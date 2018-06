El diputado Zurro entregó la Personería a “Juntos a la Par”

Acompañado por el concejal local Juan Pablo Parise, el legislador bonaerense Avelino Zurro entregó la Personería Jurídica a la Asociación Civil de Acompañantes Terapéuticos Nuevejulienses “Juntos a la Par”. Se trata de un acontecimiento muy esperado por parte de la entidad, quien se desempeña en la ciudad de Nueve de Julio desde hace varios años.

Esta actividad se dio en el marco del Programa “Poder Hacer Tu Personería Jurídica”, el cual consiste en una asistencia jurídica, la presentación de trámites y el financiamiento total para constituir una nueva Personería Jurídica o regularizar una ya existente, ambas herramientas fundamentales para los respectivos funcionamientos de las instituciones. Desde su creación, además de Nueve de Julio, esta iniciativa tuvo repercusión en Pehuajó, Henderson, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Bragado, Trenque Lauquen, Lincoln, Los Toldos y Rivadavia, todos distritos de la Cuarta Sección Electoral. Actualmente ya son más de 120 las instituciones de toda la región que forman parte de este programa lanzado por Avelino Zurro en el inicio de su mandato como diputado provincial.

Paula Montalbano, presidenta de Juntos a la Par, agradeció “a Juan Pablo (Parise) que fue el contacto para que esto saliera, a Avelino (Zurro) y a todo su equipo por el aguante, porque a cada consulta que les hacíamos siempre respondían. Y agradecer a las chicas que nos acompañan, porque hace seis años que venimos trabajamos. Si bien la Personería significa formalmente nuestra partida de nacimiento, nosotras ya veníamos funcionando. Estamos muy felices, muchas gracias”.

Por su parte, Juan Pablo Parise expresó que “poder gestionar en conjunto está ayuda a las instituciones del partido de 9 de Julio que están comenzando a nacer, para que obtengan su Personería Jurídica es de suma importancia para todos nosotros. Nos comprometemos junto con el Diputado Avelino Zurro a ayudar a todas las instituciones que necesiten de esta herramienta, que es fundamental para que puedan seguir creciendo diariamente y puedan obtener las metas planeadas por cada organización”.

Avelino Zurro, en tanto, destacó que “existen muchas cosas que un legislador puede hacer por los vecinos y vecinas de la Cuarta Sección Electoral. Soy de Pehuajó, pero me impuse la obligación de recorrer todos los distritos de la Cuarta Sección, por eso es que trabajamos mucho con las instituciones. Siempre me van a ver tratando de visitar los distritos con alguna cuestión de gestión, sin tener en cuenta si es o no un año electoral. No es la primera acción ni la última que trabajaremos en conjunto con Juan Pablo (Parise), quien fue el nexo para que esta Personería se transforme en realidad”.