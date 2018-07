Diego Rovella: “Necesitamos que todos los chicos estén en las aulas, sin excepción”

Así se expresó el diputado de la UCR/Cambiemos, Diego Rovella, que el año pasado presidió la comisión de Educación de la Cámara baja. “Para el salto cualitativo de calidad que buscamos para la educación pública en la Provincia y el país en su conjunto, necesitamos que todos los chicos estén en las aulas, sin excepción. Y tampoco debemos olvidar que muchos de ellos llegan a la escuela con la necesidad de un plato de comida porque vienen de familias con muy pocos recursos económicos”.

En ese marco, el legislador oriundo de La Plata agregó que “Ya no tenemos más tiempo para perder, es decir, nunca debimos perderlo porque es tiempo que jamás se recupera totalmente. De todos modos, es hora de intentar recuperar lo que se pueda rápidamente porque la educación es una cuestión de estado, algo que deben comprender todos los actores que tienen que ver con ella. Es bueno dentro de un cuadro de situación preocupante, que muchos gremios hayan suspendido el paro para seguir conversando con el gobierno. Pero, lamentablemente, pareciera que a otros dirigentes docentes no les interesa demasiado la educación de nuestros niños y no acatan la conciliación obligatoria para buscar otra forma de solución al conflicto que no sea el paro, que vuelvo a repetir perjudica el normal funcionamiento de la educación escolar, principalmente a los niños”

Siempre en ese contexto, Rovella afirmó que “Una buena educación permitirá mejores herramientas para superar la pobreza en base a poder calificar para mejores trabajos, en una época en que aparecerán trabajos que ni siquiera hoy conocemos.Tener a los chicos de rehenes fuera de las aulas, es hipotecar el futuro de la Provincia y del país. Si no comprendemos eso, nunca podremos avanzar en todo lo demás. El gobierno de Vidal ha destinado muchos recursos para mejorar la infraestructura de las escuelas y también la calidad de las comidas, y eso también tiene que ver con mejores condiciones para el aprendizaje”.

“No está mal discutir salarios–opinó–, pero también hay que ver qué puede dar la Provincia, qué está en condiciones de aportar hoy para mejorar los salarios docentes. Además, es fundamental hablar de capacitación, de perfeccionamiento, de asistencia, y sobre todo, de solidaridad frente a las actuales circunstancias económica. Entre todos tenemos que hacer posible una educación eficiente. Discutir todo, porque todo es importante para ese salto cualitativo que pretendemos. Hay que revertir esta situación en el menor tiempo posible”, cerró el diputado radical en Cambiemos.