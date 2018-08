Farmacity: ¿Quiénes pierden?

Hay un tema que preocupa a las farmacias bonaerenses. Y tiene que ver con el posible desembarco de la cadena Farmacity S.A. en la Provincia de Buenos Aires. El caso Farmacity tiene los siguientes condimentos: la Ley provincial 10.606 no permite que las sociedades anónimas sean propietarias de farmacias. Tres instancias judiciales le denegaron a Farmacity instalarse en territorio bonaerense. Sorpresivamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reabrió la causa. Y ahora debe resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ley 10.606, presentado por la empresa fundada por Mario Quintana, actual vicejefe del gobierno nacional. ¿Qué pasaría si la balanza se inclina a favor de Farmacity? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Qué intereses hay detrás?. Sobre este tema que tomó dimensión nacional, María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, deja su opinión.

– Si Farmacity se instala en la Provincia de Buenos Aires, ¿en qué perjudicaría a las farmacias de barrio?

– El primer perjuicio es para el paciente porque esta empresa pretende que sean propietarios de farmacias sociedades anónimas y en éstas no se identifican quiénes son sus socios. Si el paciente tiene algún problema de salud quién se va a responsabilizar de lo que le pase en la dispensa del medicamento. En segundo lugar, Farmacity solo quiere instalarse donde le sea rentable, siguiendo un modelo de mercado que si se sobrepone a la salud pública las farmacias empiezan a cerrar. Porque surge una competencia desleal, ya que esta cadena vende productos que no están permitidos en las farmacias como golosinas, papa fritas, música, libros, entre otros. Por último, engañan a la gente al decir que bajarán el precio de los medicamentos, cuando sabemos que en nuestro país el precio es uniforme de Ushuaia a la Quiaca; de hecho las farmacity de Capital Federal no venden remedios más barato. Si Farmacity se instala en Provincia no solo cerrarán farmacias, sino que acordarán con los grandes jugadores y subirán los precios. La gente se perjudica por lo siguiente: les venden papas fritas y remedios contra el colesterol a la vez; hay un uso irracional del medicamento porque promueven el 2 x 1 y no se puede incitar a que las personas tomen cada vez más medicamento sino todo lo contrario; también generan un gasto de bolsillo de traslado en la gente; ya que no es lo mismo tener farmacias en todos los pueblos y barrios a tener farmacias solo en los centros donde es rentable para estas cadenas.

– ¿Por qué decís que hay un ataque a la Ley del Ejercicio de la Profesión Farmacéutica?

– Desde el punto de vista laboral se está atacando esta ley, porque Quintana no es farmacéutico y la norma establece que puede ejercer la profesión quien hizo esta carrera universitaria. En la Provincia la mayoría de las farmacias son propiedad de farmacéuticos; si hay sociedades entre farmacéuticos también es así. Y en los casos de sociedad con un no farmacéutico la administración tiene que estar a cargo del farmacéutico. En la sociedad anónima de Farmacity no hay nadie detrás. Hace poco un informe periodístico descubrió que hay sociedades offshore que la empresa tiene radicadas en el estado norteamericano de Delaware, un paraíso fiscal. Nosotros estamos dando nuestros servicios con nombre y apellido y a la cara de la gente. Ellos se enmascaran detrás de otras sociedades esto significa que las cosas no son tan limpias. ¿Y si se muere un paciente por una mala praxis quién es el responsable? No lo vas a encontrar nunca si vas a Delaware es paraíso fiscal y no te dan información de quiénes son los socios. Por este motivo, la legislatura bonaerense y otras provincias del país han elegido poner la salud de la gente por encima de los negocios de un empresario.

– En muchas entrevistas afirmaste que Quintana está presionando a la justicia.

– No tenemos ninguna duda. Esa causa se reabrió después de que él no era más CEO de la empresa, pero sí era vicejefe de gabinete del gobierno actual y su abogado patrocinante no era más abogado, pero sí juez de la Corte.

– ¿Cuántos concejos deliberantes de los 135 municipios de la Provincia se manifestaron en contra de Farmacity?

– Cerca del 95 por ciento y para los primeros días de agosto vamos a llegar al 100%.Todas las semanas en dos o tres concejos se debate y en muchos casos el apoyo es unánime más allá del bloque que presenta el proyecto. Coinciden en sostener el modelo sanitario por encima del modelo de mercado que quiere imponer Quintana. Es un tema que nunca se discutió en los municipios porque se trata de una ley provincial, pero frente al silencio de las autoridades del gobierno de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a discutir la instalación de Farmacity en sus distritos. En algunos municipios como Miramar, Hurlingham, Esteban Echeverria aprobaron ordenanzas o decretos bloqueando el ingreso de esta cadena; algo que se replicará en muchos otros Partidos. Es una forma de anticiparse por si se cae la ley provincial y defender el modelo que permite que haya farmacias en todos los pueblos y barrios.

Fuente: Noticias de salud