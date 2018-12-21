Publicado 21/12/2018 9:21 / general

Fiesta del deporte 2018  

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Se conocen las ternas y distinciones. Recordamos  que  el  jueves  27  del  presente  mes  se realizará la 40ª edición y cierre de ciclo de esta tradicional fiesta deportiva, la cual se desarrollará desde las 21 horas  frente  al  palacio  municipal.

Los ternados que a continuación damos a conocer en cada disciplina quedan oficialmente invitados y convocados para participar de las distintas ternas y su premiación.

AJEDREZ—-PREMIO  CLUB  ESPAÑOL –TERNADOS—NÉSTOR GILES—DIEGO  MUSANTI-

AGUSTÍN VERGARA –

NATACIÓN CLUB LIBERTAD—-PREMIO  SILMAR DISTRIBUIDORA DE DIARIOS Y REVISTAS-

TERNADOS—GUILLERMINA  MARTINEZ—-VANINA  MARTINEZ—-GERÓNIMO  MACCARINO-

TERNA –  PADLE—CLUB  LIBERTAD—PREMIO  “YO  PADEL”- TERNADOS—FRANCISCO RODRIGUEZ—JUAN  GRIGNOLI—FABIAN DIAZ-

TERNA –FUTBOL  FEMENINO—PREMIO –PELUQUERIA Y BARBERÍA “SANTIAGO  BRACCHI”

TERNADAS—ANDREA ANDREÓPULOS-CLUB LIBERTAD—–MAGALÍ CALIXTO-CLUB EL FORTÍN-

ORIONA PROVENZA—CLUB EL FORTÍN-

TERNA—ESCUELA DE ATLETISMO—-PREMIO—21K 9 DE JULIO—-TERNADOS—JUAN  TOLEDO-

IÑAKI ARAMBURU—ALMA  RODRIGUEZ –

TERNA CLUB CIUDAD —-HANDBALL—TERNADOS—FRANCO  NIDERJAUS—-MALENA BEDATOU-

PAULA  BUSSANA-

TERNA—CLUB  CIUDAD—-VOLEY  MASCULINO—–PREMIO  COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS M. MORENO—TERNADOS—-FEDERICO YANIEZ—MAURO  FRAU—GUSTAVO  RESSIA-

TERNA—SOFTBOL CEF 101—PREMIO  CRAYÓN PINTURAS Y REVESTIMIENTOS-

FERMÍN MORENO—JOSEFINA ÓNGARO—LUCAS  MARTINEZ-

TERNA –CESTOBALL CEF 101—PREMIO—–REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL AUTOMOTOR DE JUAN JOSÉ DE BERNARDO—TERNADAS—NATALIA LUQUÍN—ROCÍO  LEZCANO—BELÉN VALIÑA-

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TERNA –VOLEY  MASCULINO- CEF 101—PREMIO GRANJA  SANTA  LUCÍA-

VALENTIN LESPADE—FACUNDO  SECRETO—MATEO  LIZASO-

TERNA—GIMNASIA  -CEF 101—PREMIO  FLORERÍA EL  ROSEDAL—

TERNADAS—CAMILA BARUCCO—JAZMIN  YACOMET—GENOVEVA  DIZEO –

TERNA  BOXEO –  FEMENINO—PREMIO –MAXWELL GROUP-

TERNADAS—ANDREA  CORIA—YESICA  CARBONARI—ROCÍO  RODRIGUEZ –

TERNA BOXEO – MASCULINO—PREMIO  SINDICATO DE LUZ Y FUERZA SECCIONAL 9 DE JULIO

TERNADOS—FRANCO  ROSSI—FRANCO “PANTERITA” RODRIGUEZ—KEVÍN  ZÁRATE-

TERNA-CANARICULTURA-PREMIO-MARMOLERÍA NICO –

TERNADOS—DANIEL OLIVERA—SEBASTIAN YAÑEZ—JORGE  PUNTA-

TERNA—MONTANBAIKE—PREMIO  MORENO ´¨S  BIKE-

TERNADOS—LEOPOLDO  AMERIO—ANDRÉS MALDONADO—LUCIANO  ALCALÁ—MARCOS

LAMBERTUCCI-

TERNA—CICLISMO—PREMIO—MOTOTECNICA  MORETTI-

TERNADOS—MARTÍN AMANTEGUI—WALTER  PISANO—AGUSTÍN  MARTINEZ –

TERNA—FÚTBOL  PRIMERA  DIVISIÓN – PREMIO  LIGA NUEVEJULIENSE DE  FÚTBOL-

TERNADOS—YAMIL  AXIS—SAN MARTÍN—LUCAS  DEL PAPA—QUIROGA—CRISTIÁN

DIAZ—ONCE TIGRES-

TERNA TÉCNICOS DE FÚTBOL DE  PRIMERA  DIVISIÓN—PREMIO  LIGA NUEVEJULIENSE DE FÚTBOL—TERNADOS—-“NINO” PAOLTRONI—SAN MARTÍN—-MAURICIO DEL PINO-ATL.9

DE JULIO—FABRICIO  NIETO—QUIROGA—

TERNA – ARBITROS DE FÚTBOL—PREMIO  LIGA NUEVEJULIENSE DE FÚTBOL—

TERNADOS—LEONARDO BONELLO—ENRIQUE  MARQUEZ—OSCAR  FIGUEROA-

TERNA—FÚTBOL  ASCENSO—PREMIO  EMPRESA  “ARCOR”-

TERNADOS—-MIGUEL SANCHOLUZ—SAN AGUSTÍN—EMILIANO MIRAGLIA—CLUB LIBERTAD-

OSCAR “CARRETA” GONZALEZ—COMPAÑÍA DE PATRICIOS-

TERNA  TÉCNICOS DE ASCENSO—PREMIO— J.L.C. REGALOS-

TERNADOS—-DOMINGO PÉDULA—COMPAÑÍA DE PATRICIOS—GUSTAVO LAXAGUEBORDE-EL FORTÍN—GUILLERMO  ARANDA – CLUB  LIBERTAD-

TERNA  EQUITACIÓN —-PREMIO-VETERINARIA DR.  ZOO- AVDA. MITRE 2174.-

TERNADOS—ROMINA  PUEBLA—VALENTINA GIUSSI—-GERÓNIMO  GUASTELLI

TERNAS – ATLETISMO  “9 AVENTURAS”—PREMIO  CATEGORÍA  DAMAS—JUAN  VALINOTTI

TERNADAS—GISELA SILIUNAS—STELLA  AMADO—JIMENA  COREA-

ATLETISMO “ 9 AVENTURAS”—PREMIO  CATEGORÍA  CABALLEROS  VINOTECA  ALTA  GAMA-

TERNADOS—-JOSÉ RAMIREZ—HERNÁN VIDAL—LEANDRO  MORETTI—

TERNA  VOLEY  FEMENINO—CLUB  SAN  MARTÍN—PREMIO  OLEOHIDRAULICA R.U. DE JAVIER ALBANO-

TERNADAS—-MARÍA SOL IRUSTA—IRENE  LARRAGA—IVANA  ZORRILLA-

TERNA  HOCKEY  CLUB   SAN  MARTÍN—PREMIO  NEREIDAS  VIAJES-

TERNADAS—EMMA SAINZ—-MARIANELA  FERNANDEZ—MARTINA  INSARRALDE –

TERNA –TENIS  CLUB  SAN  MARTÍN—PREMIO  JULIO  INDUMENTARIA-

TERNADOS—LEONEL  ZABALA—VALENTINO  ROSSI—TOMÁS  BENITEZ –

TERNA- PATÍN CLUB  SAN  MARTÍN—PREMIO  SUB – COMISIÓN

TERNADAS—ABRIL  ARAMBURU—AGUSTINA  MENA—-JORGELINA MAESTROLIBERTI-

TERNA  TAEKWONDO—-PREMIO  FÁBRICA DE ABERTURAS DE ALUMINIO  SHOFAR-

TERNADOS—-CAMILA ALMONACID—ROMÁN  FRANCISCO—JAVIER  ORTIZ-

TERNA  MOTOCICLISMO—PREMIO   BRESCIA  MOTOS

TERNADOS—FRANCISCO  CARRO—NICOLÁS  GENTILE—-MARCOS  MANRIQUE –

TERNA  HOCKEY   FEMENINO – LA COLINA—PREMIO   ELECTRO-MACH – TERNADAS-

MARIANA  GALLO—FIORELLA  CABRERA —CARINA  VIDELA –

TERNA  HOCKEY MASCULINO—LA COLINA—PREMIO  MAFERETTI-

TERNADOS—OCTAVIO  MASSI ELIZALDE—PEDRO  VADILLO—LUCAS  GIUSTI-

TERNA HOCKEY – VARONES—  LA   COLINA –  PREMIO  COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS M-  MORENO-

TERNA  HOCKEY—VARONES—LA  COLINA—PREMIO   COOPPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS  M. MORENO-

TERNADOS—MARCELO  BASILE—DIEGO  COSTA—MARCOS  ASENJO-

TERNA—NATACIÓN- CLUB ATL. 9 DE JULIO—PREMIO   CENTRO  DEPORTIVO  OLIMPO

TERNADOS—CATALINA  MALIS—TOMÁS  LANFRANCO—GENOVEVA  DIZEO-

TERNA  BASQUETBOL – FEMENINO- ATL. 9 DE JULIO—PREMIO   IMPRENTA  MAGENTA

TERNADAS—PILAR  CALLEGARO—CATALINA  MALIS—MARTINA  MASSI ELIZALDE –

TERNA BASQUETBOL MASCULINO—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO  EL  CIPRÉS 9 DE JULIO S.A.

TERNADOS—-PAULO  FERRARI—ALFONSO DE SOGOS—RODRIGO ARTHUR—

TERNA—PATÍN – ATL. 9 DE JULIO—PREMIO  UNIÓN  OBRERA  METALÚRGICA-

TERNADAS—-LUISANA VILLAR—MAGGIE  CANTÚ—ANTONELLA  ERBETTI –

TERNA—RUGBY—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO  SABOREARTE DE MATACO PALACIOS-

TERNADOS—IGNACIO DORREGO—FEDERICO  BANCHERO—-CARLOS  MARÍN

TERNA—VOLEY  FEMENINO – ATL. 9 DE JULIO—PREMIO    SIWERT- CENTENARIO-

TERNADAS—-FERNANDA  ARBELECHE—LUZ  PICARDO—VALENTINA  PESCE-

 

TERNA VOLEY  MASCULINO—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO   SMASCH DEPORTES-

TERNADOS—JUAN MANUEL ROSSI—HERNÁN  ZEGA—JUAN  PABLO  TROFIMOVIC-

 

TERNA—GOLF—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO  BARRICAS  DON  PEDRO-

TERNADOS—JUAN PEDRO FERRERE—ALEXANDRE PUGNALE—MIGUEL SANCHOLUZ (HIJO)

 

TERNA—YUDO- ATL. 9 DE JULIO-   CATEGORÍA  ADULTOS—PREMIO  ESTUDIO  FALCO-

TERNADOS—ANGEL CANDIA—- MARÍA MACARENA GARCIA GUTIERREZ—SANTIAGO  GALLARDI-

 

TERNA-YUDO –ATL. 9 DE JULIO—CATEGORIA  INFANTILES—PREMIO   – 9 DE JULIO  FRENOS

TERNA  YUDO— ATL.  9 DE JULIO—CATEGORÍA  INFANTILES—PREMIO —9 DE JULIO  FRENOS-

TERNADOS—–CIRO  BALLES—GONZALO  BAQUET—ALMA  FALCO-

 

TERNA  HOCKEY—ATL. 9 DE JULIO—PREMIO  —DON  BELIS  ACCESORIOS-

TERNADAS—-MARTINA  VENCHE—MORENA  TAJÁN—AGUSTINA  ROCCA-

 

TERNA—TENIS— ATL. 9 DE JULIO—PREMIO  ASEGURADORA LA SEGUNDA DE JUAN CARLOS BANFI E HIJOS-

TERNADOS—-SANTIAGO  BENITEZ—CELINA  PLATOLINO—MILAGROS  CRISTOBAL-

 

 

TERNA—AUTOMOVILISMO—PREMIO—ELECTRICIDAD DEL  AUTOMOVIL DE ADRIAN ANCA-

ARTURO FRONDIZI 80

TERNADOS—–RENZO  LEGNOVERDE –CLASE  DOS—–JUAN CARLOS “MISIL” GARCIA –

CLASE UNO—-EMILIO  FANTINI – CLASE TRES-

 

KARTING –   PREMIO –  BONFIGLIO ACCESORIOS—LA RIOJA  1984—TERNA POSTERGADA HASTA ESTE FIN DE SEMANA QUE SE CORRE EL CIERRE DEL CERTAMEN—

 

TERNA  MOTOCROSS –  A  CONFIRMAR-

———————————————————————————————————————————— DISTINCIONES   ESPECIALES

MOTOCICLISMO- PIKI PASTORINO—PREMIO  YERBA MATE ANDRESITO-

AJEDREZ—JORGE MARTINO—PREMIO  EXPRESO RUTA 5-

AJEDREZ-VALENTIN HEREDIA-PREMIO PANADERIA 25 DE MAYO-

ESCUELA DE ATLETISMO—PREMIO  ORGANIZACIÓN 21K 9 DE JULIO-

NATACIÓN—THEO GONZALO-PREMIO  CRISTALES WILLYS-

YUDO- RICARDO  GONZALEZ- PREMIO  SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO-

DESAFIO ECO- PREMIO  CARLY CAR –

EQUITACIÓN – ROMINA  PUEBLA – PREMIO VETERINARIA DR. ZOO-

ATLETISMO – HÉCTOR  “YUYO” BENITEZ –PREMIO X4  ENERGY  DRINK-

ATLETISMO – SANDRA  MARCANTONI—PREMIO  ALT COMPUTACIÓN –

DISCIPLINA IRONMAN – HÉCTOR  ARRUIZ- PREMIO  ELECTRO.REPARACIONES BIANCHI-

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