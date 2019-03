El Profesor Peralta dirige la Selección de Hockey Sub 16

El Coordinador de Selecciones de la Asociaciónde Hockey del Centro de la Provincia, el Profesor Juan I. Amado,le comunicó al Técnico del Club Atlético, Silvio Peralta, que acaba de ser designado al frente de la Selección de la división Sub 16, que tendrá la tarea de prepararla para su participación en el próximo Torneo Provincial de la categoría.

Para el nombramiento, indudablemente se ha tenido en cuenta la gran tarea que viene desarrollando en nuestro medio, pero también por su continua actualización y sobre todo por sus antecedentes, porque estuvo dirigiendo en la ciudad de América hasta el año 2016 y además fue el D.T. de la selección de la Asociación del Nord Oeste, con sede en Trenque Lauquen, logrando nada menos que el tercer puesto en el Torneo Provincial Sub 16, terminado invicto y perdiendo por penales con la selección Uruguaya, que estuvo invitada por la Confederación Argentina. Y además, en el certamen de la Asociación,como campeón de Sub 16 y Sub 18 participó en los Torneos Provinciales de clubes campeones, logrando el título de campeón Provincial en esta división y sub campeón en la menor.