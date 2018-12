Empresas: 5 cosas que te hacen más feliz en el trabajo diario

(por Hugo Merlo)

La gente se pregunta todo el tiempo cómo pueden ser más felices y esperan escuchar sobre una pastilla mágica o algún antiguo secreto que mejorará su humor. La verdad es que el secreto de la felicidad requiere trabajo. La psicóloga y autora BárbaraFrederickson dice que necesitamos un radio de 3 a 1 de experiencias positivas a negativas para florecer en la vida. Y la mayoría de nosotros no estamos ni cerca de llegar a eso.

Primero empecemos con lo que la felicidad NO es. La felicidad no es una condición con la que naces ni a la que se accede con autos caros ni con sacos de dinero. La felicidad no se puede comprar ni se puede ganar a través del éxito, sin embargo, la felicidad sí se puede elegir. La felicidad puede ser una elección que hagas todos los días creando hábitos felices. Después de cierto tiempo, estos hábitos marcarán nuevos canales o senderos en tu cerebro haciendo que la felicidad sea un proceso automático. Una vez que eres feliz empiezas a notar las recompensas: mejor salud, más éxito, mayor riqueza.

Las investigaciones demuestran que la gente más feliz está más motivada y es más persistente, y supera en desempeño a la gente negativa. La gente feliz es proveedora de soluciones creativas, disfruta lo que hace y obtiene resultados más favorables. Ahora, después de haber leído esto, ¿qué te detiene para ser más feliz?

Acá te dejamos 5 acciones que puedes poner en práctica todos los días para tener más felicidad en tu vida:

Practicá la gratitud

Numerosos estudios demuestran que ser agradecido le ayuda a tu cuerpo, mente y alma. Llevar un diario y todos los días identificar tres cosas por las que debes estar agradecido y la razón detrás de estas cosas es el método más efectivo de poner en práctica la gratitud. Martin E.P. Seligman, conocido como uno de los miembros fundadores de la psicología positiva, escribe en su libro Flourish que si practicas diario este hábito serás más feliz y estarás menos deprimido en seis meses. Eventualmente, tu cerebro estará entrenado para buscar las cosas buenas de la vida.

Usá tus fortalezas

Uno de los principios básicos de la psicología positiva es enfocarte en lo que funciona y construir desde ahí. Tal vez no hayas nacido con habilidades de liderazgo, pero el trabajo en equipo está más en sintonía con tus fortalezas. Saber esa información te separa de los que no la saben. Si no conoces tus fortalezas ve al sitio web del Instituto VIA y toma su encuesta. Es gratuita pero el conocimiento que obtendrás no tiene precio.

Meditá

Nada se puede lograr con una mente desordenada. Busca por lo menos 10 minutos de tu día para ti mismo. Bill George, líder en los negocios y en la educación, medita todos los días. Dice que sus ideas más creativas llegan cuando está meditando. Si te deshaces de los pensamientos de ayer y de las preocupaciones de mañana y sólo te enfocas en el aquí y el ahora, disminuirá tu estrés y encontrarás paz mental.

Sé amable

Esta es muy sencilla. Darte el tiempo de ayudar a alguien, incluso si es un desconocido, es como hacerte un regalo a ti mismo. Hay estudios que sugieren que el simple hecho dude pensar en un acto de bondad puede mejorar tu humor. Puedes hacer algo pequeño como detener la puerta para alguien o ayudarle a cargar las bolsas del súper. La amabilidad no tiene que ser un regalo monetario. De hecho, un acto de amabilidad mucho más enriquecedor es ser mentor de alguien. En mi libro TheSlightEdge escribí que una de las personas más influyentes en mi vida fue mi mentor. Su generosidad me benefició tanto que regresé el favor porque sé lo poderoso que puede ser un acto de bondad.

Construye relaciones fuertes

Mucha gente cree que los emprendedores son lobos solitarios construyendo su propio camino, pero créeme, nadie puede hacerlo solo. Lo que quiero decir con esto es que detrás de cada persona exitosa hay muchas personas que le ayudan y que la han ayudado a lo largo del camino. Christopher Kukk, psicólogo y autor del libro TheCompassionateAchiever, dice que cualquiera que crea que su éxito personal no tiene que ver con otros, miente. Pregúntate, ¿quién me ha ayudado a llegar a dónde estoy? ¿Cuántas relaciones positivas me han ayudado a construir un gran negocio o una gran carrera? Date el tiempo de agradecer correctamente a esas personas. Ya sean empleados, mentores, familiares o amigos, cada conexión positiva en tu vida te sirve como catalizador para moverte hacia delante en tu camino hacia el éxito.

Practica estas cinco acciones todos los días y te prometo que empezarás a notar todo un mundo de positivismo abriéndose frente a ti. La vida es demasiado corta como para no vivir hoy mismo tu mejor vida.