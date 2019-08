El resultado provisorio le restó 3 puntos de ventaja a Kicillof

Los resultados presentados por el Gobierno consideraron los votos en blanco, pero la Ley Electoral de Provincia sólo tiene en cuenta los votos positivos.

Más problemas para la empresa Smartmatic contratada por el Gobierno nacional para el conteo de votos. Un grave error que distintas fuentes le atribuyen a la empresa venezonala y al ministerio del Interior le restó 3 puntos al candidato a la Gobernación bonaerense Axel Kicillof.

Según consigno el histórico apoderado del Partido Justicialista de la Nación Jorge Landau, el escrutinio se realizó tomando los cálculos con el esquema nacional que incluye los votos en blanco. Pero en territorio bonaerense la ley aplica diferente.

La norma 14.084 precisa en su 10° articulado que “se computan los votos positivos válidamente emitidos”, una caracterización que excluye al voto en blanco y a los votos impugnados. Es decir, que los 49.34 puntos obtenido por Kicillof ascenderían a 52.53.

En este sentido, el apoderado del PJ advirtió que “es una tergiversación de la información. Si fue un error voluntario o involuntario, no me corresponde a mi decirlo. Lo determinará la doctora María Servini“.

Sin embargo, vale destacar que la modalidad del conteo se realizó para todos los candidatos por igual. La gobernadora María Eugenia Vidal también sumaría dos puntos y llegaría al 34%.

Desde el Gobierno salieron a explicar que la metodología adoptada consideró los votos en blanco para “permitir que los resultados de las diferentes provincias tienen que se comparables entre sí”.

Además, advirtieron que las PASO no definen la gobernabilidad “sino que son para saber si pasas o no el 1,5% y competir en las generales”. “Nosotros no hicimos esa disquisición porque si no estaríamos comparando peras con manzanas entre las distintas jurisdicciones”, concluyeron.