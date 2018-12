Deseos políticos para el año nuevo

Funcionarios, legisladores y dirigentes, nacionales y provinciales, más intendentes bonaerenses cuentan sus anhelos para 2019. Un mix que va desde pedidos electorales hasta familiares.

Gabriela Michetti

Vicepresidenta de la Nación

“Que Mauricio Macri logre ser reelegido como Presidente de la Nación para tener la oportunidad de ver a la Argentina consolidando un camino de crecimiento y desarrollo que sus ciudadanos honestos, trabajadores y respetuosos de la ley merecen desde siempre”.

José Luis Gioja

Presidente del Partido Justicialista

“Mi deseo es el deseo de todos los Peronistas del país y de los que la están pasando mal con este gobierno que encabeza Mauricio Macri: Tenemos que ser capaces de conformar un gran frente político-electoral para derrotar a este gobierno conservador-liberal que tanto daño le está haciendo a trabajadores, jubilados, comerciantes, industriales, PyMEs y sobre todo, a los más desprotegidos de nuestra sociedad. Podemos hacerlo, podemos torcer el rumbo del país para que sea un representante del pueblo el que gobierne a partir de 2019 y no uno que responda a los intereses del FMI”.

Daniel Scioli

Diputado Nacional – UC

“Hay que recuperar el salario y las jubilaciones, hacer un acuerdo social con empresarios y trabajadores, incrementar los niveles de consumo, expandir la economía, rebajar impuestos a la producción y retenciones a los productos industrializados, reducir gradualmente el impuestos a las ganancias, desdolarizar las tarifas, generar tasas accesibles para el desarrollo productivo y un plan de tierra y viviendas federal.

Lo que viene necesita de un acuerdo nacional con enorme responsabilidad patriótica. Y ahí saben que me van a encontrar, con mi capacidad de unir, de acercar posiciones. Quiero contribuir desde mi lugar diciendo que hay una salida, hay otro camino. Creo en la Argentina y en la fuerza de su gente”.

Felipe Solá

Diputado Nacional – Red x Argentina

“Ojalá el año que viene lo terminemos con un gobierno que defienda a los argentinos, que cuide el trabajo, que se preocupe por los que menos tienen y que ayude a que nos reencontremos, en lugar de dividirnos”.

Graciela Ocaña

Diputada Nacional – Cambiemos

“Mi deseo para este 2019 es que todos aquellos que se robaron la Argentina vayan presos y se recupere el dinero que se llevaron y que necesitamos para reparar el daño que se le hizo a la sociedad. El dinero que se robaron es el que falta en las rutas, en las escuelas y en los hospitales. Ese es mi mayor deseo para el año nuevo”.

Daniel Arroyo

Diputado Nacional – Red x Argentina

“Deseo que cambie la política económica, que el Gobierno abra los ojos y cuide el bolsillo de los que trabajan y la pelean día a día. También deseo que el Gobierno de la Provincia acompañe y ayude a los docentes que están cuidando lo único que hoy está en pie: la escuela.

Finalmente, deseo que tengamos una campaña electoral sana, con debates y propuestas serias sobre trabajo, salud, educación y seguridad; sin chicanas ni insultos ni grieta que sólo aumentan el desenganche de la sociedad con la política”.

Hernán Berisso

Diputado Nacional – Cambiemos

“Deseo que en el 2019 se consolide el cambio que la gente eligió en el país y en la provincia hace 3 años en un marco de respeto, tolerancia y paz social”.

Fernando Asencio

Diputado Nacional – Red x Argentina

“El deseo político general: conseguir la unidad de todos aquellos dirigentes que tengan las mismas ideas y pensamientos para sacar adelante a nuestra amada Argentina, y con la premisa de tener un modelo económico y social que sea contenedor de todos los sectores de la sociedad.

En lo político/personal me gustaría seguir trabajando en la presentación de más proyectos de ley que ayuden a desarrollar políticas que ayuden en el día a día de la gente”.

Alejandro Finocchiaro

Ministro de Educación de la Nación

“Deseo un 2019 con más igualdad de posibilidades para nuestros niños, niñas y jóvenes, porque ellos son los agentes del cambio y del progreso que el país necesita. Deseo volver a la Argentina de la movilidad social ascendente y los valores que nos hicieron grandes. Que la multiculturalidad con la que se ha gestado nuestra Nación nos siga enriqueciendo. Que los sueños individuales se hagan realidad en un proyecto colectivo”.

Adrián Pérez

Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior de la Nación

“Para 2019 pido y como funcionario a cargo me propongo trabajar para que tengamos un proceso electoral ejemplar. Que sirva para que los argentinos dejemos de lado la confrontación política permanente y podamos cooperar todas las fuerzas políticas para resolver los problemas de nuestra comunidad. Que sea el inicio de una nueva etapa de concordia, prosperidad y un futuro mejor para todos los argentinos”.

Roberto Baradel

Secretario General SUTEBA

“Deseo que podamos unir-nos todos los que nos ve-mos afectados por las políticas de ajuste de este Gobierno. Que podamos vivir en una Argentina digna y poder lograr que no nos gobiernen más las corporaciones sino que gobierne el pueblo a través de dirigentes que escuchen las demandas populares”.

Pablo Micheli

Secretario General CTA Autónoma

“Deseo que hagamos el esfuerzo para lograr que ningún argentino pase hambre. Pediría también salud para mi familia y compañeros. Y, además, que podamos recuperar la Asociación Trabajado-res del Estado, que está conducida por dirigentes que no están acorde a lo que necesitan los trabajadores”.

Gustavo Ferrari

Ministro de Justicia Provincial

“Que los ciudadanos de la provincia vivan cada vez mejor y todos accedan a derechos. Personalmente deseo que Dios me ilumine para contribuir de la mejor manera al esfuerzo de la Gobernadora y que mi familia sea feliz”.

Leonardo Sarquís

Ministro de Agroindustria de la Provincia

“Más que un pedido político lo mío es un deseo político. Creo que la gente va a ratificar el acompañamiento a Cambiemos tanto en Nación como en provincia, básicamente porque nosotros estamos focalizados en la gestión, no prometemos lo que no vamos a poder cumplir y estamos cerca de los ciudadanos.

En nuestro caso, cerca del productor, las empresas, las entidades, las asociaciones, buscando herramientas para que todos sean cada vez más competitivos. Con la cosecha de fina que se viene vamos a tener un buen año.

Espero realmente un año con mucha paz y mucho trabajo”.

Santiago López Medrano

Ministro de Desarrollo Social de la Provincia

“Deseo que en el año 2019 sigamos trabajando juntos por los más vulnerables y que el cambio que comenzó hace 3 años se consolide en cada rincón de nuestra Provincia. A nivel personal mis deseos son de salud y paz para mi familia y seres queridos”.

Gabriel Sánchez Zinny

Director General de Cultura y Educación de la Provincia

“Mi deseo es que la escuela pública sea el lugar de esperanza y futuro para que los chicos puedan terminar sus estudios con una formación que les permita alcanzar sus sueños y todo lo que se propongan. Por eso estamos llevando adelante una serie de políticas educativas que buscan mejorar los aprendizajes y volver a poner al alumno en el centro del sistema educativo”.

Jorge Elustondo

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia

“Llega diciembre y se cumplen tres años formando parte de este equipo de gobierno que conduce María Eugenia Vidal. Siento que valió la pena hacer lo que hicimos y que el camino que iniciamos juntos, de a poco, va a ir mostrando que el destino de esta Provincia puede ser otro. Mi deseo es que en el 2019 estemos mejor y podamos seguir este rumbo que tiene un objetivo claro y sincero: cambiarle la vida a los bonaerenses. Felices fiestas!”.

Alex Campbell

Subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia

“Estamos terminando un 2018 en el que pudimos seguir demostrando que la política es estar y hacer, que así se cambian las cosas, con trabajo y dedicación. Para el 2019 deseo, para todos, que sigamos profundizando este camino de cambio, que como ciudadanos ya no miremos para otro lado, que reclamemos políticos honestos y comprometidos, que entendamos que los bonaerenses podemos y merecemos vivir mejor. En lo personal, mi deseo es poder seguir aportando a esta transformación histórica que estamos haciendo junto a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y en la que creo profundamente”.

Julieta Centeno

Senadora Provincial – Cambiemos

“En 2019 vamos por una Argentina fortalecida, que se siga transformando comprendiendo que la única manera de hacer política es con trabajo y honestidad. Deseo que este cambio que empezamos hace tres años junto a María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y todo nuestro equipo, continúe mejorando la vida de los vecinos con más obras, con más oportunidades, con un Estado presente haciendo lo que hay que hacer. En lo personal deseo redoblar los desafíos y compromisos asumidos para seguir aportando a este gran cambio que elegimos para empujar hacia adelante juntos”.

José Luis Pallares

Senador Provincial – Frente Renovador

“Para el 2019 mi deseo en materia política es que mejore la situación económica para todos los argentinos. Que la inflación deje de comerle el bolsillo y que el pais pueda crecer a través del fomento de la inversión para todos los sectores productivos.

A nivel personal vengo soñando hace años con que se acabe la grieta, que nos destruye como sociedad. Deseo fervientemente que se propicie la unión de todos los argentinos”.

Luis Cellillo

Senador Provincial – Cambiemos

“Deseo que para 2019 comiencen a saldarse las asignaturas pendientes de nuestro querido país; que se generen bases sólidas para un desarrollo sustentable y se hermane nuestra sociedad, con el respeto mutuo que merecemos”.

Dalton Jáuregui

Senador Provincial – Cambiemos

“Deseo para 2019 que sigamos construyendo una provincia más justa e igualitaria. Donde, desde todas las fuerzas políticas, promovamos el diálogo y el consenso como bases de crecimiento y desarrollo.

Personalmente pretendo que tanto Olavarría, mi ciudad, como la séptima sección, continúen creciendo con más obras y mejor calidad de vida para sus vecinos”.

Gervasio Bozzano

Senador Provincial – Unidad Ciudadana

“Me gustaría que el gobierno nacional y provincial cambien de rumbo, que piensen en los argentinos y bonaerenses que la estén pasando mal. Que se fortalezca el trabajo y se proteja la mesa de los argentinos. A nivel personal que haya felicidad y alegria en cada bonaerenses en estas fiestas. Felicidades!!!”

Fernando Carballo

Senador Provincial – Frente Renovador

“El mayor deseo es que la política le encuentre la solución a los problemas de los bonaerenses. Sé que más que deseo es una obligación que tiene. El Gobierno tiene la responsabilidad de convocar a todos los sectores de la política para poder salir de la crisis”.

Walter Lanaro

Senador Provincial – Cambiemos

“Terminamos el 2018 con 1.800 obras concretadas en la provincia de Buenos Aires, eso ya es parte del cambio que vinimos a hacer en nuestra provincia. Deseo que el 2019 sea para todos un año de cambios que sigan llegando y emocionándonos, como el metrobús, el Same, las rutas, las obras de aguas y cloacas, las obras para dejar de inundarnos y tantos otros cambios que nos están empezando a devolver la dignidad. En lo personal deseo redoblar el esfuerzo y el compromiso junto a María Eugenia Vidal, a Mauricio Macri y a todo nuestro equipo para seguir demostrando que no todos los políticos somos lo mismo”.

Nidia Moirano

Senadora Provincia – Cambiemos

“Deseo para 2019 una Argentina más unida, en la que entendamos que salimos adelante juntos. Soy parte del equipo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal porque creo en la política como herramienta de transformación, en el trabajo como valor, en el compromiso como un desafío constante. En sólo tres años demostramos que se puede, que estamos dando las peleas que había que dar contra el narcotráfico, el clientelismo, la corrupción. En lo personal deseo que no aflojemos, que sigamos por este camino de cambio, demostrando que juntos podemos”.

Santiago Passaglia

Senador Provincial – Cambiemos

“En 2019 espero que podamos vivir un año en paz, que retomemos la senda del diálogo para trabajar juntos en tener un país y una provincia mejor. Los buenos resultados llegan cuando hay acuerdo y ese es el camino que tenemos que elegir.

Desde lo personal, el 2019 quiero que sea un año para disfrutar del trabajo y de la familia. Poder ser parte de soluciones que cambien la vida de la gente y, al mismo tiempo, pasar tiempo con mis seres queridos que es la principal fuente de buenas energías que uno tiene. Ojalá todos los bonaerenses puedan cumplir estos deseos”.

Manuel Mosca

Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia – Cambiemos

“Nuestro objetivo para 2019 es seguir trabajando en equipo y sobre la base del diálogo con todos los sectores políticos, como lo hemos hecho en estos años. Ya lo dijo nuestra gobernadora, transitamos 1100 días de gobierno y somos conscientes de las dificultades que hemos enfrentado, pero también encontramos en María Eugenia la líder que nos marca el camino para poder seguir las luchas necesarias y, sobre todo, para estar cerca de cada uno de los vecinos de nuestra provincia.

Tenemos mucho camino por recorrer, continuando con la gran tarea que venimos haciendo en el combate contra las mafias, para que los bonaerenses tengas más y mejor seguridad. Garantizar la continuidad de obras de infraestructura clave que ya le cambió la vida a millones de vecinos, como la cuarta etapa la obra del Salado. Además, sostendremos junto con nuestra gobernadora, el reclamo para que la provincia de Buenos Aires reciba los recursos que le corresponden. Nuestro deseo es seguir transformando la provincia juntos y que sepan los bonaerenses que no los vamos a dejar solos, hay un equipo que trabaja con la convicción de que va a consolidar un cambio real en la provincia”.

Andrea Bosco

Diputada Provincial – Cambiemos

“Que el 2019 nos encuentre con la fortaleza de seguir gestando el país que soñamos. Hay aun un inmenso trabajo por hacer, un desafío que requiere de la responsabilidad de cada argentino, desde el lugar que ocupe. Mi deseo es trabajar y acompañar cada pequeño logro como una gran oportunidad. Vamos Argentina!”

Gabriela Besana

Diputada Provincial – Cambiemos

“Deseo un 2019 en el que podamos seguir emocionándonos por las obras que llegan y mejoran la vida de todos. Un 2019 redoblando las peleas que estamos dando contra la desigualdad en todas sus formas; fortaleciendo el rol de las mujeres y la lucha contra la violencia de género; batallando contra el narcotráfico, el clientelismo y las mafias que durante años nos gobernaron. Por un año en el que sigamos demostrando que no todos los políticos son lo mismo, confío en quienes trabajamos todos los días junto a María Eugenia Vidal mirando a los vecinos de frente. Que el 2019 nos encuentre lejos de la resignación y convencidos de este camino que iniciamos junto a Mauricio Macri para transformar nuestro país de una vez y para siempre”.

Rosio Antinori

Diputada Provincial – Cambiemos

“Que el 2019 sea un año de nuevos desafíos para seguir fortaleciendo este camino de cambio que empezamos hace tres años. Nuestra provincia se transforma y cambia su paisaje, con más obras de infraestructura, con nuevas formas de producir y de cuidar el ambiente, con un cambio en la matriz energética, de la mano de las energías renovables. Hoy se hicieron realidad los parques eólicos y solares que significan un mejor futuro para todos, brindando más oportunidades, empleo genuino, impulso a las económicas regionales, entre otros beneficios, por eso vamos a seguir avanzando. Deseo un 2019 de unión y trabajo en equipo, acompañando a María Eugenia Vidal y Mauricio Macri, porque juntos ya estamos haciendo historia”.

Jorge D’Onofrio

Diputado Provincial – Frente Renovador

“Mi deseo es que los Argentinos tengamos la alternativa que nos permita despegar y crecer. Además espero que superemos la tristeza y la desesperanza del cambio que esperaron y no fue.

En lo personal mi única ambición es que Dios y la gente me den la posibilidad de estar en el lugar donde más pueda aportar y hacer para transformar la realidad de los bonaerenses”.

Maricel Etchecoin Moro

Diputada Provincia – Cambiemos

“Mi deseos para el año que comienza es que nos encontremos unidos todos juntos soñando la provincia que queremos. Y que ese sueño que cada uno tenga no soslaye el sueño de otros. Trabajar unidos significa trabajar con las diferencias. Y si hay algo que creo que debemos fortalecer en el año entrante es la pluralidad como norte. La tolerancia y el respeto a la diferencia nos hace grandes. Mi deseo es encontrarnos por ese camino, que es el que nos llevará a tener una Provincia cada día más parecida a la que soñamos”.

Eduardo Barragán

Diputado Provincial – Cambiemos

“En lo Político, tres leyes fundamentales: el aborto. El debate que nos dimos tanto dentro como fuera del Congreso durante este año fue muy importante. Es una ley que nos debemos como sociedad y que le debemos a nuestras mujeres. Se trata de ampliar derechos y de igualar. La extinción de dominio. Esta nueva Argentina que se fundó en diciembre del 2015 exige una ley a que termine con la impunidad y que devuelva a la sociedad. La ley de barras bravas .Para que la familia vuelva a disfrutar del fútbol en las canchas.

Desde lo personal; Acompañar a mis hijos y a mi nieto. Aprender de ellos en este camino como padre y abuelo. Seguir fomentando el deporte como herramienta de inclusión e igualdad social. Continuar aportando desde mi lugar como Diputado y ciudadano para una argentina mejor”.

César Torres

Diputado Provincial – Cambiemos

“Cuando pensamos en la construcción de una Nación más equitativa no tenemos el acento puesto en las fronteras entre La Matanza y Morón, o entre la Plata y Ensenada, tampoco en las diferencias políticas o las tradiciones, sino en una misión a cumplir: un mejor futuro. Y aunque parezca un lugar común, no lo es. Por eso mi deseo principal es que todos nos dotemos de la capacidad de escuchar, autoridades y vecinos, y encontrar ese mejor horizonte para todos.

En lo personal es mucho más difícil porque creo que la política siempre necesita del otro. Ayuda, comunión y trabajo en equipo. Por eso tal vez mi mayor anhelo personal en lo político es mi mayor preocupación: encontrar la manera de concentrarnos en el valor de la vida y la familia”.

Carolina Piparo

Diputada Provincia – Cambiemos

“Que el 2019 sea un año para seguir fortaleciendo las instituciones, generando políticas que nos incluyan a todos con la base del consenso y el diálogo. Con Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y todo el equipo de cambiemos no tomamos atajos, sabemos que el camino fue difícil, sobre todo este año, pero confiamos en que de aquí en adelante veremos los resultados de un cambio sólido que necesitaba el país para no seguir pasando crisis cíclicas. Las luchas contra las mafias ya muestran resultados y han disminuido los índices de homicidios, el paradigma de la víctima como eje del proceso penal es un reclamo que este gobierno escuchó, la Ley Nacional de víctimas y la Leyque ya no permite salidas anticipadas para violadores y asesinos, son mensajes claros y seguimos trabajando en ese sentido porque sabemos que la inseguridad no es una sensación. Deseo que logremos como argentinos trabajar juntos por un país sin violencia, con oportunidades reales, con derechos y responsabilidades, donde podamos elegir y sobretodo darles un futuro diferente a nuestros niños”.

Javier Gastón

Intendente de Chascomús

“En lo general deseo que se pueda reactivar la economía en base al trabajo industrial. Y en lo personal, poder dar respuesta a la demanda de los vecinos sin perder de vista el horizonte de hacer una ciudad cada vez más inclusiva, con igualdad de oportunidades para los chascomunenses”.

Guillermo Pacheco

Intendente de Pellegrini

“Deseo para 2019 poder ir cerrando las iniciativas pendientes en materia de obra pública, para que sea el broche de los cuatro años de trabajo. Además deseo seguir acompañando con políticas sociales a los vecinos, para que vayan encontrando oportunidades de trabajo”.

Marcelo Skansi

Intendente de Carmen de Areco

“Deseo para el próximo año, poder ser parte de la construcción de un espacio político a nivel nacional y provincial que represente los intereses de la mayoría de los argentinos, que enamore a los vecinos, que promueva un enorme cambio educativo y científico, que proponga reemplazar la especulación financiera por el desarrollo a través del trabajo y el esfuerzo. Deseo salir de ésta “enferma grieta”, para buscar juntos la unidad de todos los argentinos!! Por último deseo construir un país verdaderamente Federal, que respete las autonomías locales!!”.

Walter Torchio

Intendente de Carlos Casares

“Mi deseo personal para el año 2019 es poder seguir cumpliendo y mi deseo general es que los Argentinos puedan recuperar la esperanza después de un año que estamos culminando con una enorme desazón”.

Manuel Passaglia

Intendente de San Nicolás

“Mis deseos para el 2019 es que los argentinos podamos ponernos de acuerdo sobre el país en que nos gustaría vivir y trabajemos para lograrlo, dejando de lado las diferencias que nos distancian. Estoy convencido de que cuando nos unimos y nos ponemos una meta en común, somos capaces de lograrlo, así que ojalá haya más unión y trabajo el año próximo.

A nivel personal, los deseos son para que mi familia y mis hijos sigan creciendo sanos y en paz, que sigan siendo niños y no tengan otra preocupación más que jugar, estudiar y ser felices. Lo mismo le deseo a todas las familias de la ciudad, creo que salud, alegría y amor son los mejores deseos”.

Ramón Capra

Intendente de General Alvear

“Como intendente de esta ciudad pediría para este 2019, que los hogares Alvearenses gocen de felicidad, salud, paz y prosperidad. Vamos a ingresar en el año de nuestro sesquincenario y será un momento para celebrar, pero fundamentalmente, para redoblar los esfuerzos compartidos, seguir en la senda de un General Alvear con más y mejor salud, más y mejor educación y más y mejor calidad de vida para nuestra comunidad. Este año ha sido muy satisfactorio, teniendo en cuenta los avatares del contexto, hemos inaugurado mucha obras y están en marcha varias otras, más que necesarias para nuestra población, por lo cual el año entrante deseo continuar así, deseo continuar por más, porque se puede.

Y en lo personal, seguir manteniendo los valores que guían mi trabajo diario, los que considero que ayudan a crecer como persona y funcionario. Los mismos son ni más ni menos, que actuar con madurez política, dedicación y pasión todos los días por lo que hago y sobre todo, permanecer cerca de la gente. Con todo esto dicho, les deseo felices fiestas y un próspero año nuevo”.

Calixto Tellechea

ntendente de Florentino Ameghino

“Mis deseos para el próximo año es que los argentinos, bonaerenses y ameghinenses redoblemos los esfuerzos para seguir en el camino del crecimiento y el desarrollo, poniendo el eje en la responsabilidad y el trabajo, dejando de lado para siempre los errores, los emparches y las improvisaciones del pasado. Creo que debemos aprovechar esta oportunidad histórica de resolver los problemas estructurales que condenan a nuestro país desde hace décadas.

Personalmente, espero que en nuestro distrito continúen los cambios profundos que iniciamos en materia de infraestructura, salud, mejora de los servicios, valoración del empleado municipal, transparencia, honestidad y respeto hacia el vecino, continúen de manera sostenida, sin perjuicio de a qué persona o a qué partido le toque continuar en el gobierno municipal”.

Alejandro Federico

Intendente de Suipacha

“En lo personal deseo que el vecino me siga brindando la misma confianza para continuar el proceso de cambio en mi ciudad. También que el habitante argentino afiance este camino de cambio y no permita retroceder”.

Gustavo Arrieta

Intendente de Cañuelas

“Que el 2019 nos permita en términos de Nuestro País y personales volver a transitar un Proyecto que incluya a todos los Argentinos, donde el trabajo ,la producción y la inclusión sean protagonistas. Una Patria para Todos. Una Patria de Hermanos”.

Nicolás Ducoté

Intendente de Pilar

“Mi deseo es que en 2019 sigamos profundizando los cambios que el país, la provincia y Pilar necesitan, y todos los argentinos puedan realizar sus sueños.

A nivel personal deseo concretar el mejor año de mi gestión y seguir mejorando la calidad de vida de los pilarenses”.

Ricardo Alessandro

Intendente de Salto

“Por favor que sea mejor, porque el pueblo ha sufrido mucho. Deseo que encuentre un peronismo unido”.

