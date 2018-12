El Hockey de San Martín cerró el año con una gran cena

Jugadoras de las categorías Infantiles, Pre Infantiles, categorías 8va. y 9na, Sub 14, Sub 16, Sub 18,Primera , Mamis y varones junto a sus familias, Sub Comisión de Hockey y de Comisión Directiva del Club San Martín, cerraron el año del Hockey con una cena desarrollada este último sábado 22, donde tuvo distintas emociones con videos de lo que se vivió este año, reconocimientos a las distintas categorías, regalos a jugadoras y profesores, entre ellos a las jugadoras egresadas de categoría sub18, junto a reconocimientos como el de Melina Silvera, quién además de ser jugadora de categoría mamis y forma parte de la Sub comisión, estuvo como ayudante durante todo el año en categorías inferiores. También se destacó la larga trayectoria de la arquera Nora Villar, quién culmina su paso en Categoría Primera, para si seguir continuando con Mamis.

El momento de mayor alegría fue cuando el directivo del Club San Martín, German Marrafino, se dirigió a los presentes donde además de valorar el trabajo de todo el Hockey “Santo”, les informó que ya estaba pactada la fecha de colocación del césped sintético por parte de la empresa Forbex y eso será en enero próximo, y agradeció a Comisión Directiva, Sub Comisión, padres y jugadores por todo lo que hicieron.

En cuanto a los reconocimientos, la Sub Comisión premió la revelación, esfuerzo y compañerismo, además de las goleadoras Lourdes Legnoverde, Ana Ines Pancotti y Carla Navarro (Mamis).

En tanto que informaron que las jugadoras ternadas a la 40° Fiesta del Deporte 2018 son Martina Insarralde, Marianela Fernandez y Emma Saniz.