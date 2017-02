El comienzo de un gran cambio

(Por Juan José Gutierrez).

En el histórico edificio que se emplaza en la calle Gral. Paz y Av. Vedia, desarrolla sus actividades la Escuela Técnica N° 1 Otto Krause.

Las transformaciones que la misma ha atravesado son bastantes conocidos; reformas, reparaciones, cesión de espacios para compartir con otras Instituciones, etc.

Hoy queremos destacar el esfuerzo que muchos de sus integrantes han realizado para poder desarrollar sus actividades de la mejor manera posible, y que nuestra querida escuela siga en pie.

Dentro de su oferta educativa se encentra el Bachillerato de Adultos con Orientación Técnica (BAOT), oferta única en su tipo en la ciudad que permite a adultos realizar sus estudios secundarios con orientación técnica en horario vespertino.

Trabajar durante todo el día y por la noche ir a estudiar es un enorme esfuerzo que nuestra institución valora y destaca. Miles ejemplos de estos anidan en la memoria colectiva y se transmiten de cursos a cursos en reuniones o asados. Desde los inicios talleres sin espacios físicos ni herramientas, cada uno llevaba lo que necesitaba, hasta que se decidió con los alumnos convertir los salones de la vieja casa sobre la calle Vedia en “los talleres del BAOT”; trabajos de albañilería, plomería, pintura y electricidad fueron realizados por docentes y alumnos en largas noches de mucho frio en invierno y extremo calor en verano, pero siempre con la alegría del trabajo solidario y el aprender desde la práctica… La Cooperadora proveyó algunas máquinas como soldadora y compresor monofásico y se realizó un convenio con la CEyS Mariano Moreno, quien cedió las máquinas que obraban en el viejo taller de la Usina para que los alumnos puedan realizar sus prácticas. Se realizó el Lay Out y el traslado fuera del horario escolar con el esfuerzo de docentes, auxiliares alumnos, directivos. Diseñar la línea de potencia, comenzar a reparar y poner en funcionamiento las máquinas, pintarlas etc, fue otra tarea extra que los alumnos sumaron a sus diarias labores.

Por medio de un proyecto de recuperación de pallets, se firmó un convenio con la Municipalidad de 9 de Julio, quienes se encargan de equipar el taller de carpintería con herramientas de mano inexistentes en la escuela hasta entonces.

A principios de 2016 y con la recuperación de la obra edilicia se decide trasladar el taller desde “el viejo edificio” para que pueda ser utilizado también por los alumnos del turno mañana y tarde de la modalidad Informática. Se diseñó, diagramo y se realizó la instalación de energía monofásica y trifásica trabajó toda la escuela en este proyecto que culmino en tiempo y forma con el traslado de todo el taller. En este ámbito los alumnos del BAOT realizan sus prácticas para las materias especializadas: carpintería, soldadura, electricidad, procesos, etc.

Desde la formación de nuestro taller, comenzamos a devolver a la comunidad lo que esta nos brindó, vinculándonos con el Rotary club, la escuela EEE 501 y el municipio, trabajamos con un proyecto de divulgación sobre la separación de residuos, con el Consejo Escolar se trabaja en la reparación de mobiliario como forma de práctica y servicios a la comunidad. Es un gran satisfacción y orgullo ver como esos padres y madres de familia egresados del bachillerato han proseguido sus estudios superiores, cambiados sus trabajos y progresado en la vida dando sentido a tanto sacrificio. Sin duda alguna sigue siendo una excelente alternativa de estudio para adultos o jóvenes que trabajan y desean seguir superándose día tras día.

La actividad central de la querida “Otto” es la de preparar jóvenes en la carrera de Técnicos en Informática Personal y Profesional, tarea que se desarrolla en doble turno y donde también se destaca el trabajo silencioso de docentes, directivos y alumnos por apuntalar la carrera asegurando la excelencia de la misma.

En este aspecto se logró dar forma al Taller de Reparación y Mantenimiento de Pcs con un proyecto que permite la vinculación con la sociedad a través del municipio y el Consejo Escolar. La modalidad informática cuenta con su propio taller en la rama, en el cual se montaron redes, donde los alumnos realizan conexiones y trabajan bajo situaciones reales, se adquirieron varios Kits de automatización y control con los cuales se realizan simulaciones y programaciones específicas, en el taller de reparación y mantenimiento de PCs, se recuperan y reparan computadoras desechadas para después ponerlas en servicio en distintas instituciones de la comunidad. Se han realizado vinculaciones con el Rotary Club para poner en valor un lote de computadoras de dicha Institución algunas de las cuales ya se encuentran siendo utilizadas en lugares como Programa Envión, Centro Integrador Comunitario, Servicio Local. En todo momento trabajando a la par en la separación, reutilización de residuos eléctricos y electrónicos.

En el 2016 por parte de la modalidad Informática, se participó conjuntamente con todas las escuelas técnicas de nuestra región en la puesta en marcha de la hermana Escuela Técnica de Henderson, verdadero ejemplo del trabajo solidario y el aprendizaje significativo que tuviera relevancia nacional. En ella se trabajó en el tendido de redes que vincula toda la escuela permitiéndonos especialmente interactuar con la escuela técnica de Carlos Casares con quien se comparte la misma modalidad.

Hacia fines del año pasado y como iniciativa de alumnos surgió la inquietud de pintar la escuela, esto es tomado por la dirección y así auxiliares, docentes, alumnos y padres interactúan para lavar y pintar paredes, permitir la accesibilidad al establecimiento por medio de rampas, arreglos menores de electricidad, limpieza etc. Hoy la escuela se mantiene limpia, calefaccionada, iluminada gracias a este esfuerzo mancomunado tras el objetivo común. Sabemos que la tarea no es fácil, mas no imposible, se trata de que cada quien aporte lo suyo pensando que el futuro de nuestra comunidad y nuestro país radica en esta juventud a la que nos debemos y que le da sentido a nuestra actividad.

Seguramente en este resumen mucho se ha omitido, sin embargo consideramos que lo puesto evidencia sin dudas el espíritu técnico que se manifiesta permanentemente en esto de la mejora continua y permanente.