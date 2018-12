DEUCO informa: Reunión con el Directorio del ENRE

En el día de ayer, 20 de diciembre, la Comisión de Usuarios Residenciales ( CUR ) del Servicio Público de energía eléctrica, que DEUCO integra, se reunió con el Directorio del ENRE, para exponer las distintas situaciones que padecen los usuarios de energía eléctrica del área de concesión de EDENOR y EDESUR. La reunión fue solicitada por la Comisión de Usuarios en el mes de mayo y recién se concretó en el día de ayer.

El 10 de diciembre , la CUR presentó una nota al Directorio en la que solicitaba la urgente reapertura de la atención de la demanda espontánea realizada por los usuarios en la oficina del ENRE, la que fue suspendida en octubre de 2018 y reemplazada por un sistema de turnos que, en el momento de presentar el petitorio, otorgaba los mismos con 45 días de demora. Luego de esa presentación, que tuvo repercusión en los medios de comunicación, el Directorio del ENRE modificó el sistema de entrega de turnos y ahora se otorgan con 10 días de demora. Además, los Adultos Mayores, Embarazadas, Personas con Discapacidad, serán atendidos sin turno previo. Era uno de los temas del Orden del Día, que fue obviado en razón de que el ENRE dió respuesta al reclamo de la CUR.

La reunión tuvo como objetivo plantear las distintas situaciones que afectan seriamente a los usuarios, que son responsabilidad de las empresas concesionarias del servicio, requiriendo al ENRE respuestas rápidas y el mejoramiento general del organismo en lo relacionado con la atención de los usuarios y la efectiva resolución de los conflictos que los aquejan.

Entre los temas planteados, relacionados con EDENOR y EDESUR, pero fundamentalmente con el desempeño de esta última empresa, se encuentran los siguientes: La atención deficiente en las oficinas comerciales, los cortes de luz que llegan a durar hasta 5 días sin respuesta; los errores de lectura y/o la lectura estimada de los medidores, por las que se generan facturas con montos extraordinarios que no se relacionan con el consumo real del usuario, medidores antiguos que deben ser reemplazados.

Respecto a lo planteado por la CUR, relacionado con el accionar del ENRE, debemos destacar: La demora en la resolución de los reclamos presentados por los usuarios ante el ENRE, que tienen hasta 9 meses de demora; la falta de control de la atención de las empresas en sus oficinas comerciales, la ineficacia del sistema de reclamos que utiliza el ENRE ante las distribuidoras por cortes del suministro, la falta de resarcimiento económico a los usuarios afectados por los cortes del suministro.

Al planteo que realizó la CUR, sobre los inconvenientes que tiene el usuario que reclama por facturación errónea cuando solicita un turno y este se fija para una fecha posterior al vencimiento de la factura, lo que posibilita que ante la falta de pago del usuario, la concesionaria pueda cortarle el servicio. El ENRE aclaró que en la actualidad cuando el usuario solicita vía web un turno, aparece un mensaje que le informa que no se le puede cortar el servicio hasta tanto realice su reclamo y el derecho del usuario a realizar pagos parciales de la factura impugnada.

La CUR reclamó que la sanción a las empresas por los cortes prolongados del suministro, contemple el resarcimiento económico al usuario o los usuarios afectados. Los integrantes del Directorio manifestaron que aquel usuario que realice el reclamo ante el ENRE por corte prolongado del servicio, será compensado económicamente en la factura subsiguiente.

También se trató el tema de los Usuarios Electrodependientes, cuyo trámite fue iniciado pero no aprobado por el Ministerio de Salud. Hasta tanto el trámite no esté aprobado no pueden recibir el beneficio de la gratuidad del servicio y no tienen la cobertura permanente del suministro eléctrico. Se informó que a partir de una norma del ENRE, si bien hasta que no finalicen el trámite no tendrán el beneficio de la gratuidad, lo que se garantiza es el suministro permanente del servicio.

Respecto a la Tarifa Social que hasta el momento es financiada por el Estado nacional, se pidió información sobre la misma. El ENRE informó que al realizar el traspaso de EDENOR y EDESUR al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al de la provincia de Buenos Aires, la Tarifa Social será financiada por cada jurisdicción.