLOS BANFI E HIJOS-
TERNADOS—-SANTIAGO BENITEZ—CELINA PLATOLINO—MILAGROS CRISTOBAL-
TERNA—AUTOMOVILISMO—PREMIO—ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL DE ADRIAN ANCA-
ARTURO FRONDIZI 80
TERNADOS—–RENZO LEGNOVERDE –CLASE DOS—–JUAN CARLOS “MISIL” GARCIA –
CLASE UNO—-EMILIO FANTINI – CLASE TRES-
KARTING – PREMIO – BONFIGLIO ACCESORIOS—LA RIOJA 1984—TERNA POSTERGADA HASTA ESTE FIN DE SEMANA QUE SE CORRE EL CIERRE DEL CERTAMEN—
TERNA MOTOCROSS – A CONFIRMAR-
———————————————————————————————————————————— DISTINCIONES ESPECIALES
MOTOCICLISMO- PIKI PASTORINO—PREMIO YERBA MATE ANDRESITO-
AJEDREZ—JORGE MARTINO—PREMIO EXPRESO RUTA 5-
AJEDREZ-VALENTIN HEREDIA-PREMIO PANADERIA 25 DE MAYO-
ESCUELA DE ATLETISMO—PREMIO ORGANIZACIÓN 21K 9 DE JULIO-
NATACIÓN—THEO GONZALO-PREMIO CRISTALES WILLYS-
YUDO- RICARDO GONZALEZ- PREMIO SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO-
DESAFIO ECO- PREMIO CARLY CAR –
EQUITACIÓN – ROMINA PUEBLA – PREMIO VETERINARIA DR. ZOO-
ATLETISMO – HÉCTOR “YUYO” BENITEZ –PREMIO X4 ENERGY DRINK-
ATLETISMO – SANDRA MARCANTONI—PREMIO ALT COMPUTACIÓN –
DISCIPLINA IRONMAN – HÉCTOR ARRUIZ- PREMIO ELECTRO.REPARACIONES BIANCHI-