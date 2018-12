En febrero los docentes definen “cómo es la vuelta o no del ciclo lectivo 2019”

Luego de un año de conflicto laboral con el gobierno que encabeza María Eugenia Vidal, sin solución a la vista, desde Suteba afirman que no hay expectativas de que el próximo mejore. En febrero, realizarán asambleas para determinar cómo será el regreso del ciclo lectivo.

El cierre de los Bachilleratos de Adultos; la municipalización de los Equipos de Orientación Escolar (E.O.E); el cierre de carreras en Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD); problemas de infraestructura escolar (con explosiones y muertes); docentes sumariados y un presupuesto ajustado, son solo algunos de los problemas que afrontó la comunidad educativa bonaerense, nada menos en la Educación de sus hijos.

En diálogo con Diario Resumen, Martín Veloso, Secretario de Comunicación de Suteba-Pilar, habló sobre todos estos temas, recordando además, que “tampoco hay acuerdo salarial”.

“Estamos muy enojados con la situación, es la primera vez desde que volvió la Democracia que cerramos un año sin un acuerdo de aumento salarial. La realidad es que hemos perdido un 15 por ciento del valor de nuestro salario”, aseguró Veloso.

Veloso aclaró que en febrero habrá asambleas en las escuelas “para definir cómo es la vuelta o no del ciclo lectivo 2019”: “en estas condiciones estamos planteando que no podemos iniciar las clases normalmente, si no hay siquiera un llamado a paritarias. Si bien estamos viendo el plan de lucha, esperamos que nos convoquen”

Respecto de los conflictos que ha debido enfrentar la educación, el referente de Suteba no dudó en afirmar que éste ha sido un año difícil y que hay pocas esperanzas de que mejore.

“No tenemos muy buena perspectiva del año que viene, creemos que será un año de pelea. Esto tiene que ver con el formato del gobierno, neoliberal sustentado en ajuste y recorte. Fue un año dificilísimo con un gobierno cada vez más sordo y que no da respuestas” y agregó que las fallas de infraestructura se cobraron la vida de Sandra y Rubén en Moreno.

“Educación fue una de las áreas más golpeadas, pero sabemos que nuestra pelea no es aislada del resto de los trabajadores. En estos últimos años, sobre todo éste, es el mundo de los trabajadores –con la ola de despidos, los aumentos, los salarios a la baja– lo que se está atacando”, cerró Martín Veloso.

(InfoGEI)Jd