Clavespara no tirar la toalla y triunfar con tu proyecto

Si estás por crear un emprendimiento, pero no sabés si avanzar y por dónde empezar, compartimos estos consejos para no rendirte.

(Lic. Gonzalo Merlo)

Hace poco, mientras charlaba con un grupo de futuros emprendedores, uno de ellos me pidió hablaren privado para contarme que quería iniciar su nuevo proyecto. Lo felicité, pero le dije sería mejor combinar una reunión luego para darle la importancia necesaria a sus dudas. Me dijo que le gustaría y que tenía muchas preguntas sobre cómo ejecutarlo y empezó a hacer comentarios como si fuera yo un gurú del emprendimiento y debo admitir que, aunque no soy un Yoda de las startups, logró empatizar con los emprendedores.

Al momento de la reunión pensaba que me haría diversas preguntas formales sobre lo que acompaña el proyecto(las mismas que seguramente surgen a un emprendedor en el comienzo), por ejemplo, que tipo de sociedad crear, cuáles eran los contratos necesarios, cómo registrar su marca, o mostrarme su plan de negocios; pero no fue así. Sus preguntas eran “¿Por dónde debo empezar?”, “¿Cómo sé si esta persona que traigo en mente como socio es la mejor opción?”, “¿Qué tan probable es que fracase?”, “¿Y si no anda?”, etc; a lo cual trate de indicarle la visión que tengo sobre sus preguntas y quedamos para una próxima reunión, pero me dejo un tanto desconcertado el tipo de preguntas que me realizó.

La buena noticia es que mi trabajo me ha permitido conocer diversostipo de proyectos de emprendimiento y enfrentarme a una gran variedad de perfiles de emprendedores. Además de acompañar a muchos emprendedores, me apasiona el tema, así que busco conocer más a través de diversos libros, conferencias y demás recursos de emprendimientos. Todo lo anterior me ha ayudado a reconocer un emprendedor obsesionado con su proyecto, con ganas de sacarlo adelante amando el proceso de su negocio, sin importar que no le estén pagando nada por trabajarlo. No obstante, algo que me ha ayudado a identificar ese tipo de emprendedor es al que encuentra el “por qué” quiere emprender y no únicamente el “cómo”. Personalmente creo que el emprendedor que encuentra su pasión al llevar a cabo un proyecto tiene menor probabilidad de “tirar la toalla” que aquel que únicamente está buscando un “cómo”.

Si estás por crear un proyecto, pero no sabes si ejecutarlo y por dónde empezar, te comparto estos cuatro consejos que percibí de ellos:

Encuentra tu pasión

No necesitas dinero para descubrir lo que te gusta. Lo que sí necesitas es buscar hasta encontrar. Si no estás feliz con lo que haces, busca otra cosa, siempre tomando en cuenta que todo trabajo y todo proyecto tendrán algo que no te va a encantar hacer. Un breve ejemplo de ello: te gusta hacer ventas, alianzas y todo lo relacionado a las relaciones públicas de tu negocio, pero también tienes que hacer el lado administrativo, es decir, ver números, hacer reportes mensuales o hasta crear estrategias financieras. Todo eso que no te gusta valdrá la pena cuando veas que el proyecto va marchando como planeado y va creciendo. Si el proyecto no te hace vibrar en su gran mayoría, puede ser difícil que te motives para sacarlo adelante. Busca hasta encontrar.

Obsesiónate con ello

Sacar adelante un proyecto no es nada fácil. Obsesiónate y querelo, no persigas solamente el dinero. La prueba y error será tu nuevo mejor amigo. Aprovecha estos momentos para cometer errores, aprender de ellos y buscar un nuevo plan. No te desilusiones si la estrategia que trazaste no funcionó, cambia la estrategia, pero nunca el objetivo.

Da pasos firmes

Una vez que hayas encontrado eso que te hace vibrar y que te apasiona, debes tener constancia y ejecutarlo sin demorar. Hay quienes tienen excelentes ideas, pero se tardan en ejecutar y puede llegar a ser muy tarde. Lo importante será que cuando lo ejecutes, sean pasos firmes y seguros. Protege tu proyecto en todas sus partes (Desde el acta constitutiva, contratos, propiedad intelectual, fiscal, contable, etc.) y ahora sí sal a buscar oportunidad de crecimiento.

Rodéate de gente optimista

Es muy importante que te rodees de gente que crea en ti y en tu proyecto. Evita a toda costa, ya sea con posibles socios o la gente con la que convives, rodearte de gente negativa que sus comentarios vayan encaminados a quitarte tu ilusión y sueño.

Lo importante será identificar por qué quieres emprender, no solamente cómo hacerlo. Todos tenemos algo que ofrecer, algo que aportar y que puede cambiar la vida de alguien más. Una vez que encuentres, trabaja duro por ello y ten constancia ya que las oportunidades visitan a aquellos que trabajan duro y sin parar, independientemente de dónde se encuentren.

Recuerda que un emprendedor no es únicamente aquel que crea su negocio, emprendedor es aquel que es disruptivo, innova, crea, incluso dentro de una empresa que no es propia del emprendedor.

Si algo he aprendido al relacionarme todos los días con emprendedores es que todos son únicos y especiales y lo más importante, diferentes. Encuentra el “por qué” para que luego ejecutes el “cómo” emprender un proyecto sin tirar la toalla.