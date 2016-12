Riviera Maya

(Por: Cecilia Lastiri)

“Bienvenida a casa” me dijo Johnatan con una sonrisa perlada, ofreciéndome una copa de espumante mientras me entregaba una toalla perfumada. Yo pensaba “¡Esto es mucho mejor que mi casa!” Ojalá me recibieran así cada vez que vuelvo de trabajar.

Bienvenida a SECRETS AKUMAL, este nuevo resort, solo para adultos, situado en la increíble playa Akumal, en Riviera Maya, te hace sentir que llegaste al lugar indicado para las mejores vacaciones de tu vida. Su lobby abierto tiene tanta calidez ¡Quería esos almohadones, esas lámparas, todo!!

Qué lindo es no tener que usar un brazalete, todo es Premium para todos. No hizo falta trasladarme en carrito hasta la habitación, todo está muy cerca y al alcance. Caminé hasta la habitación acompañada del bell boy que abrió la puerta y mientras me iba describiendo la habitación, yo miraba anonadada la increíble vista al mar.

Me puse el traje de baño y corrí hacia la playa, la arena blanca y suave me abrazaban los pies, respiré profundo y dije : ¡¡esto es vida!!

El resto del día disfruté de las tres piscinas y le dije que no a todas las clases que me proponían.

Se fue el sol, salió la luna y ya estaba lista para el festín gastronómico. Sin necesidad de hacer reservas, ni restricciones de ningún tipo, podía elegir entre seis restaurantes a la carta. Elegí el restaurant francés, decorado como el Moulin Rouge.

Luego de cenar decidí dar una vuelta y escuchar una de las bandas que estaba tocando cerca de la piscina y luego volví a mi cuarto.

Para mi sorpresa, prepararon la habitación para que me fuera a dormir como una reina: cerraron las cortinas, abrieron la cama con un chocolatito en la almohada, las pantuflas alistadas y todos los almohadones prolijamente apilados, como frutilla del postre, el televisor encendido en un canal propio con música de spa. Me metí en la cama, apoyé la cabeza en la almohada mullida y soñé con todo lo que me quedaba por descubrir al día siguiente en SECRETS AKUMAL RIVIERA MAYA RESORT.