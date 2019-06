Crisis en la Cuarta: Empresarios advierten que tienen “mínima o nula rentabilidad”

Así lo afirmó a Cuarto Político el presidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste, Ricardo Sacco. Trazó un duro panorama para el sector.

El presidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste, Ricardo Sacco, dijo que “hay un panorama complicado. El gobierno apunta a fomentar la actividad económica, pero en torno a automóviles y el Ahora 12, una serie de medidas que en principio son positivas pero hay que ver si la gente tiene posibilidades de acceder, porque vemos que el poder adquisitivo está disminuido y se prioriza los alimentos, pagar tarifas y gastos del hogar y la familia. Vemos positivo, por el otro lado, que el campo en la región tuvo buena producción agropecuaria y sabemos que en algún momento se va a volcar ese dinero que ahora está en las cerealeras y los establecimientos rurales, pero no vemos cambios notorios o significativos de un dia para el otro. hay incertidumbre y aspectos que no acompañan como es el aumento de tarifas, o las enormes tasas de interés que hace que no se fomente el consumo”.

En diálogo con Cuarto Político, Sacco expresó que “a la gente le conviene más tener la plata en el banco y no ponerla al servicio de la producción y por el otro lado las tasas de interés son altas para acceder a financiamiento para las pymes o las familias”.

En la parte impositiva también dijo que hay “presión que no afloja”. En tal sentido señaló que “el esfuerzo lo está haciendo fundamentalmente el sector privado para seguir con las persianas levantadas o no achicar personal, pero día a día todo se hace más difícil, ya que hay mínima o nula rentabilidad en muchos sectores”.

Al ser consultado sobre si se resintió la cadena de pagos, Sacco contó que “por lo que nos comentan gerentes de bancos, han empezado a ver rechazos de cheques pero en pequeño porcentaje y hay gente que ya está pagando el mínimo o un importe intermedio entre el pago mínimo y el pago total de las tarjetas de crédito”.

RENOVACION DE AUTORIDADES DEL NUCLEAMIENTO EMPRESARIAL DEL NOROESTE

Este sábado se reunirán las 35 cámaras regionales del Nucleamiento Empresarial del Noroeste en la ciudad de Trenque Lauquen. Luego de una visita a dos empresa trenquelauquenses, se realizará la reunión de la entidad donde se efectuará la renovación de las autoridades.

A manera de balance de su tiempo de conducción, Sacco reflexionó que “nos tocó la peor época. Hace 17 meses que viene cayendo el consumo minorista. Desde 2012 viene cayendo toda la actividad económica y se ha acentuado mucho más en los últimos dos años, lo cual genera un clima negativo. Todo va cambiando y exige que haya reconversión en todos los rubros, incluyendo una transformación laboral y empresarial. Los avances son cada vez más rápido y eso nos obliga a reconvertir. Sucede en todas las actividades. Las instituciones también se tendrán que adaptar a esto”.

“Hay aspectos que desde una institución como la nuestra es difícil de revertir que pasan por otros aspectos más macroeconómico. Hemos sido escuchados por sectores del gobierno como también por las entidades empresarias madres que nos representan como FEBA, CAME. Planteos que han salido del interior profundo bonaerense han sido recogidos por las entidades madres y se ha contribuido en algo. Tratamos de llegar de la mejor manera a los comerciantes, con capacitaciones, recomendaciones”, recordó Ricardo Sacco.

(Cuarto Politico)