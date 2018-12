Cuando Micheli y Cecconato pintaron nuestra historia de rojo

Por eso no sorprende que Carlitos recuerde a Juan Aón, quien a mediados de los ´60 lo trajo a jugar a Defensores de la Boca, “el equipo más humilde de todos y le teníamos idea a uno que eran los bacanes”, remarca. “Andábamos con el tema de la carne con el ‘Turco’, me invitó a jugar allá y yo lo llevé a Leone, de Huracán.

“Yo no actué en 9 de Julio –recuerda el puntero izquierdo Cruz-, pero estuve en la casa de Juan Aón. Un día me levanto, voy al baño y hay un tipo afeitándose. ¡Era el ‘Polaco’ Goyeneche!”, aún se asombra. Es lo que deja el fútbol cuando los años pasan pero la pelota de la vida sigue tan inflada como antes.

En San Martín llegué a jugar contigo cuando vos tenías 14, 15 años (me dice como para regarle el ego a quien toma nota…). También llevé a un tres, Ricardo Fernández, de Racing, al ‘Flaco’ Oscar Castro, que había jugado en Platen- se; a Mousegne, nuestro ‘dos’ de Independiente, a Libertad; al arquero Abraham a Atlético. Ahí me acompañó Campana, el de la dupla con Busico, que venía con el pase libre de Australia…

Ah, y a San Martín también a Miguel Resnik, gran jugador de Huracán y que la rompió en el fútbol uruguayo. Un domingo le tiré un centro y no me olvido más el golazo de cabeza que hizo…”. Cometo la osadía de decirle que entre ambos le hicieron convertir un gol a quien esto escribe ante 12 de octubre, en el campeonato del 68, y “Fito”, después de reflexionar con nostalgia acerca de varios de sus compañeros de entonces que “ya no están”, cuenta una anécdota con sabor nuevejuliense…

“Ustedes tenían un monstruo, le decían ‘Rabito’ (Oscar Andrada, el 9 de Once Tigres). Yo lo quería traer a Buenos Aires, hasta se lo había comentado a Angel Labruna, quien me había dicho que sí, pero ese chico no quiso. Qué picardía… Era encarador, rápido, fuerte, tenía su habilidad, pero se quiso quedar y creo que terminó en la policía”, continúa con el relato. Y no puede dejar de reiterar su recuerdo por Juan Aón. “Quiero mucho a sus hijos”, afirma Micheli.