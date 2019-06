El espacio de Battistella con problemas de papeles

El nuevo espacio que lo impulsa como candidato a Intendente quedó fuera de juego por incluir integrantes sin su consentimiento.

La nueva agrupación política ‘9 de Julio para todos’ que preside la ex-radical, Celeste Destri y que lleva como candidato a Intendente a Walter Battistella, quedó fuera de juego tras una sorpresiva mal inclusión entre sus integrantes.

Es que, conforme lo detallado por Cadena Nueve, la nomina incluye a vecinos de Nueve de Julio, Los Toldos y otras jurisdicciones que algunos no estaban al tanto de su participación.

Por casi, figuran personas que se desempañan como funcionarios de la actual administración de Mariano Barroso. Tal el caso de la Directora de Bromatología. Guadalupe D’Acunto que se vio sorprendida al saber que es afiliada del nuevo espacio. Niega haber dado su consentimiento. “No se nada de eso”, enfatizó.

No es el único caso. Hay más nombres. Agustín Tinetti nada sabía que figuraba en la nomina. También, Johanatan Barone desmiente ser integrante de la nueva agrupación ‘9 de Julio para todos’. “La verdad que no estoy enterado, me sorprende un montón… Una vergüenza…y sobre todo lamentable, ya que hace tiempo no estoy militando”, respondió Barone.

Por su parte, María Fernanda Bancora fue otra sorprendida. Dijo: “‘Nadie me preguntó nada ni estoy afiliada a ninguna lista”.

La nómina – todo una curiosidad – no contiene a ningún integrante de la familia Battistella, salvo al yerno del candidato a Jefe Comunal, que es uno de los apoderados, Santiago Taboada.

Recientemente, la militante radical María del Carmen González renunció al cargo que ocupaba en la comisión directiva del Comité que preside Jorge de la Plaza. Se trata de quien otrora fuera Directora de Relaciones con la Comunidad. Integra esta nueva agrupación pero nada se sabe de su renuncia al partido Radical. Y no es el único caso.

El ex- concejal Eduardo Moscoto se ha ido de las filas de la UCR, quien oportunamente lo impulsara a esa carga pública, mandato que cumplió por 4 años. Esta afiliado en el nuevo espacio.

Es de señalar que el sistema electoral, desafilia en forma automática a todo aquel que se afilia a otro partido político. Distinto es cuando se renuncia.

(Cuestion Politica)