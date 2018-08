¿El chocolate es beneficioso?

Comer chocolate se ha relacionado con una disminución del riesgo de enfermedades del corazón y los científicos han descubierto una posible explicación al respecto.

A partir de un extenso estudio, los investigadores han descubierto un vínculo entre el consumo de chocolate y una reducción en el riesgo de padecer fibrilación atrial, una arritmia que podría provocar ataques al corazón, insuficiencia cardiaca y otros problemas graves.

En el estudio realizado en Dinamarca, los científicos monitorearon la dieta y la salud de 55.502 hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre los 50 y los 64 años. Les solicitaron que llenaran un cuestionario de 192 preguntas sobre su alimentación para determinar la frecuencia del consumo de chocolate. Durante el seguimiento, que duró 14 años, fueron diagnosticados 3346 casos de fibrilación atrial entre los sujetos del estudio.

Después de controlar la ingesta total de calorías, el tabaquismo, el consumo de alcohol y el índice de masa corporal, entre otros factores, los científicos descubrieron que, en comparación con la gente que no comía chocolate, el riesgo disminuía un 10 por ciento entre las personas que consumían de una a tres raciones de cerca de 30 gramos al mes, un 17 por ciento entre quienes ingerían una ración a la semana, y un 20 por ciento entre individuos que consumían de dos a seis raciones a la semana.

De acuerdo con la autora principal del estudio, Elizabeth Mostofsky, catedrática en la Universidad de Harvard, el chocolate amargo con alto contenido de cacao es el mejor, debido a que el ingrediente benéfico es el cacao y no la leche ni el azúcar. Sin embargo, Mostofsky aconseja no consumirlo en exceso.

“No puedes comer todo el chocolate que quieras”, dice, “y después ignorar todo lo que se sabe acerca de una alimentación saludable”.

Por otra parte, el chocolate es uno de los alimentos más elegido como preferido entre nosotros y su frecuente elección no está dada sólo por su sabor y aroma, sino también, por sus efectos positivos en el organismo. Sin embargo, sabemos bien que se trata de un alimento calórico que si queremos disfrutar debemos consumir con moderación. Por eso, se han realizado análisis nutricionales de una porción de chocolate de 30 gramos, lo cual sería equivalente a dos barritas individuales o a un chocolate pequeño.

Cabe aclarar que hemos analizado una porción de chocolate amargo sin adicionales, y como podemos ver, las calorías que ofrece la porción no son muchas. La mayor parte de ellas deriva de las grasas e hidratos y se trata de un alimento de alta densidad energética, ya que su contenido acuoso es reducido pero su aporte en nutrientes energéticos es elevado.

Por supuesto, el chocolate además de calorías nos ofrece buenos micronutrientes, entre los que destaca el potasio, el fósforo, el calcio y el magnesio.

Queda más que demostrado que el chocolate no ofrece calorías vacías, pues además de minerales importantes, este alimento es muy rico en flavonoides antioxidantes, lo cual repercute positivamente en la salud. Y por otro lado, se ha comprobado su efecto cardioprotector debido al poder antiinflamatorio de dichas sustancias.

Eso sí, si a diario consumimos 100 gramos de chocolate, estaremos consumiendo unas 500 calorías, por eso, lo ideal es consumir una porción moderada de 30 gramos o bien, una sola barrita de 15 gramos que aporta muy pocas calorías pero buena cantidad de nutrientes saludables.