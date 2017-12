El  Desarrollo Económico Territorial, un tema de Estado

(Por Lic. Hugo E. Merlo)

La Planificación del desarrollo económico local y territorial, se hace ineludible para mantener e incorporar gente al territorio.

El pasado 6 de Diciembre en la FCE de la UBA convocados por el Plan Fénix[1] y con el prometedor título de “La planificación del desarrollo territorial en la Argentina contemporánea” se reunió en las instalaciones de la Facultad, un grupo de especialistas en la materia.

En la reunión se expusieron varios casos de experiencias de planificación, de las cuales en final del encuentro se extrajo, una serie de conclusiones.

En el comienzo el doctor Alberto Muller , director del [2]CESPA, reflexionó sobre los diferentes significados del término planificación , dice, que cuando se refiere a las necesidades de coordinar actividades de un número amplio de individuos y organizaciones , la planificación ordena esfuerzos. Otro caso es, cuando el significado atiende a la necesidad de individuos de tomar decisiones dentro de un determinado colectivo social. También se emplea para diferenciar acciones en un horizonte de largo plazo contra coyuntura o plazos anuales, se la llama PLANIFICACION ESTRATEGICA, y es una herramienta de la actividad pública y privada. Por último una concepción puramente económica, Planificación centralizada o mercado.

Posteriormente y enmarcado como un aspecto fundamental para la estrategia nacional, Sebastián Sztulwark, de la Universidad de General Sarmiento-CONICET, presento su trabajo; “De la estructura mundial a la estrategia nacional, implicancias para la planificación del desarrollo en la Argentina”. Planteo es sencillo, hoy en la economía del conocimiento ya no existe el esquema centro-periferia (industria vs. agro) si no (Innovadores tecnológicos vs. adaptadores de tecnología), estas cuestiones alertan de que estructuras se habla cuando se plantea una estrategia de desarrollo.

Otro aspecto interesante del debate, es el papel que juega la acción de la burocracia del Estado cuando tiene que definir los objetivos de la planificación. En los finales del siglo XX y en los albores de actual, dependiendo del momento, las burocracias ligadas a la planificación, actúan con cosmovisiones diferentes a veces contradictorias, lo que obligará a un debate conceptual que clarifique posiciones. Asi parece sentenciar en su presentación el Dr. Ariel García[3] “Planificación, región y burocracia en la Argentina: Ruptura y persistencia en la post convertibilidad (2003-2009)”

Durante el transcurso de la jornada se presentaron otros casos de metodología de planificación (de Rio Negro, Entre Ríos, San Juan), modelos de participación ciudadana, tal es el caso de “Presupuesto participativo”.

La Investigadora y directora de Estudios Territoriales del INTA, Graciela Preda, explora una faceta diferente del desarrollo agropecuario, los sujetos sociales involucrados.

A modo de opinión

En definitiva el desafío al final de la jornada, es sacar alguna conclusión, o por lo menos una propia percepción profesional sobre el tema, con lo que esto significa recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior…convencido de que justamente por esto es necesario acuerdos sectoriales cuando se habla de planificación, es necesario la actividad de un ESTADO ARTICULADOR entre diferentes participantes, tanto verticalmente (Nación, Provincia, Municipio) y horizontalmente con sectores involucrados, universidades, Organismos descentralizados INTA INTI etc sectores de la producción etc.

Las políticas de desarrollo local o territorial constituyen una necesidad de incorporación de gente al territorio

Es necesario poner objetivos claros, conocidos por todos, alcanzables, medibles y controlables con un responsable (lo que no se controla y no se mide no se cumple), vívidos (cerrar los ojos y verlo cumplido), flexibles, si es necesario reverlo. Uno debe saber a dónde quiere ir para poder elegir el camino, sino cualquier ruta es lo mismo.

En economía los medios son escasos y los fines alternativos…lo dice todo.

Hay que disponer de datos para saber sobre que planificar y generar incentivos a través del presupuesto.

El tema está planteado, seguiremos….

[1] El Plan Fénix es un proyecto aprobado en diciembre de 2001 por la Universidad de Buenos Aires cuyo nombre completo es Hacia el Plan Fénix, diagnóstico y propuestas. Una estrategia de reconstrucción de la economía argentina para el crecimiento con equidad

[2] Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina-FCE UBA

[3] Investigador adjunto del Conicet